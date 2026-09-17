Девы, Скорпионы, Раки и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, Овны могут получить долгожданные результаты экзамена или теста, а Козероги приступить к проекту, на который наконец выделили деньги. После недель подготовки приятно заняться тем, ради чего всё начиналось. Ещё приятнее будет рассказать об этом тем, кто поддерживал вас, пока ничего не было решено.

После работы стоит оставить время для встречи, которую давно откладывали. За общим семейным столом не всегда удаётся узнать, чем сейчас увлечены брат или сестра, а короткая переписка с новым знакомым едва ли заменит разговор вдвоём. В эту пятницу у вас может получиться наконец увидеться без спешки.

♈ Овен

Овны могут получить результаты экзамена или профессиональной аттестации, к которой пришлось серьёзно готовиться. Приятно будет убедиться, что вы справились, и понять, за какую работу теперь готовы взяться. Если давно интересовало конкретное направление, обсудите с руководителем, какие задачи можно вам поручить.

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Расскажите о результате близким, принимавшим участие в вашей подготовке, предложите вместе отметить окончание напряжённого периода. За обсуждением следующей ступени легко пропустить сегодняшний повод для гордости. А ведь ещё недавно именно этот результат казался главной целью, до которой предстояло добраться.

Подсказка дня: Сохраните подтверждающие документы там, где сможете быстро их найти.

♉ Телец

Тельцы заметят, что накопили достаточно для покупки или поездки, которую давно откладывали. Теперь можно выбирать даты, сравнивать подходящие варианты и обсуждать подробности с близкими. Вспомните, чего вам хотелось, когда вы начинали копить. Возможно, вы по-прежнему мечтаете о том же, а какие-то пожелания за это время изменились.

Когда долго копишь, потратить отложенное по назначению бывает непросто. Вспомните, ради чего вы отказывались от небольших покупок: вам хотелось куда-то поехать или приобрести вещь, которой вы будете пользоваться. Если это желание сохранилось и другие расходы учтены, можно заняться подготовкой поездки или покупкой. Особенно приятно обсудить её с человеком, который давно знал о ваших планах.

Подсказка дня: Выберите одну подробность будущей покупки или поездки, которая особенно важна именно вам.

♊ Близнецы

Для встречи давних приятелей Близнецы придумают развлечение, которое быстро оживит компанию: небольшую викторину о знакомых местах, общих поездках или увлечениях. Всплывут подробности, давно выпавшие из памяти. Несколько вопросов стоит оставить простыми, чтобы в игру сразу включились все, а не только обладатель самого подробного архива фотографий.

Самое интересное начнётся, когда участники станут дополнять ответы своими историями. Дайте разговору развернуться, даже если очередной вопрос придётся отложить. Для личной викторины подойдут добрые, узнаваемые эпизоды, о которых приятно говорить при остальных. Смешной случай должен радовать и того, с кем он произошёл: тогда общий вечер действительно получится удачным.

Подсказка дня: Приготовьте меньше вопросов, чем, по вашим расчётам, успеете задать.

♋ Рак

Раки смогут договориться с домашними, готова ли семья взять питомца. Захочется познакомиться с животным, понаблюдать за его поведением и узнать о привычках. На эту встречу лучше прийти вместе с теми, кто будет каждый день о нём заботиться.

За приятным ожиданием довольно быстро возникнут обычные вопросы: кто бывает дома, как устроены поездки, кому удобнее заниматься ежедневным уходом. Обсудите их со всеми домашними, чтобы участие каждого было понятным и добровольным. Тогда у будущего питомца с самого начала появится предсказуемый распорядок, а семейный интерес сохранится и после первого знакомства.

Подсказка дня: Подготовьте свои вопросы человеку, который уже хорошо знает выбранное животное.

♌ Лев

Львам, участвующим в любительской постановке, могут предложить роль, которую давно хотелось сыграть. Теперь можно внимательно перечитать произведение, следя за поступками своего персонажа. Найдутся эпизоды, которые раньше казались второстепенными, хотя именно они многое объясняют в его поведении.

Полезным окажется разговор с партнёром по важной сцене. Обсудите, чего каждый персонаж хочет от другого и как меняется их общение. Это даст больше материала для первой репетиции, чем попытка заранее найти одну эффектную интонацию. Интерес к роли постепенно углубится, а отдельные решения будут появляться уже в совместной работе.

Подсказка дня: Запишите один вопрос о персонаже, который хочется задать руководителю постановки.

♍ Дева

Девам удастся подогнать любимую вещь по фигуре. Изменение может оказаться совсем небольшим, но разницу вы почувствуете сразу. Покажите портному, где одежда мешает двигаться или собирается складками. Так ему будет легче понять, что именно нужно переделать.

Во время примерки пройдитесь, сядьте, поднимите руки. Если важна длина брюк или платья, возьмите обувь, с которой собираетесь их носить. После такой переделки вещь снова захочется носить. Заодно вспомнятся подходящие к ней рубашка или джемпер, которые давно лежали без дела.

