Львы, Девы, Раки и Скорпионы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 14 сентября

Понедельник, 14 сентября, может вернуть к знакомым людям с совсем другим поводом для разговора. Прежний клиент предложит новую работу, коллега окажется удачным напарником, а давнее знакомство поможет узнать о свободном месте в интересном проекте. У таких возможностей есть преимущество: часть необходимого опыта уже накоплена, и люди представляют, чего ждать друг от друга.

При этом прежнее сотрудничество не обязывает повторять всё в точности. Обстоятельства могли измениться, у вас появились другие интересы, а у собеседника возникла новая задача. Понедельник будет удачнее, если обсуждать именно сегодняшнее предложение. В личных делах тоже пригодится свежий взгляд: близкий может хотеть большей самостоятельности или предпочитать совсем другой праздник, чем вы предполагали.

♈ Овен

В совместной работе неожиданно пригодится подход коллеги, с которым вы прежде часто спорили. То, что казалось излишней осторожностью или вниманием к мелочам, поможет разобраться со сложной частью задачи. Овны, в свою очередь, предложат, как быстрее перейти к делу. Разница во взглядах окажется полезной, если обсуждать конкретный результат и дать каждому заняться тем, что у него получается лучше.

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После удачного рабочего эпизода общаться станет проще. Можно предложить вместе выполнить следующую часть задания, пока оба хорошо понимаете общий замысел. Сходиться во всех остальных вопросах для этого необязательно. Разногласия с человеком вполне могут уживаться с уважением к его работе.

Подсказка дня: Отметьте конкретный вклад коллеги, который помог общему результату.

♉ Телец

Прежний клиент или деловой партнёр может обратиться с предложением, которое заметно отличается от вашей прошлой работы. Его привлекает знакомое качество, но теперь он рассчитывает применить ваши навыки в другой задаче. Тельцам стоит сначала разобраться в содержании запроса: за привычным именем может стоять направление, о котором вы сами пока всерьёз не думали.

Для начала подойдёт небольшой, чётко обозначенный этап, по которому обе стороны смогут оценить дальнейшую работу. Поговорите о том, что изменилось с момента прошлого сотрудничества, включая вашу занятость и условия участия. Знакомство облегчает обсуждение, но новая задача заслуживает отдельной договорённости. К вечеру станет понятнее, интересно ли вам предложение.

Подсказка дня: Задайте вопрос о том, какой результат нужен человеку сейчас.

♊ Близнецы

Дорога по делам может оказаться содержательнее, чем предполагалось. Случайный собеседник будет разбираться в смежной профессиональной области, а разговор быстро дойдёт до задачи, знакомой вам обоим. Близнецам поможет обычное любопытство: интерес к чужому опыту позволит узнать полезную подробность, которую трудно найти в общих рекомендациях.

Общение продолжится, если найдётся тема для дальнейшего обмена. Если обещаете прислать материал или контакт, выберите то, что относится к разговору. Небольшое содержательное письмо после поездки позволит вернуться к обсуждению без неловкой попытки заново представиться. Необязательно сразу искать совместный проект, первое знакомство уже имеет самостоятельную ценность.

Подсказка дня: Сохраните вместе с контактом тему, которую захотелось обсудить дальше.

♋ Рак

Разговор с подростком или младшим членом семьи может удивить подготовленностью его доводов. Просьба о большей самостоятельности в обычном распорядке будет сопровождаться вполне определённым планом. Прежде чем напоминать о прежних промахах, послушайте, как человек собирается справляться теперь. Возможно, некоторые ваши опасения он уже учёл.

Ракам подойдёт небольшое пробное изменение с понятными условиями: о чём нужно сообщать, что остаётся обязательным, когда вы вместе обсудите результат. Это даст возможность проверить договорённость в жизни. Постоянные подсказки после согласия будут только мешать понять, насколько младший действительно готов отвечать за свой выбор. При этом разговоры о его обязанностях не должны вытеснять обычное тёплое общение.

Подсказка дня: Дайте человеку сначала полностью изложить собственный план.

♌ Лев

Консультация с мастером поможет принять решение о причёске, которую вы давно обдумывали. Выбранный пример окажется хорошим началом разговора, особенно если вы можете объяснить, что именно нравится: длина, форма или то, как волосы лежат у лица. Мастер подскажет, как добиться похожего впечатления с вашей структурой волос.

Львам стоит подробно обсудить уход за новой стрижкой. Скажите мастеру, сколько времени вы готовы тратить на укладку и какими средствами привыкли пользоваться. Тогда выбранную форму будет легче поддерживать самостоятельно.

Подсказка дня: Попросите показать, как укладывать выбранную форму самостоятельно.

♍ Дева

Информация о свободном месте в интересном проекте заслуживает внимания. Девы могут обнаружить, что их прежний опыт подходит для этой роли лучше, чем казалось при первом чтении. Особенно убедительной будет та часть работы, которую вы уже умеете выполнять и можете показать на конкретном примере.

В отклике объясните свой интерес к задаче и обозначьте, чем будете полезны. Не стоит ждать полного совпадения с каждым пожеланием в объявлении, если основные требования вам по силам. Неизвестные подробности можно выяснить во время разговора. Даже короткое предметное обсуждение даст более точное представление о возможности, чем долгие попытки заранее решить за организаторов, подходите ли вы им.

