Близнецы, Скорпионы. Весы и Тельцы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, легче продвинется то, в чём у вас уже есть собственное желание и понятная цель. Разговор о работе быстрее дойдёт до конкретных условий, знакомство получит продолжение, а домашний замысел наконец сложится из того, что давно было под рукой. Начинать лучше с предложения, на которое другому человеку удобно ответить по существу.

При этом день оставляет достаточно места для приятной неожиданности. Кто-то охотно поддержит вашу инициативу, кто-то предложит вариант, которого вы не рассматривали. В личной жизни многое будет зависеть от готовности показать интерес: сблизиться будет проще, если оба перестанут ждать исключительно чужого приглашения.

♈ Овен

Овнам стоит воспользоваться подходящим моментом для разговора об оплате своей работы. Собеседник, вероятно, будет готов обсуждать конкретные условия, особенно если вы ясно объясните объём услуги и предполагаемый результат. Назвать стоимость будет легче, чем представлялось заранее. Встречное предложение тоже окажется полезным: по нему станет понятно, что для другой стороны действительно важно.

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Договорённость, вероятно, потребует небольшой поправки. Например, человеку подойдёт меньший объём работы, который укладывается в его сумму и оставляет вам приемлемые условия. Такой разговор поможет точнее определить, какие заказы вам интересны. Уверенность прибавится уже от того, что собственное время перестанет казаться темой, которую неловко обсуждать.

Подсказка дня: подготовьте два варианта объёма работы, чтобы было из чего выбирать.

♉ Телец

Первое время в новой компании Тельцы предпочтут присматриваться, однако повод включиться в беседу найдётся довольно быстро. Общий знакомый или похожая недавняя ситуация дадут тему, в которой вы будете чувствовать себя свободно. Особенно приятно сложится общение с человеком, который тоже оказался среди остальных впервые и пока держится немного в стороне.

Встреча способна расширить круг приятельских связей без долгого взаимного представления. Кому-то понравится ваш спокойный юмор, кого-то заинтересует личная история. К концу вечера уже будет понятно, с кем хотелось бы общаться дальше. Обменяться контактами вполне уместно, если в разговоре появился естественный повод продолжить знакомство.

Подсказка дня: задайте дополнительный вопрос тому, чей рассказ вас заинтересовал.

♊ Близнецы

Письмо, заявка или личное обращение получатся у Близнецов особенно удачно. Вы сумеете объяснить свою просьбу так, чтобы адресату сразу стало понятно, чем он может помочь. Хорошо пойдут дела, где прежде мешало слишком длинное изложение обстоятельств. Нужная подробность окажется весомее целой страницы общих объяснений, а ответ с большей вероятностью коснётся именно вашего вопроса.

Возможно, переписка откроет неизвестный вариант участия или удобное время для разговора. Здесь пригодится внимательное чтение ответа. Даже короткое уточнение собеседника способно показать, какая часть обращения требует развития и почему прежние попытки оставались без результата.

Подсказка дня: перечитайте начало письма глазами человека, незнакомого с вашей ситуацией.

♋ Рак

Раки по-новому посмотрят на привычную комнату. Захочется переставить знакомые вещи так, чтобы пространство больше соответствовало тому, как вы им пользуетесь сейчас. Удачная мысль появится во время обычных домашних дел. Небольшое изменение освещения или положения кресла даст заметный результат, особенно если прежде всё годами оставалось на своих местах.

Домашних тоже заинтересует перемена, когда её можно будет увидеть. Обсуждение получится предметным: кто-то заметит более удобный проход, кому-то понравится освободившийся угол. Важно немного пожить с новым расположением вещей, прежде чем затевать следующее. К вечеру станет ясно, какая часть комнаты теперь действительно приятнее и удобнее для всех.

Подсказка дня: сначала попробуйте новую расстановку с тем, что уже есть дома.

♌ Лев

В личной жизни Львов наметится приятное оживление. Человек, чьё внимание вам небезразлично, даст более явный повод для сближения: задержится после общего разговора, задаст личный вопрос или сам начнёт обсуждать встречу. Появится возможность поддержать интерес без долгих догадок. Разговор станет свободнее, когда останетесь вдвоём.

