12 сентября 2026, 11:41

Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Воскресенье, 13 сентября, располагает к небольшим личным затеям, для которых нужен подходящий момент. У кого-то он появится благодаря приезду близкого человека, кому-то попадётся желанный билет, а кому-то захочется наконец разобраться с занимавшей его задачей. День обещает немало поводов отвлечься от привычных хлопот.

Общие занятия сложатся удачнее, если каждый сможет что-то предложить. Даже короткий разговор о выборе угощения или планах на прогулку добавит интереса, когда выслушают всех. При этом часть воскресенья хорошо провести за любимым делом самостоятельно, без необходимости собирать компанию.

♈ Овен

Главный ход: Привычное плавание порадует возможностью двигаться в любимом темпе, без сравнения своих результатов с чужими.

Подписка на Гороскопы

Получайте свой гороскоп на почту

Практично: Выделите время на бассейн так, чтобы потом спокойно собраться и переодеться.

С людьми: Отметьте небольшое достижение близкого, которому самому пока неловко им похвастаться.

Деньги: Сравнивая похожие продукты, посмотрите на цену за одинаковый вес.

Вечер: Попробуйте по очереди два любимых сорта чая из домашних запасов, чтобы лучше почувствовать различие.

♉ Телец

Главный ход: На сезонном рынке может найтись особенно удачное угощение к домашнему столу.

Практично: Выбирайте плоды к ближайшему ужину по аромату и степени спелости.

С людьми: Спросите у родных совета по вопросу, в котором обычно решаете всё сами.

Деньги: Большая упаковка выгодна, только если вы успеете использовать её содержимое.

Вечер: Увлекательный аудиоспектакль поможет переключиться на другую историю и получить удовольствие от актёрских голосов.

♊ Близнецы

Главный ход: Общее поздравление с чьим-то достижением получится особенно тёплым, если каждый добавит личное пожелание.

Практично: Соберите пожелания в одну короткую запись, сохранив естественные голоса участников.

С людьми: Дайте домашним объяснить свой выбор до конца, прежде чем предлагать собственный.

Деньги: Для общего подарка сразу назовите сумму, которую вам удобно внести.

Вечер: После насыщенного общения приятно будет пройтись вдвоём по знакомой тихой улице.

♋ Рак

Главный ход: Головоломка может поддаться после того, как вы изобразите условие простым рисунком.

Практично: Запишите исходные данные рядом со схемой, чтобы не удерживать всё в памяти.

С людьми: Если у приятеля отменятся планы, предложите встретиться на час.

Деньги: Проверьте остаток посещений в уже оплаченном абонементе перед следующей покупкой.

Вечер: Приготовьте на ужин блюдо, которое особенно любит партнёр и давно просил повторить.

♌ Лев

Главный ход: Приезд близкого человека добавит воскресенью приятного оживления и общих планов.

Практично: Дайте гостю устроиться после дороги, прежде чем предлагать прогулку.

С людьми: Выберите вместе одно место, которое интересно посетить вам обоим.

Деньги: Узнайте стоимость сменной детали, прежде чем покупать новый предмет целиком.

Вечер: Время наедине с недочитанным детективом порадует, особенно если развязка уже близко.

♍ Дева

Главный ход: Из заметок о поездке получится интересный рассказ, если выбрать один запомнившийся эпизод.

Практично: Сверьте названия мест по своим записям, пока сохраняются существенные подробности.

С людьми: Родным будет приятно узнать, что вы помните о важной для них дате.

Деньги: Посмотрите, можно ли оплатить накопленными бонусами давно намеченную покупку.

Вечер: Короткая встреча с приятелем позволит узнать его новости без подготовки особой программы.

♎ Весы

Главный ход: Рассказ знакомого о своей профессии объяснит интересную особенность привычной вещи или услуги.

Практично: Спросите о конкретной детали, которая давно вызывала любопытство, даже если вопрос кажется простым.

