Близнецы, Скорпионы, Львы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, появится повод подробнее рассказать о своём занятии. Собеседника может заинтересовать работа, которую вы считаете обычной, а семейный рецепт захочется сохранить со всеми подробностями. Чужие увлечения тоже заслуживают внимания, особенно когда человек сам охотно рассказывает о них.
Можно собрать одноклассников, договориться с приятелем о совместном чтении или познакомиться с человеком, о котором вам давно рассказывают друзья. Предложите место и время встречи, спросите, удобно ли остальным. Чем меньше останется неясностей, тем проще будет собраться.
♈ Овен
Главный ход: Вам могут поручить вести рабочую встречу вместо привычного участия в общем обсуждении.
Практично: Назовите вопрос для общего решения и предложите участникам высказаться, прежде чем подводить итог.
С людьми: Партнёру будет приятно узнать, какую его привычку вы особенно цените.
Деньги: Оплата завершённой работы позволит вернуться к покупке, которую вы откладывали до поступления денег.
Вечер: За ужином с друзьями вы наконец подробно обсудите новости, которыми до сих пор обменивались в переписке.
♉ Телец
Главный ход: Во время поездки захочется отправить близкому бумажную открытку, выбрав изображение понравившегося места.
Практично: Расскажите, что вас удивило в поездке, будь то необычное здание или разговор с местным жителем.
С людьми: В семейном разговоре поддержите того, кто пытается закончить рассказ, пока остальные спорят о деталях.
Деньги: Снизившаяся цена на давно выбранную вещь может позволить уложиться в намеченную сумму.
Вечер: Захочется посмотреть продолжение сериала, которое вы берегли для свободного часа.
♊ Близнецы
Главный ход: Появится возможность записать рецепт семейного блюда, которое близкий родственник всегда готовит на глаз.
Практично: Готовьте рядом и записывайте количество продуктов по ходу дела, уточняя нужную густоту и вкус.
С людьми: С коллегой найдётся общая тема, если за обедом разговор выйдет за пределы рабочих вопросов.
Деньги: Покупая продукты к выходным, присмотритесь к сезонным овощам и фруктам: можно найти что-нибудь вкусное по хорошей цене.
Вечер: Прогуляйтесь с любимой музыкой, если хочется побыть наедине после насыщенного общения.
♋ Рак
Главный ход: Захочется собрать небольшую встречу одноклассников, с которыми давно не удавалось увидеться вместе.
Практично: Предложите две даты тем, с кем сохранили связь, и выясните, кто сможет прийти.
С людьми: Расскажите домашним, почему вас заинтересовал концерт музыки, которую прежде вы почти не слушали.
Деньги: Перед совместным подарком договоритесь об общей сумме, учитывая возможности всех, кто хочет участвовать.
Вечер: За знакомой настольной игрой найдётся повод и поспорить о тактике, и посмеяться с давними друзьями.
♌ Лев
Главный ход: Вас могут пригласить на небольшое интервью о профессиональном занятии или серьёзном увлечении.
Практично: Узнайте тему разговора и вспомните один случай, который будет интересен людям вне вашей сферы.
С людьми: Приятелю понравится конкретное предложение встретиться, особенно если ваши прежние разговоры заканчивались неопределёнными обещаниями.
Деньги: Для подарка близкому удастся найти приятную вещь в пределах выбранной суммы.
Вечер: Захочется испечь что-нибудь к чаю по знакомому рецепту, с которым обычно нет хлопот.
♍ Дева
Главный ход: На занятии рисованием захочется нарисовать автопортрет, внимательно разглядывая собственное лицо в зеркале.
Практично: Выберите характерную деталь и постарайтесь передать её в рисунке, постепенно добавляя остальное.
С людьми: Примите комплимент без перечисления недостатков, которых собеседник в вашей работе не заметил.
Деньги: Незнакомый продукт лучше взять в небольшой упаковке, пока вы не знаете, понравится ли он вам.
