Близнецы, Овны, Весы и Тельцы в гороскопе на пятницу 18 сентября

К концу недели разговоры часто сводятся к новостям: кто что успел, куда собирается, как прошла работа. В эту пятницу представится возможность узнать о близких немного больше. Кто-то пригласит вас в свой новый дом, кто-то решится рассказать о первой симпатии, а с недавним приятелем окажется так легко смеяться, словно вы знакомы много лет.

18 сентября стоит оставить время для таких встреч. У одних знаков появится желание объясниться в чувствах, у других получится увидеть близкого в непривычной роли. Поездка вместе или общее увлечение дадут повод поговорить о том, что обычно откладывается. А на выставке захочется задержаться у работы, которая вживую оказалась совсем не такой, как на знакомой фотографии.

♈ Овен

Овнам захочется впервые сказать о любви человеку, с которым отношения пока только складываются. До сих пор вы старались чаще встречаться, заботились друг о друге, а вслух о чувствах почти не говорили. Теперь станет важно признаться. Лучше всего для этого подойдёт спокойный разговор вдвоём, когда никто вас не отвлекает.

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От волнения можно растеряться, даже если вы заранее обдумали каждую фразу. Расскажите, что вам дорого в любимом человеке, какие встречи вы вспоминаете с удовольствием. Ответ может оказаться сдержаннее вашего признания. Дайте собеседнику время: ему тоже бывает трудно говорить о чувствах.

♉ Телец

Тельцам будет приятно побывать в гостях у взрослого ребёнка. Он сам откроет дверь, предложит расположиться, позаботится об угощении. Вы заметите кое-что знакомое: например, он так же подаёт чай или оставляет гостю самое удобное место, как принято у вас дома. Теперь уже ребёнок будет стараться, чтобы вам было хорошо у него.

Поинтересуйтесь, как ребёнок устроился, что ему нравится в самостоятельной жизни, кого он обычно приглашает. За разговором вы, возможно, забудете о бытовых советах, которые собирались дать. Окажется, что со многим он уже справился сам, хотя вы по привычке думали, в чём ему ещё помочь.

♊ Близнецы

У Близнецов с приятелем может появиться первая маленькая шутка, понятная только им двоим. Смешная оговорка или неожиданная подробность встречи вызовет такой смех, что позднее будет достаточно короткого напоминания. Особенно порадует это в общении, которое началось недавно: вы оба смеётесь над одной и той же подробностью, почти не сговариваясь.

Ближе к вечеру приятель сам напомнит о случившемся, и вы снова рассмеётесь. Общаться станет легче: теперь у вас есть история, которую смешно вспоминать вдвоём. Главное, чтобы шутка никого не обижала. Тогда и спустя время она порадует обоих, без неловкости за человека, над которым посмеялись.

♋ Рак

Подросток, обычно отвечающий Ракам коротко, может неожиданно заговорить о человеке, который ему нравится. Он расскажет много подробностей, и вы заметите, с каким нетерпением он ждёт следующей встречи. Станет особенно ясно, как он вырос: у него уже есть личная жизнь, о которой он впервые захотел рассказать вам сам.

Дайте ему выбрать, чем поделиться. Можно спросить, что нравится в новом знакомом, но расспрашивать обо всём сразу не стоит. Сохраните услышанное между вами, даже если история кажется очень трогательной. Ребёнку будет проще снова заговорить с вами, если он знает, что его чувства потом не станут обсуждать за семейным столом.

♌ Лев

Львы увидят в музее картину, знакомую по репродукциям, и удивятся, насколько иначе она выглядит вживую. Вы заметите мазки краски, небольшую деталь или обнаружите, что полотно гораздо больше, чем вы представляли. Захочется подойти ближе, а затем отступить, чтобы снова рассмотреть его целиком. У одной картины вы проведёте заметно больше времени, чем предполагали.

Присмотритесь к фрагменту, который особенно вас заинтересовал. Если вы пришли с кем-то, покажите ему эту деталь: возможно, он заметит ещё что-нибудь. Потом будет любопытно снова взглянуть на репродукцию. Скорее всего, теперь вы сразу узнаете то, на что прежде не обращали внимания.

♍ Дева

Девам будет особенно приятно слушать, как близкий человек читает вслух любимое стихотворение. По его паузам и интонации станет понятнее, какие строки ему дороги. Знакомый текст может прозвучать неожиданно лично, а незнакомый захочется потом найти и перечитать.