С людьми: Скажите партнёру, что именно вам понравилось в его сегодняшнем выборе.

Деньги: Уточните, включена ли подарочная упаковка в цену вещи для личного использования.

Вечер: Лёгкая комедия подойдёт для общего просмотра, особенно после серьёзных дневных разговоров.

♏ Скорпион

Главный ход: Домашнее угощение поможет перейти от дежурных приветствий с соседями к приятному разговору.

Практично: Передавая блюдо, назовите его состав и сразу поясните, нужно ли возвращать посуду.

С людьми: Расспросите о чужом впечатлении, даже если ваше мнение о событии совершенно другое.

Деньги: Перед покупкой вещи для дома ещё раз проверьте нужные размеры.

Вечер: Неспешная прогулка с близким даст время обсудить то, что среди дел откладывалось.

♐ Стрелец

Главный ход: Младший родственник может предложить общий досуг, который понравится и взрослым.

Практично: Сразу назовите доступное время, чтобы ребёнок смог придумать выполнимый план.

С людьми: Спросите старшего родственника о нынешнем увлечении, о котором пока мало знаете.

Деньги: Одной нужной принадлежности достаточно, если остальные предметы из набора уже есть дома.

Вечер: Новая глава аудиокниги составит приятную компанию во время привычного домашнего занятия.

♑ Козерог

Главный ход: После суточной паузы станет понятнее, пригодится ли вещь, так понравившаяся вчера.

Практично: Представьте её ближайшее использование, чтобы оценить удобство конкретно для себя.

С людьми: Позвольте знакомому забыть об оплошности, которую он уже спокойно исправил.

Деньги: Если покупка по-прежнему нужна, можно ограничиться ею, оставив предложенные дополнения на потом.

Вечер: Обычный ужин приятно приготовить вдвоём, когда каждый сам выбирает свою часть работы.

♒ Водолей

Главный ход: Может освободиться место на спектакле или концерте, куда вы давно собирались.

Практично: Посмотрите расположение места на схеме зала, чтобы оценить видимость сцены.

С людьми: Ответьте с интересом человеку, который поделился своей хорошей новостью.

Деньги: Перед оплатой билета посмотрите итоговую сумму с учётом комиссии.

Вечер: Обсуждение запомнившегося эпизода после представления поможет лучше понять впечатления вашего спутника.

♓ Рыбы

Главный ход: Близким будет легче выбрать будущий подарок, если вы назовёте несколько желанных вариантов.

Практично: Укажите точный размер или разновидность предмета, когда от этого зависит удобство.

С людьми: Поинтересуйтесь, почему друг принял своё решение, прежде чем оценивать его.

Деньги: Чек от общей покупки лучше оставить человеку, которому удобнее обращаться по поводу обмена.

Вечер: Допишите личное письмо тому, кто живёт далеко и будет рад подробным новостям.

Стоимость развлечения мало говорит о том, насколько приятным окажется выходной. Уже оплаченный абонемент, обычная встреча или давно купленная книга могут порадовать особенно сильно, когда для них нашлись подходящее время и настроение.

Покупка тоже доставит удовольствие, если вы хорошо понимаете, чего от неё ждёте. При этом удачно проведённое воскресенье вполне может закончиться без нового приобретения, сохранив желание повторить понравившуюся часть дня.

 

Подписка на Гороскопы

Получайте свой гороскоп на почту

Читайте Mixer
Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье…
Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Девы, Раки, Рыбы и Козероги в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 13…
Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Смешные картинки на утро 12 сентября и аватарка
Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Девы, Львы, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 12…
Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Что мешает каждому знаку Зодиака радоваться хорошему
Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Выберите печать и узнайте, какое давнее обещание себе вам уже не подходит?
Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Медовик без раскатки: один противень и нежный сметанный крем
Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Весы, Близнецы, Стрельцы и Овны в гороскопе на субботу 12 сентября