16 сентября 2026, 10:25

Рыбы, Львы, Близнецы и Девы в ультракоротком гороскопе на четверг 17 сентября (+совет)

Рыбы, Львы, Близнецы и Девы в ультракоротком гороскопе на четверг 17 сентября (+совет)

Гороскоп на 17 сентября 2026 года: кому стоит поверить в себя, а кому - не спешить с выводами

Гороскоп на четверг, 17 сентября 2026 года, обещает день, когда многое будет зависеть не столько от обстоятельств, сколько от уверенности в собственных решениях. Не обесценивайте то, что уже умеете и чего успели добиться: иногда небольшой знак признания говорит больше, чем кажется.

Овен

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Вашу инициативу сегодня заметят, даже если вы сами считаете её обычным делом. Совет: спокойно примите похвалу вместо того, чтобы сразу отшучиваться.

Телец

Хорошо знакомое дело неожиданно покажет, насколько вы в нём сильны. Совет: не преуменьшайте свой опыт, когда вас спрашивают о мнении.

Близнецы

Разговор может дать приятное подтверждение, что вы движетесь в верном направлении. Совет: запомните слова поддержки - сегодня они могут пригодиться вам позже.

Рак

Ваш вклад в общее дело окажется важнее, чем вы предполагали. Совет: не отдавайте другим всю заслугу за результат, к которому приложили руку.

Лев

День подходит для ситуации, где нужно показать себя без лишней демонстративности. Совет: говорите о своих сильных сторонах спокойно и без оправданий.

Дева

Вы можете слишком быстро найти недостаток там, где окружающие видят хороший результат. Совет: прежде чем что-то переделывать, признайте то, что уже получилось удачно.

Весы

Чужая оценка поможет посмотреть на себя более доброжелательно. Совет: если вас хвалят, просто скажите «спасибо» и не ищите скрытого смысла.

Скорпион

Сегодня вы способны справиться с задачей, которая раньше казалась сложнее. Совет: отметьте собственный прогресс, даже если до идеала ещё далеко.

Стрелец

Уверенность возвращается вместе с ощущением свободы и ясной целью впереди. Совет: выберите одно дело, в котором хотите проявить себя, и не распыляйтесь.

Козерог

Вашу надёжность могут особенно высоко оценить коллеги или близкие. Совет: не воспринимайте признание как нечто само собой разумеющееся - вы его заслужили.

Водолей

Необычная идея найдёт больше поддержки, чем вы ожидали. Совет: не отступайте от хорошей мысли только потому, что она отличается от привычных решений.

Рыбы

Человек рядом может увидеть в вас качество, которое вы сами давно перестали замечать. Совет: прислушайтесь к добрым словам - сегодня они вполне могут оказаться точными.

Главная мысль дня: 17 сентября полезно меньше сравнивать себя с другими и внимательнее замечать собственные маленькие победы.

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