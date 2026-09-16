Раки, Скорпионы, Рыбы и Стрельцы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 17 сентября

Разговор о прибавке, планы на отпуск, семейные финансовые вопросы: по прогнозу Джорджии Николс, 17 сентября подходит для дел, в которых нужно договориться и учесть детали. Особенно удачно могут пройти переговоры о работе, деньгах и общем имуществе.

День благоприятен и для учёбы, поездок, встреч с друзьями. Во многих прогнозах на этот четверг сочетаются оптимизм и рассудительность: легче увидеть новые возможности и при этом трезво оценить свои силы.

Оценки дня: 5 баллов, активный день; 4, благоприятный; 3, обычный; 2, так себе; 1, сложный.

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Овен

21 марта - 19 апреля. Оценка дня: 4 из 5.

Сегодня найдётся немало поводов провести время с удовольствием. День хорош для путешествий, учёбы и знакомства с чем-то новым. Благополучно должны складываться и дела, связанные с важными документами, университетами и высшим образованием. Если собираетесь в отпуск, займитесь маршрутом: сейчас подходящий момент, чтобы разобраться в подробностях будущей поездки.

Телец

20 апреля - 20 мая. Оценка дня: 4 из 5.

Разговоры о деньгах обещают пройти удачно, особенно если речь идёт о доме, семье или недвижимости. День благоприятен для обсуждения кредита, ипотеки и вопросов совместного владения имуществом, в том числе наследства. Вы хорошо ориентируетесь в ситуации и можете заметить возможности, которые прежде оставались без внимания. Используйте эту уверенность, чтобы разобраться в том, что важно именно вам.

Близнецы

21 мая - 20 июня. Оценка дня: 4 из 5.

Важный разговор с любимым человеком, деловым партнёром или близким другом лучше не откладывать. Сегодня вы доброжелательны, готовы учитывать чужие интересы и смотрите на происходящее с оптимизмом. При этом чувство реальности вас не подводит: вы понимаете, на что можно рассчитывать. У планов, которые появятся во время таких разговоров, хорошие перспективы.

Рак

21 июня - 22 июля. Оценка дня: 4 из 5.

Ваши усилия сегодня могут принести ощутимый результат. Есть возможность хорошо проявить себя перед руководством и людьми, от которых многое зависит, а заодно сделать что-то для увеличения дохода, сейчас или в будущем. У некоторых Раков возможна поездка по работе. Беритесь за важные дела и не стесняйтесь добиваться того, чего хотите.

Лев

23 июля - 22 августа. Оценка дня: 4 из 5.

Удачный день для самых разных начинаний. Благоприятное взаимодействие Луны с Юпитером, который находится в вашем знаке, и строгим Сатурном помогает продвигаться в делах. Это касается бизнеса, издательской работы, высшего образования, медицины и юридических вопросов. Хорошие перспективы есть и у личных планов: уделите время тому, что имеет для вас особое значение.

Дева

23 августа - 22 сентября. Оценка дня: 3 из 5.

Если есть возможность отдохнуть дома, воспользуйтесь ею. Вам будет приятно побыть в привычной обстановке, разобраться в личных переживаниях и уделить внимание своему внутреннему миру. Это может принести чувство спокойствия и удовлетворения. Вместе с тем возможен серьёзный разговор со старшим родственником о долгах или общем имуществе. Он вполне способен пройти конструктивно.

Весы

23 сентября - 22 октября. Оценка дня: 4 из 5.

Находить общий язык с людьми вы умеете и без особых подсказок, а сегодня это будет даваться особенно легко. Порадуют короткие поездки, встречи с братьями, сёстрами, другими родственниками и соседями. Приятным окажется и случай чему-то научиться или поделиться своими знаниями. В компании друзей вам будет хорошо, а серьёзный разговор с любимым человеком или партнёром поможет решить важный вопрос.

Скорпион

23 октября - 21 ноября. Оценка дня: 4 из 5.

Хороший день, чтобы обсудить зарплату или повышение в должности. Сейчас вы трудолюбивы и многое успеваете, а сегодня к этому добавятся дипломатичность и обаяние. Такое сочетание поможет произвести впечатление и на коллег, и на руководство. Если хотите улучшить своё положение на работе, используйте подходящий момент, чтобы заявить о своих намерениях.

Стрелец

22 ноября - 21 декабря. Оценка дня: 4 из 5.

Сегодня вам легче найти время и для работы, и для удовольствий. Луна в вашем знаке благоприятно взаимодействует с Юпитером и Сатурном, помогая сочетать увлечённость с ответственным отношением к делам. Присмотритесь к возможностям отправиться в поездку. Также день хорош для начинаний, связанных с издательской деятельностью, медиа, медициной и правом.

Козерог

22 декабря - 19 января. Оценка дня: 3 из 5.

Проявите больше терпения к любимому человеку, партнёрам и близким друзьям: пока Марс находится напротив вашего знака, это особенно пригодится. В остальном перспективы приятные. Благоприятно могут складываться поездки и дела, связанные с издательской работой, медициной и юридическими вопросами. Общение с друзьями и участие в общих занятиях порадуют, а на переговорах есть хорошие шансы договориться в вашу пользу.

Водолей

20 января - 18 февраля. Оценка дня: 4 из 5.

Общение сегодня будет даваться легко и приносить удовольствие. Вы хорошо почувствуете себя среди друзей, в компании единомышленников или на встрече с новыми людьми. Удачно сложатся и ситуации, где нужно обратиться к широкой аудитории. Вы настроены оптимистично, но сохраняете здравый смысл, поэтому можете увлечь собеседников и при этом говорить по существу.

Рыбы

19 февраля - 20 марта. Оценка дня: 3 из 5.

Сегодня вы заметнее обычного, и повышенное внимание окружающих пойдёт вам на пользу. Есть возможность произвести отличное впечатление на коллег и на людей, которые распоряжаются деньгами или принимают финансовые решения. Вас также могут привлечь путешествия и знакомство с человеком, совсем не похожим на ваше привычное окружение.

Если у вас день рождения 17 сентября

По описанию Джорджии Николс, именинники 17 сентября решительны, открыты новым идеям и умеют настоять на своём. Вы готовы добиваться цели и редко позволяете препятствиям остановить вас.

Предстоящий год связан с завершением дел и жизненных этапов. Посмотрите, что по-прежнему важно для вас, а что уже мешает двигаться дальше. Возможно, пришло время расстаться с некоторыми привязанностями, вещами или обстоятельствами, за которые вы держались по привычке. Наводя порядок в своей жизни, сохраняйте доброту, способность сочувствовать и проявлять любовь.