Рыбы, Девы, Козероги и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 19 сентября

В субботу, 19 сентября, некоторые планы захочется изменить уже после первых разговоров и встреч. Овны могут обнаружить, что рассчитывали успеть слишком многое, а Тельцы найдут более удобный способ разобраться с домашними делами. Пока ничего не обещано окончательно, договориться будет проще.

В личных отношениях многое зависит от готовности услышать ответ, который отличается от ожидаемого. Близкий человек может предложить другой вариант отдыха, усомниться в покупке или захотеть провести часть дня отдельно. Если спокойно обсудить, что важно каждому, найти общий вариант будет проще. Вечер стоит освободить от необязательных дел, чтобы спокойно пообщаться.

♈ Овен

У Овнов с утра будет достаточно энергии, чтобы быстро разобраться с накопившимися делами. Однако времени на каждое из них может понадобиться больше, чем вы рассчитывали. Хорошо получится то, за что возьмётесь первым, поэтому начинайте с действительно важного. С обещаниями куда-то съездить или сделать крупную покупку пока лучше повременить.

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В отношениях партнёр охотнее поддержит предложение, в котором учтены и его желания. Совместный вечер сложится удачно, если вы заранее договоритесь, чем хотите заняться. Для новых знакомств хороша непринуждённая обстановка: чувство юмора сегодня поможет вам быстрее расположить человека к себе.

♉ Телец

Тельцам удастся заметно упростить домашние дела, если попробовать способ, который прежде казался непривычным. Предложение близкого может оказаться практичнее вашего первоначального решения. То, что раньше экономило время или деньги, теперь не обязательно остаётся лучшим выбором. В расходах на дом получится найти разумный компромисс без ощутимой потери удобства.

Во второй половине дня захочется сменить обстановку. Встреча вне дома или прогулка помогут отвлечься от обсуждения покупок и обязанностей. Не торопитесь отвергать необычную идею партнёра, у неё может оказаться вполне привлекательная для вас сторона.

♊ Близнецы

Близнецам могут предложить несколько интересных вариантов на выходной почти одновременно. К середине дня придётся выбирать, где вам интереснее. Честное уточнение сейчас избавит от необходимости торопиться и оправдываться вечером. При этом личное дело, которое долго откладывалось, пойдёт легче ожидаемого: нужная информация найдётся быстро, а знакомый поможет разобраться в сложном вопросе.

С деньгами стоит быть внимательнее, особенно если оплачиваете что-то во время переписки или разговора. В отношениях пора уточнить намерение, которое пока прозвучало слишком расплывчато. Предложите время и место: человеку будет проще ответить, когда он понимает, на что вы его зовёте. Вечером вам будет хорошо в небольшой компании, где можно спокойно поговорить.

♋ Рак

Ракам в первой половине дня может не хватать привычного внимания близкого человека. Прежде чем обижаться, выясните, чем он занят: за сдержанным ответом вполне могут стоять обычные заботы. У вас самих удачно пойдут дела, требующие сосредоточенности. Есть шанс разобраться с вопросом, который на неделе постоянно откладывался из-за звонков и чужих просьб.

Не пытайтесь исправить настроение незапланированными тратами или дорогим подарком. К вечеру общение станет теплее само по себе, когда у обоих появится свободное время. Можно будет обсудить то, что давно хотелось, и узнать приятную новость о человеке из вашего круга.

♌ Лев

Львы получат повод порадоваться своим результатам. Одобрение человека, чьё мнение вы цените, добавит уверенности. На этом фоне захочется сразу взяться за более масштабный план. Оцените, сколько он потребует времени и денег: дальше всё может идти медленнее. Полезное замечание поможет избежать лишней работы.

В личной жизни вас может приятно удивить инициатива партнёра. Позвольте ему самому организовать встречу или предложить занятие, даже если привыкли решать такие вопросы за двоих. Свободным Львам стоит внимательнее присмотреться к людям, с которыми разговор получается без усилий.

♍ Дева

Девам в субботу будет легче принять решение, которое на неделе казалось слишком сложным. Вы уже многое выяснили, новые подробности вряд ли повлияют на выбор. Начните с небольшой части задуманного, чтобы проверить свои расчёты на практике. В вопросах обычных расходов пригодится ваша внимательность: заметите условие, из-за которого один из вариантов окажется менее выгодным.

Домашние охотнее включатся в общие планы, если смогут предложить что-то от себя. Во второй половине дня возможно приятное приглашение, ради которого стоит отложить необязательные хлопоты. Встреча поможет узнать знакомого с неожиданной стороны.

