Близнецы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе Василисы володиной на воскресенье 20 сентября

В воскресенье, 20 сентября, многие планы удастся осуществить, если не торопиться с обещаниями. Овнам предстоит понять, насколько им самим интересна чужая идея, а Скорпионам стоит выяснить, действительно ли от них ждут немедленного решения. Тельцы и Раки смогут справиться с накопившимися домашними делами.

В личной жизни возможны приятные перемены. Близнецам стоит присмотреться к новым людям, а Рыбы найдут повод возобновить общение после долгого перерыва. Тем, кто в паре, будет проще договориться о совместном отдыхе, если оба расскажут о своих желаниях до того, как планы окончательно определятся.

♈ Овен

Овны быстро справятся с делами, которые выбрали сами. Сложнее будет удержаться от участия в чужом замысле: увлечённый человек способен убедить вас, что соглашаться нужно немедленно. Прежде чем тратить деньги или обещать помощь на всю следующую неделю, подумайте, насколько это интересно вам. В собственных планах можно обойтись меньшими затратами, чем казалось поначалу.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

В отношениях не стоит изображать восторг, если предложенное занятие вам совсем не нравится. Скажите, чего хочется вам, и предложите вариант для обоих. К вечеру захочется больше движения и общения. Встреча с друзьями может оказаться особенно приятной, если вы давно откладывали её из-за занятости.

♉ Телец

Тельцы будут настроены закончить накопившиеся дела, но часть вопросов пока зависит от людей, которые не готовы вам ответить. Напоминания не обязательно ускорят результат. Переключитесь на то, что можете сделать самостоятельно: здесь дело пойдёт быстро. Заодно станет понятнее, какие домашние покупки действительно нужны, а с какими можно не торопиться.

Не переносите досаду из-за задержки на близкого человека. Он может предложить приятную поездку или встречу, хотя вам поначалу будет трудно отвлечься. Во второй половине дня настроение улучшится, появится желание узнавать новое и обсуждать планы. Даже недолгая смена обстановки поможет провести остаток воскресенья с удовольствием.

♊ Близнецы

Близнецов обрадуют новости, после которых захочется сразу многое изменить. Среди новых идей найдётся вполне осуществимая, но для остальных пока не хватает времени или средств. Выберите то, что можете начать без долгой подготовки. Первые результаты помогут точнее оценить дальнейшие возможности, особенно если вы давно интересовались этим занятием.

Близким будет приятно видеть вашу увлечённость, однако обещать их участие в своих планах без обсуждения пока рано. Сначала узнайте, кому что действительно интересно. Вечером вероятно знакомство, которое запомнится лёгким разговором и неожиданным совпадением взглядов. Чтобы понравиться, не придётся преувеличивать ни свои достижения, ни будущие планы.

♋ Рак

Раки уверенно возьмутся за знакомые дела и смогут заметно продвинуться уже до обеда. Главное затруднение возникнет, если начнёте делать всё за остальных. Другие готовы участвовать, хотя их способ может отличаться от вашего. Договоритесь о результате и дайте людям проявить самостоятельность. Общие расходы тоже будет легче распределить заранее, пока никто не оплатил лишнего.

В личной жизни появится больше поводов для тепла, когда разговор перестанет сводиться к обязанностям. Расскажите о том, что вас сейчас радует или увлекает. Партнёр охотно поддержит тему, а свободные Раки смогут заинтересовать человека, с которым прежде общались лишь по делу.

♌ Лев

Львы могут слишком серьёзно воспринять неудачно сформулированное замечание. Выясните, что человек имел в виду, прежде чем отказываться от своей идеи или отменять встречу. Ваши личные планы вполне осуществимы. В домашних делах пригодится совет того, кто уже сталкивался с похожей задачей: выяснится, что решить её можно без больших затрат.

Ближе к вечеру станет легче ладить с людьми. Хорошо сложится встреча с давними знакомыми, особенно если давно хотелось узнать, как изменилась их жизнь. В паре полезно рассказать о своих впечатлениях без ожидания немедленной оценки. Вас могут поддержать совсем иначе, чем вы представляли, но вполне искренне.

♍ Дева

Девы смогут сосредоточиться и разобраться в том, что прежде казалось слишком сложным. Это поможет и в учёбе, и в подготовке к важному для вас делу. Запутать может чужой совет, рассчитанный на совсем другие обстоятельства. Подумайте, подходит ли он к вашей ситуации: возможно, у вас уже есть всё необходимое, чтобы продолжить самостоятельно и получить хороший результат.

В личном общении привычка анализировать каждое слово окажется менее полезной. Человек, который проявляет симпатию, может волноваться и говорить не совсем точно. Ответьте на его внимание, если оно вам приятно. Вечером захочется содержательного отдыха по собственному вкусу, и интересный фильм или любимое занятие принесут больше удовольствия, чем случайная компания.

