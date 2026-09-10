Рыбы, Тельцы, Водолеи и Девы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу, 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, идеи могут появляться одна за другой, а разговоры легко уведут к новым планам. Джорджия Николс советует дать волю воображению, но не торопиться с обещаниями и покупками. То, что сейчас кажется блестящей находкой, ещё стоит обдумать. Настроение дня помогает фантазировать, однако за первым увлечением бывает трудно разглядеть, сколько сил, времени и денег потребует задумка.

Лунное предупреждение по центральноевропейскому летнему времени, CEST (UTC+2), действует с 07:30 пятницы, 11 сентября, до 02:30 субботы, 12 сентября. В эти часы Николс рекомендует отложить важные решения, а покупки ограничить продуктами и топливом. После 02:30 Луна перейдёт из Девы в Весы. Для европейского читателя это означает, что вечером пятницы спешить тоже не стоит.

Оценки дня приведены по пятибалльной системе Николс. Пять знаков получили 4 из 5, остальные семь получили 3 из 5.

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Овен: 3 из 5

У Овнов найдётся немало свежих идей. Даже в привычном деле захочется что-нибудь изменить, попробовать другой подход или придумать решение, до которого раньше не доходили руки. Воображение сегодня работает охотно, но порой увлекает дальше, чем позволяют обстоятельства.

Записывайте всё интересное, пока помните подробности. Позже будет проще разобраться, за что действительно стоит взяться, а что хорошо выглядит только в первом наброске. Сейчас важнее сохранить удачную мысль. Объявлять о своих планах и обещать быстрый результат пока рано.

Телец: 4 из 5

Тельцам пятница понравится возможностью заняться чем-то творческим. Если вы рисуете, пишете, придумываете или просто любите делать красивые вещи, дайте себе немного свободы. Сегодня можно попробовать то, на что раньше не решались, поиграть с идеей и посмотреть, куда она приведёт.

Для встреч и приятных разговоров день тоже хорош. Необязательно искать особый повод, чтобы увидеться с человеком, с которым вам легко. А вот покупать что-нибудь под впечатлением от удачного дня Николс не советует. Удовольствие от пятницы вполне можно получить без новых расходов.

Близнецы: 4 из 5

Близнецов будут больше обычного занимать дом и семья. Возможно, захочется уделить время одному из родителей, поговорить без спешки или просто побыть рядом с близкими. Не превращайте каждую такую встречу в обсуждение того, что ещё нужно сделать. Для обычного человеческого общения тоже стоит оставить место.

Если разговор зайдёт о серьёзных переменах дома, выслушайте предложения, но не спешите соглашаться. Можно обсудить желания и вернуться к конкретному решению позже. Сегодня лучше провести время вместе с удовольствием, а крупные покупки и семейные обязательства оставить на другой день.

Рак: 3 из 5

Ракам стоит осторожнее обращаться с выводами, которые рождаются прямо во время разговора. Новая мысль может показаться настолько очевидной, что захочется немедленно убедить в ней остальных. Сначала дайте себе возможность её проверить. Первое впечатление сегодня ещё не означает, что вы учли все подробности.

Привычные дела помогут сохранить спокойный ритм. Можно обсудить домашние вопросы, вернуться к теме ремонта или просто обменяться новостями с близкими. Общение обещает быть приятным, если не требовать от каждой беседы окончательного ответа и не пытаться тут же всё переустроить.

Лев: 3 из 5

Львам может быть трудно пройти мимо вещи, которая понравилась с первого взгляда. Захочется купить её сейчас, пока не передумали, или одним решением закрыть давно надоевший денежный вопрос. Именно с такими порывами Николс сегодня советует быть особенно осторожными.

Если рука уже тянется к карте, сделайте паузу. Сохраните понравившуюся вещь, посмотрите другие предложения, ещё раз подумайте, нужна ли она вам. Во время лунного предупреждения астролог рекомендует ограничиться расходами на продукты и топливо. Остальным покупкам полезно дать хотя бы немного времени.

Дева: 4 из 5

Девам сегодня может не хватать привычной уверенности. Даже простой выбор заставит задуматься, а желание наконец определиться только добавит усталости. Не стоит сердиться на себя за нерешительность. Если вопрос позволяет подождать, вовсе необязательно выжимать из себя ответ именно сейчас.

Лучше немного сбавить темп, встретиться с приятными людьми или спокойно отдохнуть. День вполне способен понравиться, даже если вы не выполните всю намеченную программу. Внезапные решения и покупки пока отложите. Позвольте себе провести несколько часов без необходимости постоянно что-то выбирать и доводить до результата.