Спросите, когда он впервые прочитал это стихотворение или почему вспомнил именно сейчас. Возможно, оно связано с важным периодом его жизни, о котором вы мало знаете. Вам тоже захочется чем-то поделиться. О некоторых чувствах окажется проще говорить после стихов, чем во время обычного обмена новостями.

♎ Весы

Весам, привыкшим водить в совместных поездках, понравится оказаться на пассажирском сиденье. За рулём будет близкий человек, а вы сможете смотреть по сторонам и свободнее поддерживать разговор. На знакомой дороге вы заметите то, на что прежде не обращали внимания. Даже обычная поездка запомнится разговором, на который наконец хватит времени.

Вы заметите, насколько иначе общаетесь, когда можете целиком дослушать рассказ спутника. Возможно, вспомнится вопрос, который давно хотели ему задать. Будет приятно и позаботиться о мелочах: выбрать музыку, подсказать нужный поворот, найти удобную остановку. Разговор по дороге может принести столько же удовольствия, сколько сама цель поездки.

♏ Скорпион

Скорпионы вместе с друзьями закончат большой пазл, который собирали несколько вечеров. Последние детали будут находиться всё быстрее, и всем захочется приложить руку к работе. Когда картинка наконец сложится, вы удивитесь, как долго разглядывали отдельные кусочки, почти забыв, что должно получиться.

Оставьте собранный пазл ненадолго на виду. Пока будете его рассматривать, вспомните, кто нашёл трудную деталь, над чем вы смеялись и о чём спорили за работой. Будет приятно и увидеть результат, и вспомнить вечера, которые вы провели вместе.

♐ Стрелец

Ребёнок предложит Стрельцам выучить короткий весёлый танец и охотно возьмётся показывать движения. Вы обнаружите, что он умеет терпеливо объяснять, повторять сложное место и замечать, что уже получилось. Смена привычных ролей понравится обоим. Вам будет любопытно следовать его подсказкам, а ему приятно оказаться в знакомом деле опытнее взрослого.

Отнеситесь к уроку с настоящим интересом. Совместная попытка наверняка получится смешной, особенно когда движения придётся соединить под музыку. Ребёнок запомнит ваше участие и готовность учиться у него. В следующий раз ему будет проще показать вам ещё что-то из собственных увлечений, заранее зная, что это может быть интересно.

♑ Козерог

После нескольких дней в отъезде Козероги особенно обрадуются первому обычному вечеру дома. Будет приятно услышать знакомые звуки, устроиться в своём кресле и сразу найти нужную вещь. Даже если поездка удалась, вы поймёте, как соскучились по домашним привычкам и людям, которых теперь снова видите рядом.

Рассказав о дороге, поинтересуйтесь, что произошло дома в ваше отсутствие. У близких тоже накопятся новости. Теперь можно будет поговорить обо всём спокойно, не выбирая время для звонка и не отвлекаясь на дорогу. К вечеру вы почувствуете себя дома, даже если чемодан ещё не разобран.

♒ Водолей

На выставке Водолеев заинтересует экспонат, у которого можно менять освещение или переставлять детали. Захочется попробовать несколько вариантов и посмотреть, что получится. Вы задержитесь у него дольше, чем у остальных.

Если рядом окажется другой посетитель, посмотрите, что сделает он. Возможно, ему придёт в голову переставить детали так, как вы и не подумали бы. Позже, рассказывая о выставке, вы прежде всего вспомните свои попытки и то, чем они отличались от чужих. Будет интересно сравнить впечатления с человеком, который тоже там побывал.

♓ Рыбы

Спутник Рыб во время прогулки заметит что-нибудь забавное, например птицу, которая плещется в луже. Вы остановитесь рядом и несколько минут будете наблюдать за ней. Разговор на время прервётся: обоим захочется посмотреть, как она купается. Будет приятно, что спутник сразу позвал вас взглянуть на то, что ему понравилось.

Когда пойдёте дальше, останется благодарность за внимательность человека рядом. Без него вы вполне могли бы пройти мимо. Такие маленькие находки и запоминаются после совместных прогулок: один замечает, другой успевает увидеть. Вечером захочется напомнить об этой сцене и ещё раз улыбнуться тому, что понравилось обоим.

Через неделю или месяц кто-нибудь вспомнит то, над чем вы смеялись сегодня, и вам снова станет весело. Возможно, из всей встречи лучше всего запомнится оговорка, неудачная попытка повторить танцевальное движение или забавный случай по дороге домой.

Особенно дороги воспоминания, для которых почти не нужны объяснения. Достаточно одного слова, и близкий уже улыбается, потому что помнит то же самое. Однажды таких историй у вас окажется много, хотя ни к одной из этих встреч вы не готовились как к особому событию.