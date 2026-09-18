Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября

В субботу захочется порадовать себя чем-то ощутимым: вкусной едой, красивой обстановкой, встречей, после которой остаётся хорошее настроение. Удачно пойдут занятия, в которых можно положиться на свой вкус и опыт. Только не поднимайте требования каждый раз, когда всё уже получилось. Выходной не обязан становиться ещё одним экзаменом.

Воскресенье может удивить новыми желаниями. Самому серьёзному человеку в компании захочется подурачиться, любителю домашних вечеров потянет к людям, а привычное развлечение внезапно покажется скучным. В отношениях станет важнее чувствовать, что вас любят не только за надёжность, помощь и удобный характер. Найдётся место и для флирта, и для личных увлечений, которые необязательно разделять с партнёром.

Астрологический фон этих дней связан прежде всего с Луной: 19 сентября она переходит в Козерога и остаётся в этом знаке до конца воскресенья. Субботний секстиль Луны к Венере в астрологической трактовке располагает к тёплому общению, приятным занятиям и вниманию к красоте повседневных вещей. В воскресенье Юпитер образует квинтиль к Урану, а Венера, квинконс к Урану. Эти аспекты связывают с интересом к необычному, неожиданными симпатиями и желанием большей свободы в отношениях. Поэтому воскресный прогноз допускает больше экспериментов, но меньше стремления подогнать чужие вкусы под свои.

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🟣 ♈ Овен

Суббота. Вам будет легче чувствовать себя уверенно среди людей, перед которыми раньше хотелось непременно произвести впечатление. Разговор пойдёт свободнее, появится место для юмора, а чужой успех не помешает радоваться собственному. В личной жизни тоже можно позволить себе меньше серьёзности. Тёплый жест или явный интерес сейчас уместнее нарочитого равнодушия.

Воскресенье. Проснётся азарт: захочется выиграть, удивить, сделать лучше остальных. Он пригодится в игре, спорте или занятии, где есть понятная цель, но в отношениях быстро станет лишним. Особенно удачным может получиться вечер вдвоём, если вы не будете соревноваться даже в том, кто придумал более интересное развлечение.

🟣 ♉ Телец

Суббота. Приятные впечатления ждут за пределами привычного круга занятий. Вас может увлечь выставка, незнакомая кухня, красивое место или человек, который много знает о том, с чем вы прежде не сталкивались. Необязательно во всём разбираться заранее. Сегодня удовольствие принесёт возможность смотреть, пробовать и задавать вопросы без неловкости.

Воскресенье. В отношениях появится больше чувственности. Захочется красиво одеться, задержаться за завтраком, побыть рядом без телевизора и повседневной суеты. Тем, кто пока свободен, может понравиться человек совсем не привычного типажа. Симпатия будет интереснее, если не сравнивать новое знакомство с кем-то из прошлого.

🟣 ♊ Близнецы

Суббота. Вас больше заинтересует откровенный разговор с одним человеком, чем оживлённая беседа большой компанией. Появится возможность рассказать о себе то, что обычно остаётся за шутками и пересказом событий. Такая близость не обязательно будет романтической. Дружеская встреча тоже способна оставить ощущение, что вас действительно знают, а не просто давно видят рядом.

Воскресенье. Удастся получить больше удовольствия от того, что у вас уже есть: любимых вещей, хорошей музыки, привычного домашнего уюта. При этом может возникнуть соблазн пообещать близкому дорогой подарок на волне щедрости. Выразить расположение получится и без размаха. Внимание к его настоящим интересам будет ценнее эффектного сюрприза.

🟣 ♋ Рак

Суббота. Близкий человек может приятно удивить вас в непривычной обстановке. Вы заметите его находчивость, вкус или умение общаться с людьми, которое дома давно воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Это хороший повод снова почувствовать не только привязанность, но и восхищение. Для тех, кто знакомится, особенно привлекательной окажется уверенность без хвастовства.

Воскресенье. Собственные желания станут настойчивее, и уступать ради хорошего впечатления захочется меньше. Это не помешает приятному дню, если вы позволите партнёру такую же самостоятельность. Разные увлечения не придётся превращать в доказательство того, что вы отдалились. К вечеру общих тем может стать даже больше, особенно если каждому будет что рассказать.

🟣 ♌ Лев

Суббота. Удовольствие принесёт дело, которое можно сделать собственными руками и сразу увидеть результат. Приготовление еды, уход за растениями или занятие любимым ремеслом пойдёт без прежнего ощущения обязанности. К вам могут присоединиться домашние. Вечером особенно хорошо окажется рядом с людьми, которые ценят ваше общество и не ждут, что вы будете развлекать их каждую минуту.

Воскресенье. Захочется оживлённой компании и чего-нибудь весёлого, но роль самого щедрого и гостеприимного человека лучше не брать автоматически. День может получиться насыщенным и без дорогой программы. В романтическом общении сработает непосредственность: смешной эпизод или общее увлечение сблизят быстрее, чем тщательно подготовленная попытка произвести впечатление.

🟣 ♍ Дева

Суббота. Личная жизнь выйдет на первый план, даже если утром вы собирались заниматься совершенно другим. Возможны комплимент, приглашение или внимание человека, которого вы давно выделяете среди остальных. Отвечайте на то, что вам приятно, без привычного поиска подвоха в собственной привлекательности. Вечер благоприятен для свидания, музыки и красивого выхода из дома.

