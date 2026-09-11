Тельцы, Стрельцы, Скорпионы и Весы в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 12 сентября

В субботу, 12 сентября, планы могут поменяться быстрее, чем вы успеете к ним привыкнуть. Неожиданная поездка, новое знакомство или удачная идея способны сделать выходной интереснее. Однако Джорджия Николс советует внимательнее слушать друг друга: сегодня легко увлечься собственной мыслью и не заметить, что собеседник понял вас совсем иначе. Энергии будет немало, но в денежных вопросах и важных разговорах стоит сначала разобраться в подробностях.

В субботнем прогнозе Николс лунного предупреждения нет, Луна находится в Весах. Покупки и важные решения астролог в целом не ограничивает. Есть лишь уточнение для тех, кто ориентируется на центральноевропейское летнее время, CEST (UTC+2): предупреждение пятницы заканчивается в 02:30 субботы, 12 сентября. После этого общего ограничения уже нет, хотя отдельным знакам Николс по-прежнему советует быть осторожнее с тратами, обещаниями и поспешными выводами.

Оценки дня приведены по пятибалльной системе Николс. Тельцы, Близнецы, Львы, Весы и Козероги получили 4 из 5, остальные семь знаков получили 3 из 5.

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Овен: 3 из 5

Овнам лучше начать субботу без спешки и оставить в планах немного свободного места. Луна находится напротив вашего знака, и Николс связывает это с возможной неясностью в отношениях. Не всё будет зависеть только от ваших желаний. Возможно, придётся подстроиться под другого человека, хотя вы уже представляли себе этот день совсем иначе.

Особенно непросто может оказаться с другом или кем-то из вашей компании, если человек начнёт слишком настойчиво продвигать своё решение. Прежде чем отвечать так же резко, выясните, чего он добивается и насколько это затрагивает ваши интересы. Небольшая пауза поможет понять, где можно уступить без особых потерь, а где стоит спокойно объяснить свою позицию.

Телец: 4 из 5

Тельцов порадует прилив сил: появится желание заняться делами и увидеть результат собственных усилий. Можно многое успеть, особенно если вы уже знаете, с чего начать. При этом временами будет возникать сомнение, правильно ли вы всё делаете. Не спешите из-за него перечёркивать то, что ещё недавно казалось вполне разумным.

Вопросы денег и личных вещей могут преподнести сюрприз. Николс не уточняет, каким он окажется, поэтому лучше внимательно относиться и к приятным предложениям, и к внезапным затруднениям. Если что-то смущает, проверьте подробности. Сегодня полезно понимать, на чём основано ваше решение, особенно когда настроение подталкивает поскорее перейти к действию.

Близнецы: 4 из 5

Близнецам суббота обещает немало удовольствия от общения. Встречи, спортивные события и занятия с детьми помогут провести день с интересом. Найдётся место и для творчества: привычная идея может получить неожиданное продолжение, а занятие, к которому вы давно не возвращались, снова увлечёт. Если хочется что-то придумать или попробовать, выделите для этого время.

Договорённости о встречах могут внезапно измениться, поэтому не привязывайте хорошее настроение к одному варианту выходного. Возможно, программу придётся немного пересмотреть. Если проводите день с детьми, особенно внимательно следите за ними во время игр и активного отдыха. Николс отдельно напоминает об осторожности, даже когда все увлечены и весело проводят время.

Рак: 3 из 5

Ракам стоит мягче разговаривать с домашними. Даже если вы уверены, что предлагаете самое удобное решение, близким может понадобиться время, чтобы с ним согласиться. Настойчивость легко перейдёт в давление, а обычный семейный вопрос займёт гораздо больше сил, чем заслуживает. Дайте другим возможность высказаться, прежде чем решать за всех.

Привычный домашний распорядок тоже может измениться. Николс упоминает небольшую поломку, неполадки с бытовой техникой или неожиданный визит. Необязательно заранее ждать неприятностей, но и расписывать день без единой свободной минуты не стоит. Если что-то пойдёт не по плану, будет легче разобраться с этим, когда вы не пытаетесь одновременно успеть ещё десяток дел.

Лев: 4 из 5

Львам захочется движения, новых впечатлений и людей вокруг. Может внезапно появиться идея небольшой поездки или желание выбраться туда, где вы ещё не были. Сил и любопытства должно хватить, чтобы смена привычной обстановки принесла удовольствие. Николс советует поддержать этот живой настрой и позволить себе немного спонтанности.

А вот спорные темы способны заметно осложнить общение. Сегодня легко увлечься обсуждением, в котором каждый по-своему понимает даже исходный вопрос. Если чувствуете, что разговор становится всё запутаннее, не пытайтесь непременно довести его до победы. У этого дня достаточно приятных возможностей, чтобы не тратить большую его часть на выяснение, кто прав.

Дева: 3 из 5

Девам следует внимательнее отнестись к деньгам, доходам и личным вещам. В этой области возможен неожиданный поворот, причём Николс допускает как приятный, так и не слишком удачный вариант. Не полагайтесь только на первое впечатление. Если условия изменились или появилась новая информация, дайте себе время понять, что это означает именно для вас.

При этом может возникнуть интересная мысль о дополнительном заработке. Присмотритесь к ней, даже если раньше вы такой вариант не рассматривали. Но прежде чем рассчитывать на будущий доход, выясните, как всё должно работать. Сегодня хорошая находка может соседствовать с неясными подробностями, и одно лишь воодушевление пока не поможет их прояснить.

