Близнецы, Скорпионы, Львы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, появится повод подробнее рассказать о своём занятии. Собеседника может заинтересовать работа, которую вы считаете обычной, а семейный рецепт захочется сохранить со всеми подробностями. Чужие увлечения тоже заслуживают внимания, особенно когда человек сам охотно рассказывает о них.

Можно собрать одноклассников, договориться с приятелем о совместном чтении или познакомиться с человеком, о котором вам давно рассказывают друзья. Предложите место и время встречи, спросите, удобно ли остальным. Чем меньше останется неясностей, тем проще будет собраться.

♈ Овен

Главный ход: Вам могут поручить вести рабочую встречу вместо привычного участия в общем обсуждении.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Практично: Назовите вопрос для общего решения и предложите участникам высказаться, прежде чем подводить итог.

С людьми: Партнёру будет приятно узнать, какую его привычку вы особенно цените.

Деньги: Оплата завершённой работы позволит вернуться к покупке, которую вы откладывали до поступления денег.

Вечер: За ужином с друзьями вы наконец подробно обсудите новости, которыми до сих пор обменивались в переписке.

♉ Телец

Главный ход: Во время поездки захочется отправить близкому бумажную открытку, выбрав изображение понравившегося места.

Практично: Расскажите, что вас удивило в поездке, будь то необычное здание или разговор с местным жителем.

С людьми: В семейном разговоре поддержите того, кто пытается закончить рассказ, пока остальные спорят о деталях.

Деньги: Снизившаяся цена на давно выбранную вещь может позволить уложиться в намеченную сумму.

Вечер: Захочется посмотреть продолжение сериала, которое вы берегли для свободного часа.

♊ Близнецы

Главный ход: Появится возможность записать рецепт семейного блюда, которое близкий родственник всегда готовит на глаз.

Практично: Готовьте рядом и записывайте количество продуктов по ходу дела, уточняя нужную густоту и вкус.

С людьми: С коллегой найдётся общая тема, если за обедом разговор выйдет за пределы рабочих вопросов.

Деньги: Покупая продукты к выходным, присмотритесь к сезонным овощам и фруктам: можно найти что-нибудь вкусное по хорошей цене.

Вечер: Прогуляйтесь с любимой музыкой, если хочется побыть наедине после насыщенного общения.

♋ Рак

Главный ход: Захочется собрать небольшую встречу одноклассников, с которыми давно не удавалось увидеться вместе.

Практично: Предложите две даты тем, с кем сохранили связь, и выясните, кто сможет прийти.

С людьми: Расскажите домашним, почему вас заинтересовал концерт музыки, которую прежде вы почти не слушали.

Деньги: Перед совместным подарком договоритесь об общей сумме, учитывая возможности всех, кто хочет участвовать.

Вечер: За знакомой настольной игрой найдётся повод и поспорить о тактике, и посмеяться с давними друзьями.

♌ Лев

Главный ход: Вас могут пригласить на небольшое интервью о профессиональном занятии или серьёзном увлечении.

Практично: Узнайте тему разговора и вспомните один случай, который будет интересен людям вне вашей сферы.

С людьми: Приятелю понравится конкретное предложение встретиться, особенно если ваши прежние разговоры заканчивались неопределёнными обещаниями.

Деньги: Для подарка близкому удастся найти приятную вещь в пределах выбранной суммы.

Вечер: Захочется испечь что-нибудь к чаю по знакомому рецепту, с которым обычно нет хлопот.

♍ Дева

Главный ход: На занятии рисованием захочется нарисовать автопортрет, внимательно разглядывая собственное лицо в зеркале.

Практично: Выберите характерную деталь и постарайтесь передать её в рисунке, постепенно добавляя остальное.

С людьми: Примите комплимент без перечисления недостатков, которых собеседник в вашей работе не заметил.

Деньги: Незнакомый продукт лучше взять в небольшой упаковке, пока вы не знаете, понравится ли он вам.