Воскресенье. Хорошо пойдут занятия, в которых нет единственно правильного результата. Можно готовить по вдохновению, фотографировать, танцевать или проводить время с детьми, не оценивая каждую минуту с точки зрения пользы. В отношениях особенно понравится человек, рядом с которым вы легко смеётесь. Такая совместимость сегодня будет заметнее совпадения интересов и привычек.

🟣 ♎ Весы

Суббота. Захочется домашнего тепла без большого застолья и обязательной программы для гостей. Порадовать могут любимое блюдо, разговор со старшим родственником или семейная история, которую вы прежде слышали совсем иначе. В знакомой обстановке будет проще почувствовать, что вам дорого сейчас. Некоторым Весам захочется достать фотографии или вещи, связанные с хорошим периодом жизни.

Воскресенье. Различия во вкусах станут заметнее, особенно дома. То, что одному кажется уютным, другому может показаться скучным, а чужое желание уединиться не совпадёт с вашим настроением общаться. Необязательно добиваться одинаковых впечатлений. День будет приятнее, если каждый сможет устроиться по-своему, а встреча за общим столом останется удовольствием, не обязанностью.

🟣 ♏ Скорпион

Суббота. Вы окажетесь разговорчивее обычного и сможете увлечь даже тех, с кем раньше общались довольно формально. Особенно хорошо прозвучат живые истории и самоирония. Короткий визит способен превратиться в долгую приятную встречу, а обычная прогулка, подарить повод задержаться вне дома. В личном общении будет легче показать симпатию без привычной сдержанности.

Воскресенье. Понравится человек, который умеет вас рассмешить и не старается во всём соглашаться. Возможен интересный обмен мнениями, после которого захочется продолжить знакомство. Только оставьте собеседнику право не рассказывать о себе всё сразу. Для уже сложившихся пар день хорош возможностью снова разговаривать не только о домашних нуждах и ближайших обязанностях.

🟣 ♐ Стрелец

Суббота. Внимание переключится на качество того, чем вы пользуетесь каждый день. Захочется удобства, хорошей еды и вещей, которые приятно держать в руках. Покупка может порадовать, если она отвечает давнему желанию, а не чужому представлению о престижном. В отношениях тоже больше значения получат реальные ощущения: насколько вам хорошо вместе, когда ничего особенного не происходит.

Воскресенье. Ваши умения могут оказаться востребованными в неожиданной ситуации. Кто-то оценит вкус, практическую хватку или способность легко справляться с тем, что другим даётся трудно. Не обесценивайте это словами, что ничего особенного не сделали. Вечер принесёт больше удовольствия, если позволить себе побыть гостем и спокойно пользоваться чужим гостеприимством.

🟣 ♑ Козерог

Суббота. Вы будете заметнее, даже не предпринимая для этого ничего специального. Уверенная манера держаться, удачный наряд или хорошее настроение привлекут внимание. День подходит для встреч, на которых хочется нравиться, а не исключительно производить впечатление серьёзного человека. В отношениях можно проявить инициативу там, где раньше вы ждали приглашения от другого.

Воскресенье. Захочется показать более непосредственную сторону своего характера. Вы можете удивить близких неожиданным увлечением, смелым выбором или готовностью посмеяться над собой. Не возвращайтесь к привычной строгости только потому, что окружающие привыкли видеть вас именно таким. Особенно тёплым окажется общение с человеком, который давно замечает в вас больше, чем выдержку и надёжность.

🟣 ♒ Водолей

Суббота. Не всё интересное захочется делать на виду. Вас может захватить книга, музыка или занятие, о котором вы пока никому не рассказываете. В этом будет особое удовольствие: не объяснять свой выбор и не думать, какое впечатление он произведёт. Встречу лучше провести с человеком, рядом с которым вам одинаково хорошо разговаривать и заниматься каждый своим.

Воскресенье. Нахлынувшие воспоминания помогут увидеть старую историю без прежней горечи. Возможно, вы наконец заметите в ней не только потерю, но и то хорошее, что с вами тогда произошло. Возвращать людей и обстоятельства ради этого необязательно. В нынешних отношениях особенно тронет ненавязчивая забота, которая не требует от вас немедленной ответной реакции.

🟣 ♓ Рыбы

Суббота. В компании найдётся место именно для вас, без необходимости подстраиваться под самого громкого или деятельного человека. Ваш вкус, чувство юмора или необычный взгляд на знакомую тему будут кстати. Хорошо может пройти встреча вокруг общего интереса, где разговор возникает сам собой. Тем, кто ищет знакомства, стоит внимательнее посмотреть на людей из дружеского круга.

Воскресенье. У вас получится познакомить людей, которые неожиданно понравятся друг другу. Разные компании, поколения или интересы не помешают общению, если не пытаться заранее назначить всем роли. Чья-то радость окажется заразительной и вернёт желание чаще бывать среди людей. При этом личная жизнь тоже потребует внимания: оставьте часть вечера для того, с кем хочется общаться уже без компании.

Суббота может запомниться не большим событием, а редким ощущением, что вам хорошо там, где вы находитесь. Стоит задержаться за приятным разговором, заметить собственный удачный результат и не отмахиваться от внимания близких. Не каждое удовольствие требует особого повода или предварительно выполненной нормы полезных дел.

В воскресенье полезно позволить себе немного удивиться собственным вкусам. Новая симпатия, непривычное развлечение или желание вести себя свободнее не обязывают немедленно менять всю жизнь. Достаточно прожить этот день с интересом и дать окружающим такую же возможность.