Подсказка дня: Выберите один пример работы, который лучше всего относится к предложенной роли.

♎ Весы

Книга, которую вы хотели прочитать, может оказаться доступной там, куда вы пока не обращались. Библиотека предложит бумажный экземпляр или подходящий электронный вариант, хотя поиск в продаже почти ни к чему не привёл. Весам будет полезно назвать точное издание и спросить о доступных способах получить его.

Приятной частью дня станет возможность наконец начать чтение. Если книга нужна для собственного интереса, можно погрузиться в неё без обязательства сразу делать выписки и пересказывать содержание знакомым. Возможно, уже в первой главе найдётся ответ на вопрос, из-за которого вы заинтересовались книгой. Вечер позволит понять, что именно так привлекало вас в этом авторе или сюжете.

Подсказка дня: Уточните срок пользования книгой, чтобы читать в удобном темпе.

♏ Скорпион

Подготовка будущего домашнего праздника пойдёт приятнее после разговора с человеком, ради которого всё затевается. Его желание может отличаться от привычного застолья. Возможно, ему ближе короткая совместная прогулка и ужин с несколькими самыми близкими людьми. Ответ поможет Скорпионам подобрать личное поздравление.

Дальнейшие приготовления лучше соотносить с выбранным форматом. Если человеку хочется камерной встречи, дополнительные приглашения способны заметно изменить её настроение. Зато знакомая ему любимая еда или место с личной историей будут уместны. Вы сможете проявить внимание без попытки сделать торжество масштабнее, чем нужно самому виновнику.

Подсказка дня: Выясните, какую часть будущего праздника человек ждёт с наибольшим удовольствием.

♐ Стрелец

Первое участие в обсуждении книги или фильма может приятно удивить качеством разговора. Участники заметят в знакомом произведении совсем разные вещи, и Стрельцам захочется внимательнее отнестись к собственному впечатлению. Для содержательной беседы хватит одного наблюдения, которое вы можете объяснить, вспомнив конкретный эпизод.

Интерес к чужой мысли поможет включиться в новую компанию естественно. Если чья-то трактовка покажется неожиданной, спросите, что к ней привело. Разговор получит продолжение, и вы узнаете больше, чем во время последовательного изложения всех своих знаний. Возможно, ради таких бесед вам захочется приходить регулярно.

Подсказка дня: Выберите один вопрос, ответ на который вам самим интересно услышать.

♑ Козерог

Появится возможность обозначить предпочтительные даты будущего отпуска, пока рабочий график ещё не составлен окончательно. Козерогам стоит воспользоваться этим моментом и заранее уточнить планы близких. Несколько дней разницы могут существенно повлиять на то, удастся ли провести желанную часть отдыха вместе.

Когда подходящий период станет понятен, сообщите о своём выборе. Спокойно объяснённое предпочтение поможет тем, кто составляет общий график, учесть его среди остальных пожеланий. Ждать, пока все коллеги определятся раньше вас, необязательно. Планы станут определённее, когда вы будете знать, на какой период рассчитывать.

Подсказка дня: Приготовьте второй удобный вариант дат на случай обсуждения.

♒ Водолей

Короткая запись на иностранном языке может неожиданно оказаться понятной почти целиком. Водолеи заметят, что следят за содержанием без постоянного мысленного перевода. Накопленная практика проявится в обычном занятии, особенно если тема вам знакома и интересна сама по себе.

Попробуйте досмотреть или дослушать выбранный фрагмент, сохраняя внимание к общей мысли. Незнакомое слово не обязательно мешает понять происходящее, его значение можно уточнить позже. Удовольствие от доступного содержания сделает дальнейшее изучение языка более личным: появится автор, передача или предмет, к которому хочется возвращаться ради самого интереса.

Подсказка дня: Сохраните понравившийся источник, чтобы продолжить знакомство с ним.

♓ Рыбы

Один из близких может захотеть готовить семейный ужин в определённый день недели. У него найдётся собственное блюдо и представление о том, как всё устроить. Рыбам стоит поддержать эту инициативу и позволить человеку разобраться с приготовлением в выбранной им последовательности.

Соблазн подсказать знакомый способ будет велик, особенно если раньше кухней чаще занимались вы. Но у другого человека может получиться по-своему вкусно. Участие охотнее станет регулярным, если первый вечер пройдёт без постоянной оценки каждого действия. Заодно в обычном меню появится разнообразие, которое не придётся придумывать вам.

Подсказка дня: Спросите заранее, какая помощь понадобится новому повару.

После такого понедельника некоторые давние планы могут стать заметно ближе. Важным результатом окажется и подходящее предложение, и человек, с которым теперь легче работать, и понимание того, как осуществить личное желание. Подобные перемены не всегда выглядят внушительно в списке сделанного, зато меняют возможности ближайших недель.

Продолжения заслуживает то, в чём вы видите собственный интерес. Прежний опыт помогает выбирать осмысленнее: уже понятно, какие занятия увлекают, с кем приятно сотрудничать и какие условия вам подходят. Хорошее начало недели позволит опереться на это знание и принять новое предложение с ясным представлением о своём участии.