Козероги, Раки, Львы и Весы в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье 13 сентября

Воскресенье может заметно отличаться от того, каким вы его представляли. В прогнозе Джорджии Николс на 13 сентября много неожиданных встреч, спонтанных приглашений и идей, которые приходят совсем некстати для заранее составленного расписания. У одних поменяются планы на вечер, другие найдут решение старой проблемы или увидят знакомого человека с непривычной стороны.

При этом астролог советует разделять удачную мысль и готовность немедленно её осуществить. Общаться, придумывать, пробовать новое сегодня будет интересно. А вот с серьёзными обязательствами и покупками лучше не торопиться, особенно во второй половине дня.

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля. Оценка дня: 3 из 5.

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Разговор с партнёром, супругом или близким другом может оказаться гораздо интереснее, чем вы ожидали. Правда, предугадать, куда он повернёт, будет непросто. Даже хорошо знакомый человек способен удивить вас поступком, признанием или неожиданным взглядом на привычные вещи.

Возможно и новое знакомство с ярким, неординарным человеком. Наслаждайтесь общением, но помните о периоде Луны без курса: не каждую увлекательную беседу нужно сразу заканчивать серьёзной договорённостью.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая. Оценка дня: 3 из 5.

Энергии сегодня достаточно, и потратить её захочется на что-нибудь приятное. День располагает к развлечениям, лёгкому общению и хорошим идеям. Последние лучше записывать: Николс советует сохранить замыслы, а с новыми начинаниями подождать до окончания периода Луны без курса.

Если у вас есть питомец, уделите ему больше внимания. В этой части прогноза астролог отдельно напоминает об осторожности и присмотре, поскольку привычный порядок может неожиданно нарушиться.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня. Оценка дня: 4 из 5.

Вдохновение сегодня не придётся долго уговаривать. Идей будет много, появится желание что-то придумать, сделать по-своему или внезапно изменить планы. Не исключено неожиданное приглашение, ради которого захочется пересмотреть всё расписание воскресенья.

Оставьте место для таких поворотов. При этом в спорте лучше обойтись без неоправданного риска, а родителям стоит внимательнее следить за детьми. Увлечённость хороша, пока из-за неё не начинают забывать об осторожности.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля. Оценка дня: 3 из 5.

Тихое домашнее воскресенье может получить незапланированное продолжение. Кто-то неожиданно заглянет в гости, возникнет мелкая бытовая неполадка или понадобится заняться делом, которого утром вообще не было в планах.

Николс советует быть готовыми к переменам и легче перестраиваться по ходу дня. Необязательно заранее ждать неприятностей, просто оставьте немного свободного времени. И учитывайте период Луны без курса, если неожиданная ситуация подтолкнёт вас к покупке или важному решению.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа. Оценка дня: 4 из 5.

Мысли сегодня легко выходят за привычные рамки. Вы можете придумать оригинальное решение, по-новому взглянуть на знакомое дело или захотеть оказаться там, где ещё не бывали. Воскресенье располагает к новым впечатлениям, местам и знакомствам.

На фоне этого оживления важно не действовать рассеянно. Внимательнее относитесь к тому, что говорите и делаете, особенно если торопитесь или отвлекаетесь. Хорошие идеи стоит сохранить, а решения с серьёзными последствиями сверить с предупреждением о Луне без курса.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября. Оценка дня: 3 из 5.

Деньги и личные вещи сегодня заслуживают дополнительного внимания. Николс советует беречь их от потери, кражи и случайных повреждений. Это повод быть собраннее, особенно когда вокруг много отвлекающих событий.

Воскресенье может оказаться непредсказуемым, поэтому лишние траты лучше отложить. На время Луны без курса астролог рекомендует ограничиться покупкой продуктов и топлива. Остальное спокойно дождётся момента, когда решение можно будет принять без спешки.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября. Оценка дня: 4 из 5.

Меркурий в вашем знаке взаимодействует с Ураном, и Николс связывает это с живостью ума, любопытством и неожиданными находками. У старой проблемы может обнаружиться решение, которого вы раньше не замечали. Не исключена и спонтанная поездка.

Записывайте идеи, обсуждайте их, присматривайтесь к новым возможностям. Но не торопитесь превращать внезапное озарение в окончательное решение. Покупки и важные договорённости астролог советует перенести на понедельник, после завершения периода Луны без курса.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября. Оценка дня: 3 из 5.

Люди охотно идут вам навстречу, хотят общаться и проводят время рядом с удовольствием. Венера в вашем знаке, по трактовке Николс, добавляет обаяния и помогает находить подход даже к непростым собеседникам.

А вот собственное настроение сегодня может быть переменчивым. Захочется пересмотреть планы, отказаться от одного приглашения и тут же принять другое. Оставьте себе такую свободу, но с важными обещаниями не спешите. Предупреждение о Луне без курса относится и к вам.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря. Оценка дня: 4 из 5.

Договорённость с другом или компанией может неожиданно измениться. Встреча отменится, появится новое предложение или общее дело начнётся совсем не так, как предполагалось. Не все эти перемены будут неудобными, некоторые могут вам понравиться.

Возможно, вы иначе посмотрите и на собственные цели. Позвольте себе обдумать новый подход, но не считайте его окончательным только потому, что он сейчас увлекает. Николс напоминает: период Луны без курса плохо подходит для важных решений.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января. Оценка дня: 3 из 5.

Родители, руководитель, преподаватель или другой человек, обладающий авторитетом, могут сегодня повести себя неожиданно. Чужая реакция или решение застанут вас врасплох, особенно если вы были уверены, что заранее знаете, чего ждать.

Главный совет Николс на этот день: запаситесь терпением. Не торопитесь отвечать первым же поступком или обещанием. Покупки и серьёзные решения во время Луны без курса астролог также рекомендует отложить.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля. Оценка дня: 4 из 5.

Воскресенье обещает быть насыщенным идеями и разговорами. Особенно оживлёнными могут оказаться обсуждения политики, религии и других тем, в которых у каждого есть убеждения. Беседа способна быстро поменять направление и стать гораздо более эмоциональной, чем вы рассчитывали.

При этом день вполне может быть продуктивным. Думайте, обсуждайте, занимайтесь делами, но не берите на себя важных обязательств под впечатлением от разговора. Николс советует учитывать длительный период Луны без курса.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта. Оценка дня: 3 из 5.

В банковских делах и вопросах совместного имущества возможны неожиданности. Внимательно относитесь ко всему, что затрагивает общие деньги и собственность, а важные решения и расходы отложите с учётом периода Луны без курса.

Зато общение обещает быть приятным. Николс советует пользоваться возможностями увидеться с людьми и куда-нибудь выбраться. Возможна и романтическая симпатия к человеку, который заметно отличается от вашего привычного типажа.

Если ваш день рождения 13 сентября

Людей, появившихся на свет 13 сентября, Николс описывает как самостоятельных, чувствительных и целеустремлённых. При всей серьёзности намерений им свойственны доброжелательность, оптимизм и хорошее чувство юмора.

В предстоящем личном году астролог ожидает перемен, которые дадут больше свободы. Она советует легче приспосабливаться к новым обстоятельствам, отпускать то, что мешает двигаться дальше, и замечать открывающиеся возможности. Среди тем года также названы поездки и новые друзья.