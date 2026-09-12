Девы, Тельцы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 13 сентября

Воскресенье, 13 сентября, располагает к небольшим личным затеям, для которых нужен подходящий момент. У кого-то он появится благодаря приезду близкого человека, кому-то попадётся желанный билет, а кому-то захочется наконец разобраться с занимавшей его задачей. День обещает немало поводов отвлечься от привычных хлопот.

Общие занятия сложатся удачнее, если каждый сможет что-то предложить. Даже короткий разговор о выборе угощения или планах на прогулку добавит интереса, когда выслушают всех. При этом часть воскресенья хорошо провести за любимым делом самостоятельно, без необходимости собирать компанию.

♈ Овен

Главный ход: Привычное плавание порадует возможностью двигаться в любимом темпе, без сравнения своих результатов с чужими.

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Практично: Выделите время на бассейн так, чтобы потом спокойно собраться и переодеться.

С людьми: Отметьте небольшое достижение близкого, которому самому пока неловко им похвастаться.

Деньги: Сравнивая похожие продукты, посмотрите на цену за одинаковый вес.

Вечер: Попробуйте по очереди два любимых сорта чая из домашних запасов, чтобы лучше почувствовать различие.

♉ Телец

Главный ход: На сезонном рынке может найтись особенно удачное угощение к домашнему столу.

Практично: Выбирайте плоды к ближайшему ужину по аромату и степени спелости.

С людьми: Спросите у родных совета по вопросу, в котором обычно решаете всё сами.

Деньги: Большая упаковка выгодна, только если вы успеете использовать её содержимое.

Вечер: Увлекательный аудиоспектакль поможет переключиться на другую историю и получить удовольствие от актёрских голосов.

♊ Близнецы

Главный ход: Общее поздравление с чьим-то достижением получится особенно тёплым, если каждый добавит личное пожелание.

Практично: Соберите пожелания в одну короткую запись, сохранив естественные голоса участников.

С людьми: Дайте домашним объяснить свой выбор до конца, прежде чем предлагать собственный.

Деньги: Для общего подарка сразу назовите сумму, которую вам удобно внести.

Вечер: После насыщенного общения приятно будет пройтись вдвоём по знакомой тихой улице.

♋ Рак

Главный ход: Головоломка может поддаться после того, как вы изобразите условие простым рисунком.

Практично: Запишите исходные данные рядом со схемой, чтобы не удерживать всё в памяти.

С людьми: Если у приятеля отменятся планы, предложите встретиться на час.

Деньги: Проверьте остаток посещений в уже оплаченном абонементе перед следующей покупкой.

Вечер: Приготовьте на ужин блюдо, которое особенно любит партнёр и давно просил повторить.

♌ Лев

Главный ход: Приезд близкого человека добавит воскресенью приятного оживления и общих планов.

Практично: Дайте гостю устроиться после дороги, прежде чем предлагать прогулку.

С людьми: Выберите вместе одно место, которое интересно посетить вам обоим.

Деньги: Узнайте стоимость сменной детали, прежде чем покупать новый предмет целиком.

Вечер: Время наедине с недочитанным детективом порадует, особенно если развязка уже близко.

♍ Дева

Главный ход: Из заметок о поездке получится интересный рассказ, если выбрать один запомнившийся эпизод.

Практично: Сверьте названия мест по своим записям, пока сохраняются существенные подробности.

С людьми: Родным будет приятно узнать, что вы помните о важной для них дате.

Деньги: Посмотрите, можно ли оплатить накопленными бонусами давно намеченную покупку.

Вечер: Короткая встреча с приятелем позволит узнать его новости без подготовки особой программы.

♎ Весы

Главный ход: Рассказ знакомого о своей профессии объяснит интересную особенность привычной вещи или услуги.

Практично: Спросите о конкретной детали, которая давно вызывала любопытство, даже если вопрос кажется простым.

С людьми: Скажите партнёру, что именно вам понравилось в его сегодняшнем выборе.

Деньги: Уточните, включена ли подарочная упаковка в цену вещи для личного использования.

Вечер: Лёгкая комедия подойдёт для общего просмотра, особенно после серьёзных дневных разговоров.

♏ Скорпион

Главный ход: Домашнее угощение поможет перейти от дежурных приветствий с соседями к приятному разговору.

Практично: Передавая блюдо, назовите его состав и сразу поясните, нужно ли возвращать посуду.

С людьми: Расспросите о чужом впечатлении, даже если ваше мнение о событии совершенно другое.

Деньги: Перед покупкой вещи для дома ещё раз проверьте нужные размеры.

Вечер: Неспешная прогулка с близким даст время обсудить то, что среди дел откладывалось.

♐ Стрелец

Главный ход: Младший родственник может предложить общий досуг, который понравится и взрослым.

Практично: Сразу назовите доступное время, чтобы ребёнок смог придумать выполнимый план.

С людьми: Спросите старшего родственника о нынешнем увлечении, о котором пока мало знаете.

Деньги: Одной нужной принадлежности достаточно, если остальные предметы из набора уже есть дома.

Вечер: Новая глава аудиокниги составит приятную компанию во время привычного домашнего занятия.

♑ Козерог

Главный ход: После суточной паузы станет понятнее, пригодится ли вещь, так понравившаяся вчера.

Практично: Представьте её ближайшее использование, чтобы оценить удобство конкретно для себя.

С людьми: Позвольте знакомому забыть об оплошности, которую он уже спокойно исправил.

Деньги: Если покупка по-прежнему нужна, можно ограничиться ею, оставив предложенные дополнения на потом.

Вечер: Обычный ужин приятно приготовить вдвоём, когда каждый сам выбирает свою часть работы.

♒ Водолей

Главный ход: Может освободиться место на спектакле или концерте, куда вы давно собирались.

Практично: Посмотрите расположение места на схеме зала, чтобы оценить видимость сцены.

С людьми: Ответьте с интересом человеку, который поделился своей хорошей новостью.

Деньги: Перед оплатой билета посмотрите итоговую сумму с учётом комиссии.

Вечер: Обсуждение запомнившегося эпизода после представления поможет лучше понять впечатления вашего спутника.

♓ Рыбы

Главный ход: Близким будет легче выбрать будущий подарок, если вы назовёте несколько желанных вариантов.

Практично: Укажите точный размер или разновидность предмета, когда от этого зависит удобство.

С людьми: Поинтересуйтесь, почему друг принял своё решение, прежде чем оценивать его.

Деньги: Чек от общей покупки лучше оставить человеку, которому удобнее обращаться по поводу обмена.

Вечер: Допишите личное письмо тому, кто живёт далеко и будет рад подробным новостям.

Стоимость развлечения мало говорит о том, насколько приятным окажется выходной. Уже оплаченный абонемент, обычная встреча или давно купленная книга могут порадовать особенно сильно, когда для них нашлись подходящее время и настроение.

Покупка тоже доставит удовольствие, если вы хорошо понимаете, чего от неё ждёте. При этом удачно проведённое воскресенье вполне может закончиться без нового приобретения, сохранив желание повторить понравившуюся часть дня.