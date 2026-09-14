Козероги, Девы, Львы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на вторник 15 сентября

Договориться во вторник может оказаться сложнее, чем выполнить саму работу. Каждый хорошо понимает, чего хочет, и не слишком настроен уступать. По прогнозу Джорджии Николс, 15 сентября сильные чувства будут влиять и на денежные вопросы, и на отношения с близкими.

При этом умение убеждать очень пригодится. Девам поможет обаяние, Козероги смогут рассчитывать на внимание руководства, а Близнецы найдут поддержку среди коллег. Главное, вовремя заметить, когда желание добиться результата превращается в потребность непременно настоять на своём.

Оценки Николс по пятибалльной шкале: 5 означает очень активный день, 4 - благоприятный, 3 - обычный, 2 - не самый удачный, 1 - трудный.

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🟣 ♈ Овен

21 марта – 19 апреля · Оценка дня: 3 из 5

Вопросы общих денег, банковских дел, налогов или наследства могут занять все ваши мысли. Вы будете настолько уверены в своей правоте, что чужие предложения окажется трудно даже выслушать. Именно эта категоричность способна помешать договориться. Постарайтесь заметить её прежде, чем обсуждение зайдёт в тупик: у собеседника тоже могут быть разумные доводы.

🟣 ♉ Телец

20 апреля – 20 мая · Оценка дня: 3 из 5

Сейчас у вас хватает настроения и для удовольствий, и для полезных дел. Появляются удачные мысли о том, как лучше организовать работу и позаботиться о самочувствии. Но во вторник общение с любимым человеком или близким другом может вызвать неожиданно сильные чувства. Прежде чем настаивать на своём, подумайте, какое решение будет хорошим для вас обоих.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая – 20 июня · Оценка дня: 4 из 5

На первый план выйдут работа, самочувствие или забота о домашнем питомце. Вы чётко представляете, что нужно сделать, и соглашаться на половинчатое решение сегодня не собираетесь. Хочется довести всё до того результата, который вы считаете правильным. Коллеги, скорее всего, поддержат ваши намерения, особенно если вы понятно объясните, чего хотите добиться.

🟣 ♋ Рак

21 июня – 22 июля · Оценка дня: 3 из 5

В любви сегодня будет много чувств и не так много ясности. Легко увлечься красивым представлением об отношениях и болезненно воспринять всё, что ему не соответствует. Если что-то вам особенно дорого, принять перемены окажется непросто. Похожая эмоциональная вовлечённость возможна и в вопросах, связанных с детьми. Постарайтесь оставлять место для того, что может сложиться иначе, чем вы ожидали.

🟣 ♌ Лев

23 июля – 22 августа · Оценка дня: 3 из 5

Домашние и семейные вопросы могут задеть сильнее обычного. Вы привязаны к своему дому, и всё, что касается привычного уклада, сегодня воспринимается особенно лично. Напряжение возможно из-за разных взглядов на то, что важно для семьи и как следует устраивать общую жизнь. Не спешите считать чужое несогласие неуважением к тому, что дорого вам.

🟣 ♍ Дева

23 августа – 22 сентября · Оценка дня: 4 из 5

Солнце в вашем знаке добавляет уверенности, а сегодня она очень кстати: вы настроены добиться конкретной цели. Обаяние и умение подобрать нужные слова помогут расположить к себе людей и получить желаемое. Убедить собеседника может оказаться проще, чем вы думали. Также вас способен заинтересовать непривычный подход к вопросам здоровья.

🟣 ♎ Весы

23 сентября – 22 октября · Оценка дня: 4 из 5

Меркурий в вашем знаке помогает ясно выражать мысли. Вы сумеете объяснить свою позицию и подобрать убедительные аргументы. Особенно сильно может увлечь желанная покупка или привлекательная идея заработка. Но одного воодушевления здесь мало: прежде чем решаться, соберите информацию и проверьте, насколько ваши ожидания совпадают с реальными условиями.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября – 21 ноября · Оценка дня: 4 из 5

Луна и Венера находятся в вашем знаке, а влияние Плутона усиливает переживания. Какое-то желание может захватить настолько, что переключиться на другие дела будет непросто. Возможно, захочется преобразить дом или приблизить свою жизнь к той, которую вы давно представляете. Воображение сегодня работает ярко, поэтому особенно важно замечать, где мечта начинает превращаться в навязчивую идею.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября – 21 декабря · Оценка дня: 4 из 5

Сегодня вам особенно хочется, чтобы происходящее соответствовало вашим идеалам. У некоторых Стрельцов много душевных сил может забирать тайный роман: чувства настолько сильны, что трудно понять, как действовать дальше. При этом окружающие высоко вас ценят. Если возник спор о наследстве или общем имуществе, заручитесь поддержкой людей, которым доверяете.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря – 19 января · Оценка дня: 3 из 5

Разговор с другом или человеком из вашей компании может получиться напряжённым. Обе стороны знают, чего хотят, и отступать никто особенно не собирается. Зато в общении с руководством и влиятельными людьми у вас сейчас преимущество: к вашим словам готовы прислушаться. Если нужно объяснить свою позицию или обсудить важный вопрос, воспользуйтесь этим вниманием.

🟣 ♒ Водолей

20 января – 18 февраля · Оценка дня: 4 из 5

В общении с руководством сегодня пригодится дипломатия. Сначала выслушайте собеседника и не спешите оспаривать его предложения только потому, что сами предпочли бы действовать иначе. Ваша увлечённость работой и готовность вкладывать в неё силы уже производят хорошее впечатление. Спокойный разговор поможет сохранить это преимущество и донести собственные идеи.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля – 20 марта · Оценка дня: 3 из 5

Спорные темы сегодня легко превращаются в выяснение, кто умнее и кто прав. Люди слишком привязаны к своим убеждениям, поэтому даже разумные доводы могут остаться без внимания. Обсуждения, в которых заранее видны разногласия, лучше перенести. Для этого вторника больше подойдут активный отдых, спорт и приятные занятия, ради которых не нужно никого переубеждать.

Если у вас день рождения 15 сентября

По описанию Николс, вы верны близким, умеете проявлять нежность и хорошо разбираетесь в технических вопросах. Решительность сочетается у вас с ясным пониманием того, чего вы хотите.

Предстоящий личный год Николс связывает с учёбой и размышлениями. Стоит вернуться к своим духовным или религиозным убеждениям, задуматься, что они значат для вас сейчас. Знакомство с разными философскими взглядами поможет лучше понять себя и то, что придаёт вашей жизни смысл.