Вечер: Встреча в любимом кафе позволит посидеть вдвоём без специальной программы.
♎ Весы
Главный ход: Ребёнок может впервые пригласить друга остаться с ночёвкой, и дома начнутся приятные приготовления.
Практично: Узнайте у родителей гостя его привычный распорядок, а своему ребёнку предложите подготовить спальное место.
С людьми: В разговоре с коллегой признайте, что его предложение оказалось удачным.
Деньги: Перед покупкой вещей для дома вспомните, какими из уже купленных вы действительно пользуетесь.
Вечер: Спортивную трансляцию будет интересно посмотреть с человеком, который болеет за другую команду и любит обсуждать игру.
♏ Скорпион
Главный ход: Появится возможность впервые представить собственные изделия на небольшой ярмарке и пообщаться с покупателями.
Практично: Подготовьте небольшую подборку работ с понятными ценниками, чтобы люди могли самостоятельно присмотреться и выбрать.
С людьми: Близкому будет важен ваш интерес к планам, пока далёким от осуществления.
Деньги: Совместная доставка с человеком поблизости может уменьшить расходы, если время получения удобно обоим.
Вечер: После долгих разговоров захочется пойти на тренировку и заняться привычными упражнениями.
♐ Стрелец
Главный ход: Знакомые предложат пройти городской квест небольшой командой и вместе поискать ответы.
Практично: Разделите чтение заданий и поиск ориентиров, чтобы каждый участник мог повлиять на результат.
С людьми: Позвоните родственнику, который любит подробно рассказывать новости, когда сможете выслушать его без спешки.
Деньги: Два билета по специальному предложению для пары могут стоить дешевле отдельных, если условия подходят обоим.
Вечер: Музыкальная передача напомнит об исполнителе, которого вы давно не слушали.
♑ Козерог
Главный ход: Взрослый ребёнок захочет обсудить с вами первую подработку во время учёбы.
Практично: Вместе посчитайте время на смены, дорогу и занятия, чтобы было понятно, как сложится обычная неделя.
С людьми: Другу будет приятно услышать приглашение на встречу, для которой не нужен особый повод.
Деньги: Продажа вещи, которой вы перестали пользоваться, поможет оплатить небольшую поездку.
Вечер: Дома захочется посмотреть короткую комедию и посмеяться над ситуациями, в которые вы и сами попадали.
♒ Водолей
Главный ход: С приятелем возникнет идея прочитать одну книгу и затем встретиться для обсуждения.
Практично: Выберите интересное обоим произведение и договоритесь, какую часть успеете прочесть до следующего разговора.
С людьми: На семейной встрече поинтересуйтесь мнением младшего участника, который пока только слушает разговор взрослых.
Деньги: Удобнее сразу вернуть приятелю свою долю общего заказа, пока сумма ещё перед глазами.
Вечер: Захочется приготовить знакомое блюдо под любимую передачу и спокойно поужинать дома.
♓ Рыбы
Главный ход: Общий приятель предложит знакомство с человеком, который тоже заинтересован во встрече.
Практично: После взаимного согласия пообщайтесь напрямую и вместе выберите удобное место для первого знакомства.
С людьми: В общем деле отметьте помощь человека, который обычно остаётся незаметным за более разговорчивыми участниками.
Деньги: При покупке привычного средства по акции берите запас, который действительно успеете использовать.
Вечер: На прогулке с близким вы расскажете о том, что вас удивило или обрадовало за день.
Если разговор захочется продолжить, договоритесь, когда снова связаться, что прочитать к встрече или кого ещё пригласить. Так вам будет легче вернуться к своим планам, когда появятся другие дела.
Один предложит встретиться, другой подскажет место, третий позовёт знакомого, которого все будут рады увидеть. Вполне возможно, вы проведёте время совсем не так, как собирались, и останетесь этим довольны.