Весы: 4 из 5

Луна находится в Весах, но её взаимодействие с другими планетами Николс описывает как неоднозначное. Одни обстоятельства будут складываться приятно, другие могут озадачить. Необычная ситуация способна вас заинтересовать, даже если сначала вы не поймёте, как к ней относиться. Оставьте себе возможность присмотреться, не торопясь ни соглашаться, ни отказываться.

В разговорах особенно важно замечать момент, когда вы перестаёте понимать друг друга. Если обсуждение уходит в сторону или собеседник отвечает совсем не на то, о чём вы спрашивали, не усиливайте нажим. Лучше уточнить смысл сказанного. Сегодня не всякое расхождение во мнениях означает серьёзный конфликт: порой людям просто нужно чуть больше времени, чтобы объясниться.

Скорпион: 3 из 5

Скорпионам может захотеться обновить гардероб и порадовать себя красивой вещью. Желание купить сразу будет сильным, поэтому Николс даёт вполне практичный совет: сохраняйте чеки и упаковку. Когда первое увлечение покупкой пройдёт, полезно иметь возможность спокойно оценить её ещё раз и при необходимости вернуть, если это допускают условия магазина.

Общение тоже обещает занимать заметное место в вашем дне. Сейчас вы пользуетесь расположением окружающих, а энергии хватит и на встречи, и на накопившиеся дела. Выбирайте то, что вам больше по душе. Но если в предложении или договорённости остаётся что-то непонятное, не соглашайтесь только потому, что человек приятный, а разговор складывается легко.

Стрелец: 3 из 5

Стрельцы будут производить хорошее впечатление на окружающих. Особенно приятным может оказаться общение с подругой или знакомой. Разговор способен удивить неожиданным поворотом, а новое знакомство привлечёт внимание к человеку, совсем не похожему на ваше обычное окружение. Позвольте себе этот интерес, не пытаясь заранее угадать, чем всё закончится.

День обещает быть энергичным, хотя отдельные ситуации потребуют осмотрительности. Приятное первое впечатление ещё не означает, что все подробности вам понятны. Если общение переходит к конкретным предложениям, не стесняйтесь задавать вопросы. Можно с удовольствием поддерживать знакомство и при этом не торопиться с выводами о человеке или о том, что он предлагает.

Козерог: 4 из 5

Козероги сегодня будут заметнее обычного. Окружающие могут внимательнее прислушиваться к вашим словам, поэтому желание высказаться ярко и решительно вполне понятно. Но импульсивное заявление рискует прозвучать иначе, чем вы рассчитывали. Прежде чем говорить, убедитесь, что сами можете ясно сформулировать главное и не смешиваете его с минутным раздражением.

Николс советует действовать мягче. Спокойное объяснение может привлечь больше внимания, чем попытка перекричать остальных или усилить каждую фразу. Если вопрос для вас важен, выбирайте понятные слова и дайте людям время отреагировать. Так у вас будет больше шансов донести свою мысль, а у собеседников будет меньше поводов обсуждать только тон, которым она прозвучала.

Водолей: 3 из 5

Водолеям стоит быть готовыми к переменам в поездках. Вы можете неожиданно куда-то отправиться или обнаружить, что уже намеченное путешествие складывается иначе. Николс не обещает, что перемены обязательно окажутся неприятными. Но перед выходом полезно уточнить важные детали и не считать первоначальный план единственно возможным.

Интерес могут вызвать и непривычные взгляды на философию, религию или политику. Захочется разобраться в идее, которая прежде казалась далёкой, или посмотреть на знакомый вопрос с другой стороны. Дайте себе время на такое знакомство. Любопытство принесёт больше удовольствия, если не требовать от каждого разговора немедленного ответа на все большие вопросы.

Рыбы: 3 из 5

Рыбам следует осторожнее обращаться с чужими деньгами и вещами, а также с вопросами раздела общего имущества. Здесь возможны неожиданные обстоятельства, которые повлияют на договорённости. Даже если вы хорошо знаете человека, не рассчитывайте, что он автоматически понимает условия так же, как вы. В денежных вопросах полезно проговорить подробности вслух.

Банковские дела и обсуждение общих средств тоже могут сопровождаться путаницей. Если что-то не сходится, сначала выясните причину и только потом продолжайте. При этом Николс оставляет в прогнозе место для лёгкого, приятного настроения. Разобравшись с необходимым, позвольте себе отдохнуть и заняться тем, что приносит удовольствие.

Если 12 сентября ваш день рождения

По описанию Джорджии Николс, вы прямолинейны, самостоятельны и умеете вдохновлять окружающих. Вам важно узнавать новое и разбираться в том, что вызывает интерес. Свою позицию вы предпочитаете выражать открыто.

Новый личный год астролог связывает с работой и созданием прочной основы для дальнейшей жизни. Полезно навести порядок в делах, укрепить повседневные привычки и яснее определить, на что вы хотите опираться в будущем. Николс советует придерживаться простых решений, сохранять здравый смысл и уделять внимание здоровью. Физическая активность, по её прогнозу, займёт важное место в этом году.

В эту субботу стоит оставить в планах немного места для неожиданного. Встреча может сложиться иначе, чем вы представляли, а внезапная идея способна оказаться интереснее заранее выбранного занятия. Прежде чем расстраиваться из-за перемен, посмотрите, что теперь можно сделать. Возможно, новый вариант вам тоже понравится.

Важные договорённости при этом заслуживают чуть большего внимания. Если речь идёт о деньгах, совместных планах или чужих вещах, несколько уточняющих вопросов помогут избежать ненужной путаницы. А в обычном общении полезнее дать человеку объясниться, чем отвечать на первое впечатление от его слов. Так будет проще сохранить и собственное настроение, и удовольствие от выходного.