Весы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на четверг 17 сентября

О близости многое рассказывает наше участие в обычной жизни друг друга. Приглашение домой или возможность спокойно поделиться разочарованием порой значат больше долгого разговора об отношениях. По таким поступкам легче понять, что вам рады и вашим чувствам готовы уделить время.

В четверг, 17 сентября, захочется внимательнее отнестись и к таким переменам, и к собственным впечатлениям. Одних порадует знакомство с новым членом семьи, других увлечёт неспешное завершение поездки или вечер в зрительном зале. У дня будет достаточно поводов для интереса, причём самый личный из них вполне может обнаружиться среди обычных дел.

♈ Овен

Овнам близкий друг может рассказать о недавнем разочаровании. Поначалу захочется быстро его подбодрить, найти преимущество в случившемся или предложить другой план. Однако разговор станет теплее, если сначала разобраться, чего человек ждал и почему для него это было важно. Ему будет легче говорить, когда не приходится доказывать, почему он так расстроен.

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Возможно, через некоторое время друг сам заговорит о другом. Следуйте за этим изменением: после тяжёлой темы обоим может захотеться обсудить что-нибудь обычное. Близость проявится в свободе переходить от неприятного к повседневному, когда всё существенное уже высказано и услышано.

♉ Телец

Тельцов может особенно тронуть первая встреча с недавно родившимся ребёнком в семье близких. Пока вы знали о нём по новостям и фотографиям, пополнение оставалось событием из рассказов других людей. Теперь появятся собственные впечатления: крошечная ладонь, знакомая семейная черта, непривычное чувство, что вы знакомитесь с человеком в самом начале его жизни.

Родители подскажут, как удобнее провести эти минуты вместе. Возможно, достаточно будет посидеть рядом и немного помочь с обычными делами. Собственная привязанность может возникнуть постепенно, по мере таких коротких встреч, когда у вас начнёт складываться общая история.

♊ Близнецы

Близнецам, заканчивающим короткую поездку, захочется ещё раз побывать в месте, которое успело понравиться. Выберите его по личному впечатлению: возможно, именно там было интересно смотреть на город или приятно проходили утренние часы. Последнее посещение даст возможность задержаться и заметить подробности, мимо которых прежде проходили, спеша к следующему пункту маршрута.

При прощании с городом становится яснее, что именно вас к нему привязало. Это пригодится и при следующей поездке: вы уже знаете, каких впечатлений вам хочется больше. А сегодняшний день можно закончить с приятным чувством, что у вас было время проститься с полюбившимся местом.

♋ Рак

В развивающихся отношениях Раков возможен небольшой, но приятный шаг: партнёр предложит оставить у него несколько ваших повседневных вещей. За обычным местом в шкафу или ванной почувствуется желание чаще видеть вас рядом. Теперь не придётся каждый раз собирать сумку, и задержаться друг у друга будет проще.

Примите это предложение в том объёме, в каком оно прозвучало. Можно вместе выбрать удобное место и привезти то, чем вы действительно пользуетесь. Вы оба постепенно привыкнете учитывать присутствие другого человека у себя дома, и у совместных вечеров появятся свои маленькие привычки.

♌ Лев

Львам будет приятно услышать, как близкий, переживающий трудный период, увлечённо рассказывает смешной случай. Если в последнее время вы преимущественно обсуждали его неприятности, собственная лёгкая реакция может даже удивить. Между тем сегодня у человека появилось желание поделиться именно тем, что его развеселило, и ему будет нужен ваш живой отклик.

Поддержите этот разговор, расспросите об интересной подробности. Позднее настроение может снова измениться, но сегодняшнее удовольствие от этого не исчезнет. Вам обоим будет приятно поговорить о чём-то помимо его трудностей и вспомнить, как много всего вы любите обсуждать вместе.

♍ Дева

Дев приятно удивит вопрос о личном событии, которое они лишь вскользь упомянули несколько дней назад. Знакомый поинтересуется, как прошла важная встреча или удалось ли воплотить давнюю идею. Вы почувствуете, что собеседник запомнил услышанное и действительно хочет узнать продолжение, хотя разговор тогда быстро перешёл на другую тему.

Это хороший повод ответить чуть подробнее обычного. Возможно, найдётся забавная подробность или собственное впечатление, которым вы ещё ни с кем не делились. Когда человек помнит, что занимало ваши мысли, общение становится более личным и его легче продолжать с того места, на котором вы остановились.

