Львы, Тельцы, Близнецы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на вторник 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, будет полезно понять, какого участия от вас ждут. Коллеге нужны сведения для решения, близкому человеку важно ваше отношение, а заказчику требуется понятное объяснение. Учитывая эту разницу, легче договориться.

Для собственных планов тоже найдётся подходящий момент: можно обсудить удобный рабочий распорядок, выбрать спортивное событие или решить, на что потратить дополнительную сумму.

♈ Овен

Главный ход: Бывший коллега попросит рекомендацию, и ваше знание его работы поможет при смене места.

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Практично: Приведите пример, подтверждающий нужное для новой должности умение.

С людьми: В семейном обсуждении дайте высказаться тому, кого обычно перебивают более разговорчивые родственники.

Деньги: Сохраните подробный чек за рабочую покупку, если её стоимость вам должны возместить.

Вечер: Встреча за настольной игрой порадует общением с давними приятелями.

♉ Телец

Главный ход: В паре получится договориться, сколько каждый может тратить самостоятельно, не согласовывая каждую мелочь.

Практично: Сначала учтите общие обязательства, затем обсудите посильную сумму для свободного распоряжения обоих.

С людьми: Коллеге будет приятно внимание к его участию в незаметном, но необходимом деле.

Деньги: Перед покупкой тяжёлой вещи для дома выясните стоимость доставки до квартиры.

Вечер: Загляните после работы в пекарню, если хочется продлить прогулку и порадовать домашних.

♊ Близнецы

Главный ход: В рабочем обсуждении пригодится знание причин, определивших нынешний порядок действий.

Практично: Спросите участника того решения, какие обстоятельства были существенными и что изменилось.

С людьми: Расскажите другу, как у вас идут дела, если он интересуется, не ограничиваясь встречным вопросом.

Деньги: Перед оплатой проверьте, применили ли к заказу обещанную вам скидку.

Вечер: Небольшая домашняя тренировка доставит удовольствие, если выбрать любимые упражнения и привычную нагрузку.

♋ Рак

Главный ход: На родительском собрании получится поддержать полезное предложение, прежде остававшееся без обсуждения.

Практично: Узнайте, кто готов участвовать в подготовке школьного события, и предложите конкретную посильную помощь.

С людьми: Старому знакомому захочется рассказать о перемене, которую он пока держал при себе.

Деньги: Если оборудование понадобится один раз, может оказаться удобнее взять его напрокат.

Вечер: Найдите время прочитать продолжение истории, которую отложили на самом интересном месте.

♌ Лев

Главный ход: После командного успеха руководитель будет готов предметно обсудить с вами дальнейшую работу.

Практично: Спросите, что стоит сохранить в следующем этапе, а какой части уделить больше внимания.

С людьми: Приятное знакомство продолжится, если вы проявите интерес к занятию человека.

Деньги: Обсуждаемую надбавку пока не включайте в сумму, которую можете потратить сегодня.

Вечер: Вечерняя экскурсия по вашему городу откроет неизвестные подробности истории знакомых улиц.

♍ Дева

Главный ход: Осмотр площадки, где предстоит работать, поможет выбрать удобный способ выполнения задачи.

Практично: Проверьте доступ к нужному участку, прежде чем выбирать способ выполнения задачи.

С людьми: Примите приглашение присоединиться к общему обеду, если обычно едите отдельно.

Деньги: Запланированную покупку получится оплатить подарочным сертификатом, о котором вы могли забыть.

Вечер: Домашних порадует ваше участие в выборе фильма, особенно если предложите что-нибудь неожиданное для себя.

♎ Весы

Главный ход: Участие в благотворительном сборе принесёт пользу, если ваши вещи совпадут с нынешним запросом организаторов.

Практично: Уточните, что сейчас принимают и в каком состоянии, прежде чем готовить большую передачу.

С людьми: Расскажите партнёру, как вам хотелось бы провести ближайший выходной, чтобы он учитывал ваши желания.

Деньги: Небольшие расходы на общее дело запишите сразу, чтобы позже легко сверить расчёты с остальными участниками.

Вечер: Послушайте аудиоспектакль, в котором вам особенно понравились голоса и манера актёров.

♏ Скорпион

Главный ход: Небольшая премия поможет осуществить личный план, на который прежде было жалко денег.

Практично: Выберите одно желанное приобретение или впечатление, соотнося его стоимость с полученной суммой.

С людьми: В компании найдётся собеседник, который с интересом обсудит ваше редкое увлечение.

Деньги: Перед обычной закупкой продуктов проверьте, что осталось дома, чтобы не приобрести лишнее.

Вечер: Встретьтесь с человеком, рядом с которым можно смеяться над понятными только вам подробностями.

♐ Стрелец

Главный ход: В развивающихся отношениях захочется обсудить знакомство друг друга с ближайшими друзьями.

Практично: Выберите вместе формат первой встречи, удобный и приятный обоим.

С людьми: На работе примите помощь коллеги в знакомой ему части задачи, сохранив собственную ответственность за результат.

Деньги: При покупке нескольких билетов сравните общую цену с предложением для группы.

Вечер: Под музыку будет приятнее заниматься домашними делами, которые обычно кажутся скучными.

♑ Козерог

Главный ход: Обсуждение регулярной работы из дома позволит сделать профессиональный распорядок удобнее.

Практично: Согласуйте часы связи и способ передачи результата, чтобы новый порядок был понятен коллегам.

С людьми: Близкому человеку будет важен ваш интерес к его плану, даже если вы выбрали бы другое.

Деньги: Не оплачивайте срочную доставку, если вещь всё равно понадобится лишь через неделю.

Вечер: Захочется разобрать фотографии недавнего события и отправить участникам самые удачные кадры.

♒ Водолей

Главный ход: Подготовка к любительскому спортивному событию увлечёт, когда вы выберете подходящую категорию участия.

Практично: Сверьте условия с собственным опытом, не ориентируясь только на заявку более подготовленного приятеля.

С людьми: В рабочем споре получится признать удачную часть чужого предложения, сохранив собственные существенные замечания.

Деньги: Уточните стоимость подгонки одежды до покупки, если вещь нуждается в изменении посадки.

Вечер: Поищите рецепт для продуктов, которые уже есть дома, и приготовьте что-нибудь непривычное.

♓ Рыбы

Главный ход: Разговор с заказчиком станет содержательнее, когда вы объясните работу без специальных терминов.

Практично: Расскажите, что человек получит на каждом этапе, и выясните, какой вопрос остался непонятным.

С людьми: Другу пригодится ваше честное впечатление о его замысле, особенно если отдельно назвать понравившуюся часть.

Деньги: Если оплату общей покупки временно взял на себя знакомый, переведите свою долю без напоминания.

Вечер: Поиграйте с домашним питомцем, которому в будни обычно достаётся меньше вашего внимания.

Дополнительные деньги легко расходятся на привычные покупки, так что позже трудно вспомнить, на что они ушли. Если заранее выбрать личную цель, даже скромная сумма оставит более приятное впечатление.

Можно отложить деньги на давно выбранную покупку или оплатить желанное занятие. Предвкушение и сам результат порадуют больше случайных расходов, если потратить деньги на то, чего вы действительно хотели.