Девы, Раки, Рыбы и Козероги в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, захочется вернуться к намерениям, которые до сих пор оставались в разговорах. У большой домашней цели обнаружится посильное начало, законченная творческая работа дождётся своего зрителя. При этом прежний замысел может уже не вызывать интереса. День поможет определиться, чему вы готовы уделять время теперь.

Личные отношения тоже будут меняться через вполне обычные события. Возвращённый долг уберёт неловкость, знакомство с близким человеком друга расширит круг общения, несколько часов порознь добавят тем для вечернего разговора в паре. Больше всего порадуют перемены, которые позволяют естественно продолжать общую жизнь, учитывая нынешние желания друг друга.

♈ Овен

Овнам удастся предметно обсудить крупную домашнюю цель, которую прежде откладывали из-за расходов. При подробном разговоре выяснится, что всю задуманную переделку необязательно проводить одновременно. Одна часть заметно улучшит повседневную жизнь, остальные вполне могут подождать. Появится понятный первый этап, для которого проще определить расходы.

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Важно услышать, что именно неудобно каждому из домашних сейчас. Первоначальная идея могла появиться давно, когда привычки были другими. Если вместе определить первоочередную задачу, обсуждение перестанет сводиться к поиску средств на всё сразу. К вечеру у вас будет достаточно ясности, чтобы перейти от давнего пожелания к подготовке.

Подсказка дня: начните расчёт с самого нужного изменения в доме.

♉ Телец

Тельцам могут вернуть деньги, одолженные знакомому довольно давно. Человек сам вспомнит о договорённости и предложит рассчитаться, избавив вас от неприятной необходимости напоминать. Особенно порадует возможность наконец закрыть вопрос, который оставался между вами даже во время совершенно посторонних разговоров.

После получения денег достаточно подтвердить, что всё пришло. Необязательно подробно объяснять, сколько раз вы собирались об этом заговорить. Обычное общение постепенно станет свободнее, когда исчезнет конкретная причина неловкости. С возвращённой суммой определитесь позже, уже понимая, какие собственные расходы она поможет покрыть.

Подсказка дня: сначала убедитесь в поступлении денег, затем считайте договорённость завершённой.

♊ Близнецы

Близнецы смогут спокойно закончить участие в регулярном занятии, которое перестало увлекать. Возможно, вы давно приходите туда главным образом ради знакомых людей и откладываете решение, чтобы никого не огорчить. На последней встрече станет особенно понятно, с кем хочется продолжать общение независимо от общей программы.

Объяснение может быть простым: сейчас у вас другие интересы и планы на свободное время. Прежние занятия при этом сохраняют свою ценность, поэтому расставание вполне может получиться тёплым. Поблагодарите тех, с кем было приятно проводить время, и предложите подходящий повод увидеться отдельно. Так у дружбы появится продолжение, которое устраивает вас сегодня.

Подсказка дня: договоритесь о личной встрече с тем, с кем хотите сохранить связь.

♋ Рак

Ракам воскресенье напомнит о личной дате, связанной с переездом или другим важным решением. Когда всё только начиналось, неизвестность занимала гораздо больше места, чем надежда на хороший результат. Сейчас многое из того, что вы боялись не освоить, стало обычной частью жизни. Это сравнение принесёт неожиданно приятное чувство уверенности.

Отметить собственную годовщину захочется с человеком, который помнит ваши первые сомнения. Можно выбрать место, связанное с началом перемен, или просто провести вместе часть дня. В разговоре обнаружатся подробности, которые показывают, как постепенно всё устраивалось. Такой повод для встречи будет понятен именно вам двоим, и этого вполне достаточно.

Подсказка дня: пригласите того, кто хорошо помнит начало вашей истории.

♌ Лев

Львам пригодится знание подробности, которую упустят в разговоре об отсутствующем знакомом. Его поступок может показаться окружающим невнимательным или странным, хотя у него была вполне понятная причина. Вы сможете объяснить её и заметно изменить общее впечатление, не превращая беседу в разбирательство.

Выбирайте сведения, которыми уместно делиться. Для справедливой оценки обычно достаточно одного факта, а личные обстоятельства человека можно не раскрывать. Собеседники охотнее пересмотрят мнение, если вы спокойно дополните рассказ. После этого удастся перейти к другой теме, сохранив доброжелательное отношение и к присутствующим, и к тому, о ком шла речь.

Подсказка дня: уточните существенный факт, оставив чужие личные подробности за пределами разговора.

♍ Дева

Девам предстоит познакомиться с партнёром близкого друга. По рассказам уже могло сложиться довольно определённое представление, однако личное общение добавит многое, что оставалось за кадром. У нового знакомого найдутся собственные интересы и манера смотреть на вещи, благодаря которым беседа быстро станет содержательной.

Позвольте ему рассказать о себе самому. Тогда встреча будет развиваться свободно, и другу тоже станет легче: ему не придётся постоянно пояснять и поддерживать каждую тему. Общий интерес обнаружится там, где его заранее не искали. В дальнейшем можно будет общаться напрямую, постепенно узнавая человека по собственным впечатлениям.

Подсказка дня: поддержите тему, в которой новый знакомый явно чувствует себя уверенно.