♎ Весы

Общее домашнее дело позволит Весам особенно хорошо почувствовать надёжность близкого человека. При подготовке комнаты или разборе вещей он возьмёт на себя определённую часть работы и доведёт её до конца. Вам будет легче заниматься своей частью, поскольку не придётся постоянно отвлекаться и проверять, что происходит рядом.

После такого сотрудничества становится яснее, какие дела вам удобно делать вместе. Расскажите, что именно оказалось полезным: например, возможность целиком доверить человеку один участок. Конкретная благодарность позволит ему понять, какую сторону его участия вы цените, а вам обоим будет проще распределять следующую общую работу.

♏ Скорпион

После завершения длинного любимого сериала Скорпионы могут почувствовать лёгкую грусть. Герои успели стать знакомыми: вы узнавали их реакции, ждали появления некоторых персонажей и с интересом следили за переменами в их отношениях. Даже удачный финал оставляет желание ещё немного побыть рядом с этой историей.

Разговор с человеком, который тоже досмотрел сериал, поможет продлить удовольствие. Можно обсудить, когда определённый герой стал вам близок и какую его черту вы особенно полюбили. В таком обмене впечатлениями обнаружится и что-то личное: разные зрители привязываются к персонажам по своим причинам, и эти различия бывает интересно услышать.

♐ Стрелец

Стрельцов порадует возможность сравнить несколько сортов знакомого продукта, не видя этикеток и названий. На небольшой дегустации особенно интересно сначала выбрать то, что понравилось, а уже затем узнать подробности. Собственное предпочтение может оказаться неожиданным, если прежде вы уверенно выбирали по знакомой этикетке или привычному названию.

Попробуйте объяснить, что именно вам приятно: сочетание, послевкусие, отдельный оттенок. Собеседник может заметить совсем другую подробность, и захочется попробовать ещё раз, уже с новым вниманием. В следующий раз вы точнее узнаете понравившийся вкус и сможете объяснить, за что его цените.

♑ Козерог

Козерогам будет особенно приятно оказаться на комедии или выступлении, где один неожиданный эпизод рассмешит почти весь зал. Живой отклик окружающих добавит впечатлению то, чего обычно нет при домашнем просмотре. Вы можете заметить, что реагируете свободнее и получаете удовольствие уже от самого присутствия среди увлечённых зрителей.

После окончания захочется обменяться впечатлениями со спутником или соседом по ряду. У каждого найдётся своя любимая подробность, и знакомый эпизод ещё раз развеселит при пересказе. Такой вечер останется в памяти благодаря тому, как вы его пережили вместе с другими людьми.

♒ Водолей

Водолеям может понравиться записать от руки одно событие сегодняшнего дня. Начните с того, что произошло, а затем добавьте собственную реакцию. По мере записи обнаружится подробность, которую вы пропускали, когда рассказывали об этом вслух: что особенно обрадовало, удивило или заставило дольше задержаться на одной мысли.

На бумаге можно спокойно довести наблюдение до конца, поскольку собеседник не ждёт ответа и разговор никуда не сворачивает. Получившаяся запись пригодится прежде всего вам: она сохранит впечатление таким, каким оно было сегодня. Если процесс понравится, в следующий раз появится естественное желание открыть тетрадь снова.

♓ Рыбы

Первый домашний визит давнего приятеля покажет Рыбам, как много ещё можно узнать друг о друге. Встречаясь вне дома, вы обычно обсуждали определённый круг тем. Теперь внимание гостя привлечёт вещь, связанная с вашим личным увлечением, и возникнет повод рассказать о части своей жизни, которая прежде почти не попадала в разговор.

Покажите то, о чём приятно говорить, и дайте собеседнику задать собственные вопросы. Возможно, он тоже расскажет о занятии, которого вы за ним не знали. Обычный визит позволит лучше представить повседневную жизнь друг друга и обнаружить новый интерес в давно сложившемся общении.

У приятных перемен есть продолжение, которое постепенно становится привычным. Оставленные у любимого человека вещи уже не будут каждый раз удивлять, а новый член семьи скоро окажется участником обычных встреч. Первоначальная яркость изменится, зато появится опыт совместной жизни, которого прежде не было.

Когда первое волнение пройдёт, будет легче заметить, как хорошее событие изменило ваши будни. Что теперь стало проще, какое занятие появилось у вас двоих, о чём захотелось говорить чаще? По таким переменам можно понять, насколько ближе вы стали за это время.