Вечер: Встреча в любимом кафе позволит посидеть вдвоём без специальной программы.

♎ Весы

Главный ход: Ребёнок может впервые пригласить друга остаться с ночёвкой, и дома начнутся приятные приготовления.

Практично: Узнайте у родителей гостя его привычный распорядок, а своему ребёнку предложите подготовить спальное место.

С людьми: В разговоре с коллегой признайте, что его предложение оказалось удачным.

Деньги: Перед покупкой вещей для дома вспомните, какими из уже купленных вы действительно пользуетесь.

Вечер: Спортивную трансляцию будет интересно посмотреть с человеком, который болеет за другую команду и любит обсуждать игру.

♏ Скорпион

Главный ход: Появится возможность впервые представить собственные изделия на небольшой ярмарке и пообщаться с покупателями.

Практично: Подготовьте небольшую подборку работ с понятными ценниками, чтобы люди могли самостоятельно присмотреться и выбрать.

С людьми: Близкому будет важен ваш интерес к планам, пока далёким от осуществления.

Деньги: Совместная доставка с человеком поблизости может уменьшить расходы, если время получения удобно обоим.

Вечер: После долгих разговоров захочется пойти на тренировку и заняться привычными упражнениями.

♐ Стрелец

Главный ход: Знакомые предложат пройти городской квест небольшой командой и вместе поискать ответы.

Практично: Разделите чтение заданий и поиск ориентиров, чтобы каждый участник мог повлиять на результат.

С людьми: Позвоните родственнику, который любит подробно рассказывать новости, когда сможете выслушать его без спешки.

Деньги: Два билета по специальному предложению для пары могут стоить дешевле отдельных, если условия подходят обоим.

Вечер: Музыкальная передача напомнит об исполнителе, которого вы давно не слушали.

♑ Козерог

Главный ход: Взрослый ребёнок захочет обсудить с вами первую подработку во время учёбы.

Практично: Вместе посчитайте время на смены, дорогу и занятия, чтобы было понятно, как сложится обычная неделя.

С людьми: Другу будет приятно услышать приглашение на встречу, для которой не нужен особый повод.

Деньги: Продажа вещи, которой вы перестали пользоваться, поможет оплатить небольшую поездку.

Вечер: Дома захочется посмотреть короткую комедию и посмеяться над ситуациями, в которые вы и сами попадали.

♒ Водолей

Главный ход: С приятелем возникнет идея прочитать одну книгу и затем встретиться для обсуждения.

Практично: Выберите интересное обоим произведение и договоритесь, какую часть успеете прочесть до следующего разговора.

С людьми: На семейной встрече поинтересуйтесь мнением младшего участника, который пока только слушает разговор взрослых.

Деньги: Удобнее сразу вернуть приятелю свою долю общего заказа, пока сумма ещё перед глазами.

Вечер: Захочется приготовить знакомое блюдо под любимую передачу и спокойно поужинать дома.

♓ Рыбы

Главный ход: Общий приятель предложит знакомство с человеком, который тоже заинтересован во встрече.

Практично: После взаимного согласия пообщайтесь напрямую и вместе выберите удобное место для первого знакомства.

С людьми: В общем деле отметьте помощь человека, который обычно остаётся незаметным за более разговорчивыми участниками.

Деньги: При покупке привычного средства по акции берите запас, который действительно успеете использовать.

Вечер: На прогулке с близким вы расскажете о том, что вас удивило или обрадовало за день.

Если разговор захочется продолжить, договоритесь, когда снова связаться, что прочитать к встрече или кого ещё пригласить. Так вам будет легче вернуться к своим планам, когда появятся другие дела.

Один предложит встретиться, другой подскажет место, третий позовёт знакомого, которого все будут рады увидеть. Вполне возможно, вы проведёте время совсем не так, как собирались, и останетесь этим довольны.