♎ Весы

Весам и их партнёру могут захотеться разные занятия на воскресенье. Один охотно отправится на встречу, второй предпочтёт собственные планы. Попытка обязательно провести вместе каждую свободную минуту лишь затянет выбор. Если заранее договориться об общем вечере, несколько часов порознь пройдут с удовольствием для обоих.

К моменту встречи появятся новости, которыми действительно хочется поделиться. Будет приятно услышать, что порадовало близкого человека, и рассказать о своём дне. Предвкушение общего вечера поможет обоим получить удовольствие от собственных занятий. За ужином у вас будет достаточно времени, чтобы внимательно выслушать друг друга.

Подсказка дня: согласуйте время встречи до того, как разойдётесь по своим делам.

♏ Скорпион

Скорпионов увлечёт живое акустическое исполнение знакомой песни. В непривычной аранжировке будут заметнее интонация и слова, которые раньше терялись за звучанием записи. Даже композиция, давно переставшая удивлять, способна снова заинтересовать. Захочется задержаться и услышать, что ещё исполнитель предложит в таком прочтении.

Впечатление окажется достаточно сильным, чтобы обсудить его с человеком, разделяющим ваш интерес к музыке. Приятно обнаружить, насколько разными бывают знакомые произведения и как много зависит от исполнения. Если выступление понравится, запомните имя музыканта. В дальнейшем будет интересно послушать его собственные песни и понять, что именно привлекло вас в его манере.

Подсказка дня: дайте непривычному исполнению прозвучать до конца, прежде чем сравнивать его с записью.

♐ Стрелец

Стрельцам доставит удовольствие участие в сборе урожая у близких. Несложная работа на воздухе позволит провести вместе больше времени, чем обычный короткий визит. Пока каждый занят своей частью, можно будет без спешки поговорить и узнать, что нового произошло у близких за последнее время.

Лучше заранее узнать, что хозяева собираются оставить себе, хранить или раздать. Тогда собранное сразу попадёт куда нужно и не потребует повторной разборки. Когда основная работа закончится, останется приятное ощущение общего результата. Часть урожая можно взять домой по предложению хозяев, а после занятия спокойно посидеть вместе и продолжить разговор.

Подсказка дня: уточните способ сбора и хранения до того, как начнёте наполнять корзины.

♑ Козерог

Козерогов могут пригласить представить законченную личную работу на небольшой любительской выставке. Появится возможность показать другим то, что создавалось для собственного удовольствия. Первое волнение понятно: показывать результат другим гораздо непривычнее, чем рассматривать его дома. Однако участие вполне может оказаться интересным продолжением любимого занятия.

Выберите работу, которую готовы представить в её нынешнем виде. Желание переделать перед выставкой всё подряд способно надолго отложить ответ. Лучше узнать формат участия и подумать, что вы сами хотели бы сказать о выбранной вещи. Краткое объяснение замысла поможет спокойнее отнестись к будущим вопросам и сохранить собственный взгляд на результат.

Подсказка дня: выбирайте для показа работу, о которой вам интересно рассказывать.

♒ Водолей

Водолеям предстоит прогулка со спутником, который привык двигаться медленнее. Поначалу разница будет заметна: один уже готов идти дальше, другому хочется задержаться. Совместно выбранный доступный маршрут и несколько остановок помогут найти удобный порядок, при котором никому не приходится постоянно догонять или ждать.

В таком темпе вы заметите подробности, мимо которых обычно проходите. Появится время рассмотреть интересное место и спокойно продолжить разговор, не перебивая его необходимостью ускориться. Прогулка получится содержательнее, когда её продолжительность будет подходить обоим. Если вам захочется дополнительного движения, можно отдельно пройти ещё немного после общей части.

Подсказка дня: предложите маршрут, который позволит идти рядом и свободно разговаривать.

♓ Рыбы

Рыб порадует приглашение стать одним из немногих участников важного семейного события. Близкий человек может попросить быть свидетелем на скромной церемонии или просто присутствовать рядом в значимый момент. Небольшой круг приглашённых поможет почувствовать, насколько личным стало это предложение и какое место вы занимаете в его жизни.

Уточните, чего человек ждёт от вашего участия. Возможно, ему достаточно знакомого лица рядом, с которым легче пережить волнение и разделить радость. Понимание этой простой потребности позволит подготовиться спокойно. Вы сможете уделить внимание самому событию, поддержать близкого и сохранить воспоминание о дне, важном для вас обоих.

Подсказка дня: спросите заранее, какая поддержка действительно порадует пригласившего вас человека.

Небольшие добровольные решения постепенно меняют привычную жизнь. Близкие могут ещё некоторое время предлагать вам знакомое занятие и рассчитывать на прежний ответ. Если ваши желания уже другие, спокойное объяснение избавит обе стороны от неловкости. Полезно сказать и о том, что по-прежнему остаётся общим и приятным.

О каждом решении необязательно сообщать широкому кругу знакомых. Гораздо полезнее обсудить его с теми, чьи планы оно затрагивает, и понятно объяснить, что изменится для вас обоих. Близкие будут знать, чего ожидать, и смогут предложить другой способ провести время вместе, который теперь подойдёт всем.