♎ Весы

Весы сумеют организовать приятный выходной для близких, но рискуют вспомнить о собственных желаниях слишком поздно. Назовите их сразу, пока общий план ещё обсуждается. Другие охотнее пойдут навстречу, чем вы ожидаете. Повседневные дела закончатся быстрее после распределения обязанностей, и свободного времени хватит на интересное вам занятие.

В отношениях взаимная инициатива окажется особенно важной. Не беритесь решать всё за двоих только потому, что вам это привычно. У партнёра найдётся удачное предложение, а у вас появится возможность просто порадоваться встрече. Вечером хорошо будет с людьми, которые разделяют ваши увлечения: больших расходов для такого общения не понадобится.

♏ Скорпион

Скорпионам может показаться, что важное решение нужно принять немедленно. Однако спешка другого человека ещё не означает, что промедление испортит ваши планы. Уточните срок ответа и необходимые условия. Пока есть время подумать, удачно пойдут самостоятельные дела, требующие внимания. Вы сможете разобраться в задаче, к которой на неделе возвращались лишь урывками.

В личном общении торопить развитие событий тоже не стоит. Взаимный интерес заметен по готовности продолжать разговор и встречаться, даже если серьёзные намерения ещё не обсуждались. Вечер подойдёт для свидания или приятного разговора без практической цели. Можно позволить себе удовольствие, не превращая его в очередную договорённость.

♐ Стрелец

Стрельцам хватит сил и на накопившиеся дела, и на отдых. Трудность в том, что после каждого законченного пункта захочется добавить следующий. Заранее определите, что действительно нужно сделать сегодня, иначе подготовка к понедельнику займёт всё воскресенье. Покупки для дома будут удачными, если выбирать необходимое, а не пополнять запасы на всякий случай.

Личная встреча поможет отвлечься от привычных забот. Человек, с которым вы давно не виделись, может порадовать новостями или предложить интересное совместное занятие. В паре станет легче договориться о ближайших планах после того, как вы оба расскажете о своих желаниях. Для вечернего общения стоит сохранить и время, и силы.

♑ Козерог

Козероги получат хороший результат в совместных делах, если примут непривычный способ работы другого человека. Обсуждать полезнее итог, а не каждое действие. Попытка всё переделать самостоятельно отнимет время, которое пригодилось бы для личных планов. В покупках стоит учитывать прежде всего собственные потребности: чужой удачный выбор может понравиться, но пригодную вещь пока незачем менять.

В отношениях поможет ясная просьба вместо ожидания, что близкий сам поймёт ваше настроение. Договориться о приятном вечере удастся без долгих обсуждений. Можно будет заняться тем, что нравится обоим, и наконец поговорить без спешки. Если вы недавно познакомились, внимание к интересам собеседника поможет продолжить общение.

♒ Водолей

У Водолеев появится новая информация, которая изменит оценку давнего выбора. Не стоит считать прежнее решение ошибкой: тогда вы располагали другими сведениями. Сейчас достаточно поправить ту часть плана, которая действительно нуждается в изменении. К середине дня удастся выполнить намеченное, а сравнение нескольких доступных вариантов поможет понять, сколько денег понадобится на продолжение.

В отношениях полезно обсудить будущее, особенно если ваши желания за последнее время изменились. Близкий человек может предложить то, чего вы сами пока не рассматривали. Позже появится возможность осуществить общее желание, до которого никак не доходили руки. Вечер вдвоём понравится больше заранее намеченного большого мероприятия.

♓ Рыбы

Рыбы быстро справятся с первым из намеченных дел и захотят так же легко завершить остальные. Однако следующим задачам может понадобиться больше времени. Спокойно продолжайте самое нужное: задержка ещё не означает, что вы выбрали неверный способ. В денежных вопросах пригодится расчёт ближайших расходов, чтобы приятные покупки не помешали уже намеченным планам.

Появится хороший повод возобновить общение после давнего перерыва. Не нужно при первой же возможности обсуждать всё, что осталось в прошлом. Интерес к нынешней жизни друг друга поможет быстрее вернуть непринуждённость. Вечером вероятны приятные новости, а встреча, на которую вы сначала отводили совсем немного времени, может оказаться неожиданно интересной.

Оценивать сегодняшние решения стоит по тому, насколько удобно будет следовать им завтра. Договорённость, которую вы сможете выполнить, или покупка, которой будете пользоваться, принесут больше удовлетворения, чем поспешное согласие под впечатлением от чужих слов.

К вечеру часть вопросов может остаться открытой, потому что ответа пока нет ни у вас, ни у других. Это не повод возвращаться к ним до ночи. Если всё необходимое уточнено, свободные часы можно спокойно посвятить тому, что радует сейчас.