♎ Весы

Весы смогут убедиться, что недавнее решение себя оправдало. Однако чужой пример может снова вызвать сомнения, хотя ваши обстоятельства совсем другие. Не спешите переделывать то, что уже хорошо получается. В домашних делах удастся обойтись привычными средствами, а дополнительные покупки понадобятся далеко не во всех случаях. Чужой удачный выбор ещё не означает, что вам нужно то же самое.

В разговоре с близким человеком стоит рассказать, что именно вас увлекло в собственном замысле. Поделиться интересом будет приятнее, чем снова просить совета. Вечером дружеское общение поможет отвлечься, а искренняя поддержка прибавит уверенности в том, что вы делаете.

♏ Скорпион

Скорпионы смогут прояснить договорённость, которая до сих пор вызывала сомнения. Если на основные вопросы получены внятные ответы, дальнейшие расспросы только отнимут время. Освободившиеся часы лучше посвятить собственным планам: там вероятен заметный результат, особенно в деле, которое вы хорошо знаете. Перед покупкой уточните цену и условия, особенно если что-то обещают объяснить только после оплаты.

В общении с близким человеком полезнее интерес к его нынешним переживаниям, чем возвращение к прошлым разногласиям. К вечеру захочется поговорить откровеннее. Не обязательно сразу советовать, как ему поступить. Спокойное внимание поможет сохранить доверие и узнать то, чем человек раньше не решался поделиться.

♐ Стрелец

Стрельцы быстро разберутся в знакомом деле, но с новыми задачами возможны заминки. После проверки подробностей некоторые выводы придётся пересмотреть. Выясните главное до того, как начнёте действовать: это сэкономит время и убережёт от лишних расходов. Ближе к середине дня появится возможность исправить недавнюю неточность без неприятных последствий.

В личном разговоре захочется показать, как хорошо вы понимаете обсуждаемую тему. Если чего-то не знаете, спокойное признание вызовет больше доверия, чем уверенная догадка. Собеседник охотнее поделится своим опытом, когда увидит ваш интерес. Вечером хорошо пойдёт собственное занятие, в котором можно сосредоточиться на том, что нравится именно вам.

♑ Козерог

Козерогам удастся продвинуть собственное дело, хотя поначалу результат покажется скромным на фоне чужих успехов. Прежде чем менять цель, вспомните, чего хотели добиться вы сами. К середине дня станет ясно, что оснований для уверенности больше, чем казалось утром. В покупках стоит руководствоваться своими потребностями: желание показать достаток может обойтись дороже, чем вы рассчитывали.

В отношениях получится спокойно обсудить то, что вас тревожит. Близкий человек поможет оценить ситуацию без ненужного соревнования с другими. Не превращайте его слова в повод доказывать свою правоту. Вечером вам обоим захочется отвлечься от дел. Для этого подойдёт совместная прогулка или спокойный ужин.

♒ Водолей

Водолеям придётся уточнить общий план: вы можете обнаружить, что обсуждали возможность, а другой человек уже воспринял её как обещание. Пока есть время, объясните, на что действительно готовы. Договориться удастся без обиды, если сразу предложить выполнимый вариант. В денежных вопросах лучше оплачивать только своё участие, пока остальные окончательно не определились.

Во второй половине дня собственные дела пойдут спокойнее, и получится завершить то, на что утром постоянно не хватало внимания. В личном общении вас может приятно удивить откровенность знакомого человека. Вечер сложится теплее, чем ожидалось: появится возможность поговорить о важном, не отвлекаясь на общие заботы.

♓ Рыбы

Рыбы могут услышать жалобу или просьбу, которая заставит усомниться в собственном решении. Сочувствие не мешает сохранить своё мнение, особенно если вы хорошо знаете обстоятельства. В личных делах удастся выбрать подходящий вариант без долгих согласований. Подсчитав ближайшие расходы, вы поймёте, сколько можете потратить сейчас.

К вечеру захочется больше лёгкости в общении. Встреча с человеком, который интересуется и вашей жизнью, поможет отвлечься от тревожных мыслей. В паре можно спокойно обсудить желание, которое раньше казалось неудобным или несвоевременным. Вероятно, близкий отнесётся к нему гораздо доброжелательнее, чем вы ожидали, и предложит что-то полезное.

Изменить план по ходу субботы вполне разумно, если вы узнали больше или поняли, чего хотите. Не обязательно осуществлять всё, что утром казалось удачным. Освободившееся время может пригодиться для встречи, отдыха или дела, которое сейчас интереснее.

Перед сном не стоит заново разбирать все принятые решения. Лучше уточните только то, от чего зависят планы на воскресенье, и завершите разговор о делах.