Весы: 3 из 5

Красивые вещи будут привлекать Весов сильнее обычного. В ближайшие шесть недель Венера будет находиться в вашем денежном секторе, усиливая желание радовать себя покупками. Николс также связывает этот период с возможностями получить деньги, поэтому финансовая тема ещё не раз потребует внимания.

Но в пятницу лучше присматриваться, чем тратить. Понравившуюся вещь можно запомнить, сфотографировать или оставить в корзине. Не всякое желание нужно исполнять в ту же минуту, когда оно появилось. Особенно сегодня, когда удовольствие от выбора легко заслоняет вопрос о цене и необходимости покупки.

Скорпион: 4 из 5

Скорпионам стоит найти время для друзей и людей, с которыми есть общие интересы. Разговор может получиться увлекательным: приятно подхватывать чужие мысли, предлагать свои варианты и обсуждать то, что пока существует только в планах. Необязательно сразу добиваться от этой беседы практической пользы.

Главное, не взяться сгоряча за лишнюю задачу. Если обсуждение незаметно переходит к распределению обязанностей, оставьте себе время подумать. Вы можете искренне интересоваться идеей и при этом пока не обещать своего участия. Сегодня гораздо легче увлечься общим замыслом, чем понять, сколько работы достанется лично вам.

Стрелец: 3 из 5

Стрельцам захочется заглянуть подальше привычных планов. В голову могут прийти смелые идеи о будущем, новых целях и занятиях, которые прежде казались слишком далёкими. Отмахиваться от них не нужно. Даже необычный замысел заслуживает того, чтобы записать его и рассмотреть внимательнее.

Только не торопитесь менять всё сразу. Сохраните подробности: что именно вас привлекло, чего хочется добиться, что предстоит выяснить. К этим записям можно будет вернуться, когда первое воодушевление немного уляжется. Сегодня Николс советует обдумывать будущее, откладывая решительные шаги.

Козерог: 4 из 5

Козероги могут чаще возвращаться к идее, которая давно ждёт своего часа. Николс особенно выделяет высшее образование, издательское дело, СМИ, медицину и право. Если ваши интересы или планы связаны с одной из этих областей, желание наконец сдвинуть вопрос с места вполне понятно.

И всё же пятницу астролог рекомендует пропустить, когда речь идёт о важных шагах. Не подгоняйте себя только потому, что давно собирались начать. Дайте плану ещё немного времени. То, что вы уже успели продумать, останется с вами, а окончательное решение можно принять позже.

Водолей: 3 из 5

Водолеям лучше не торопиться с банковскими вопросами и решениями, которые касаются общего имущества, налогов, долгов или ипотеки. Сегодня полезнее разобраться в цифрах, чем поскорее поставить подпись и забыть о деле. Особенно если какие-то условия вы пока понимаете лишь в общих чертах.

Соберите документы, проверьте расчёты, выпишите вопросы. Если деньги или имущество общие, убедитесь, что вам известны все важные подробности. Так вы подготовитесь к следующему разговору и будете лучше понимать, о чём договариваетесь. Само решение Николс советует отложить до окончания лунного предупреждения.

Рыбы: 3 из 5

Рыбам стоит внимательнее относиться к обещаниям, которые они дают супругам, партнёрам и близким друзьям. Согласиться из вежливости легко, особенно когда человек вам дорог. Но прежде, чем брать на себя новую заботу, подумайте, хватит ли на неё времени и действительно ли вы готовы этим заниматься.

С собственными внезапными идеями тоже лучше немного подождать. Можно рассказать о желании, обсудить его и выслушать ответ, не договариваясь сразу обо всех подробностях. Пусть разговор останется разговором. Сегодня вам полезно оставить себе возможность передумать, уточнить условия или просто вернуться к теме позже.

Если 11 сентября ваш день рождения

По описанию Джорджии Николс, вы наблюдательны, хорошо чувствуете людей и умеете думать на несколько шагов вперёд. Организованность помогает доводить задуманное до конца, а твёрдость характера позволяет отстаивать свои убеждения.

В новом личном году астролог советует чаще встречаться с людьми и больше радоваться жизни. Позвольте себе немного расслабиться, стать открытее и перестать всё время быть настороже. От собственных целей отказываться не нужно, но в планах должно остаться место и для того, что вы делаете просто с удовольствием.

Пятницу можно провести с интересом, даже если важные решения останутся на потом. Уделите время занятию, которое увлекает, поговорите с друзьями, запишите мысль, которую не хочется потерять. День не обязательно должен закончиться покупкой, обещанием или новым пунктом в списке обязанностей.

Если к вечеру появится желание всё-таки поскорее определиться, вспомните, что по европейскому времени предупреждение Николс продолжается до 02:30 субботы. Пока можно оставить вопрос открытым и спокойно заняться тем, что не требует окончательного выбора.