Подсказка дня: Уточните, потребуется ли ещё одна примерка перед окончательным завершением работы.

♎ Весы

Весы иначе посмотрят на вещь, которую близкий упорно хочет сохранить дома. До сих пор она казалась случайной, неудобной или совсем не подходящей к обстановке. Человек расскажет, откуда она взялась и почему ему приятно видеть её рядом. После такого разговора будет легче договориться, где её оставить.

Попробуйте вместе выбрать место, где вещь будет видна, никому не мешая. Рассмотрите несколько вариантов прямо в комнате. Когда знаешь историю предмета, он уже не выглядит случайным. А близкому будет приятно, что вам интересно, с чем связаны его дорогие воспоминания.

Подсказка дня: Прежде чем решать, куда поставить предмет, узнайте, хочет ли близкий им пользоваться.

♏ Скорпион

Скорпионы, решившиеся на свидание после долгого перерыва, могут удивиться тому, как быстро увлеклись разговором. Захочется подробнее расспросить человека, задержаться ещё немного, услышать продолжение истории. Выберите место, где удобно разговаривать. По беседе станет понятнее, что привлекает вас в новом знакомом.

После встречи подумайте, легко ли было рассказывать о себе, нашёлся ли повод посмеяться, хочется ли увидеться ещё раз. Этого достаточно, чтобы решить, приглашать ли человека снова. После долгого перерыва само желание продолжить знакомство может оказаться неожиданным и приятным.

Подсказка дня: Если встреча понравилась, скажите об этом до прощания.

♐ Стрелец

Стрельцов заинтересуют эскизы знакомой картины. На небольшой экскурсии удастся увидеть, как менялся замысел художника и от чего он в итоге отказался. Ранний набросок может удивить сильнее, чем сама картина: на нём обнаружится персонаж или деталь, которых нет в окончательном варианте.

О ней и стоит спросить ведущего экскурсии. Разговор получится содержательнее, если выбрать конкретное различие между первым вариантом и окончательным. Знакомое произведение после этого будет восприниматься иначе: за ним появится история поисков и выбора. Такое впечатление интересно обсудить со спутником, особенно если каждый из вас заметил что-то своё.

Подсказка дня: Сохраните название заинтересовавшей работы, чтобы позже рассмотреть её без спешки.

♑ Козерог

Козероги могут дождаться финансирования рабочего проекта, который давно обсуждали. Участникам захочется взяться за всё сразу. Выберите первый этап и определите, что должно быть готово к его завершению. Тогда каждый поймёт, какую часть работы брать на себя и что ему понадобится от остальных.

Обсудите, кому нужны исходные материалы, что можно делать параллельно и в какой момент потребуется общее решение. Прояснив эти подробности, команда сможет приступить к делу. Первые выполненные задачи покажут, чего не хватало в предварительном плане и что стоит изменить до следующего этапа.

Подсказка дня: Договоритесь, когда участники впервые покажут друг другу сделанную часть.

♒ Водолей

Водолеям понравится прогулка с любителями наблюдать за птицами. Вместе вы будете отмечать, каких птиц встретили, где и в какое время. Опытный участник подскажет, как вести записи для общей карты. На знакомом маршруте обнаружится немало того, мимо чего вы прежде проходили, не замечая.

Особенно увлечёт возможность сопоставить собственную запись с наблюдениями других людей. Выяснится, что кто-то замечает птиц в другом конце того же парка или приходит в иное время. Если птица незнакома, опишите увиденное своими словами и спросите у опытного участника. Появится конкретный вопрос, с которым захочется вернуться в парк.

Подсказка дня: Узнайте у организатора, какие сведения нужны для полезной записи наблюдения.

♓ Рыбы

Рыбам удастся провести несколько часов с братом или сестрой без остальной семьи. Встреча будет отличаться от общего застолья: найдётся время поговорить о собственной жизни каждого. После привычных новостей о родственниках спросите, чем человек сейчас увлечён. В ответ может обнаружиться целый круг интересов, о котором вы знали лишь по отдельным упоминаниям.

Предложите занятие, которое приятно вам обоим, и дайте беседе продолжиться по дороге. Взрослые планы собеседника окажутся интересны сами по себе, без обязательного возвращения к общему детству. Такая встреча добавит к родству личную дружбу. Захочется видеться вдвоём чаще, потому что для этого теперь есть собственные темы и желания.

Подсказка дня: Расскажите и о своём нынешнем интересе, даже если раньше его никогда не обсуждали.

Получив хорошую новость, легко сразу перейти к следующей задаче. Но люди, которые волновались вместе с вами, тоже хотят узнать, чем всё закончилось. Позвоните им или найдите время увидеться: им будет приятно разделить вашу радость.

За обычным ужином можно вспомнить, что давалось труднее всего и кто помог в нужный момент. У каждого найдётся своя подробность, которую вы упустили, пока были заняты подготовкой. Такой разговор поможет самому почувствовать, что напряжённый этап позади.