Если симпатия взаимна, приглашение на вечер встретит вполне понятный отклик. В сложившейся паре такой же эффект даст предложение провести время вместе с явным романтическим настроением. Выбор места здесь второстепенен. Гораздо приятнее окажется почувствовать, что партнёр тоже ждёт этой встречи и готов участвовать в её подготовке.

Подсказка дня: предложите встречу с понятным временем, чтобы собеседнику было легко ответить.

♍ Дева

У Дев найдётся удачное предложение для общего дела. Вы заметите, как сократить ожидание между передачей работы и её проверкой, чтобы участники быстрее получали ответ. Сначала замысел покажется слишком простым для отдельного обсуждения. Однако именно эта ясность поможет получить поддержку: окружающие быстро увидят, какую пользу принесёт изменение.

Особенно хорошо вас поймёт человек, который сам сталкивается с тем же затруднением. Его пример дополнит ваше объяснение и сделает предложение убедительнее для остальных. Дело получит движение без долгой борьбы за признание авторства. Удовольствие доставит само ощущение, что к вашей мысли отнеслись внимательно и готовы попробовать её на практике.

Подсказка дня: покажите предложение на одном знакомом всем примере.

♎ Весы

Пятница поможет Весам уверенно разобраться с расчётами или документами, которые до сих пор казались неудобными. Вы заметите взаимосвязь между отдельными цифрами и поймёте, почему итог отличался от ожидаемого. Это пригодится при согласовании общей суммы. После прояснения одной детали остальное станет значительно проще.

Обсуждать результат будет легче, если перед глазами останется сам расчёт. Собеседник быстрее согласится с поправкой, когда увидит, откуда она появилась. День подходит и для того, чтобы наконец получить понятное объяснение прежде запутанного условия. К окончанию разговора у вас будет достаточно оснований принять решение без прежних колебаний.

Подсказка дня: сохраните исходные данные рядом с итогом, чтобы к ним было удобно вернуться.

♏ Скорпион

Если Скорпионы давно собирались выбрать вещь для постоянного пользования, в пятницу удастся лучше почувствовать разницу между вариантами. На первый план выйдут посадка, материал и удобство в движении. Образец, который привлекал на фотографии, уступит более подходящему при личном знакомстве. Собственный опыт окажется достаточным основанием для выбора, даже если первоначально вы склонялись к другому.

Спешка здесь ни к чему. Хорошая вещь выдержит внимательную примерку и сравнение с тем, что вы уже носите или используете. Если подходящего варианта не найдётся, вы всё равно точнее поймёте свои требования. Следующий поиск займёт меньше времени, поскольку внешняя привлекательность уже не заслонит существенные для вас детали.

Подсказка дня: проверяйте удобство в том положении и движении, для которых выбираете вещь.

♐ Стрелец

Обычный вопрос с услугой у Стрельцов решится легче через прямой разговор с ответственным человеком. Там, где стандартная форма предлагала только неудобный вариант, обнаружится возможность согласовать другой порядок. Например, получится изменить способ получения результата или совместить два обращения. Ваше участие понадобится прежде всего для ясного объяснения того, что именно вам нужно.

Доброжелательный тон поможет разговору остаться деловым, даже если сначала ответ будет формальным. Собеседнику проще предложить решение, когда он понимает существенное условие и знает, чем вы готовы поступиться. Удачный итог даст приятное чувство, что повседневные дела занимают меньше сил, когда обсуждаешь их с подходящим человеком.

Подсказка дня: заранее определите, какое условие услуги для вас важнее остальных.

♑ Козерог

Козерогам неожиданно может пригодиться умение говорить по существу перед несколькими слушателями. Например, на рабочей встрече попросят кратко представить общую тему вместо отсутствующего участника. Времени на долгую подготовку будет немного, зато вы хорошо знаете предмет. Собранность поможет выбрать главное и объяснить его без лишнего волнения.

Такое выступление даст повод иначе оценить своё отношение к публичной роли. Окажется, что небольшой опыт и знакомый материал позволяют чувствовать себя вполне уверенно. Вопросы слушателей помогут понять, чего им не хватало для общей картины. После встречи останется удовлетворение от того, что вы сумели вовремя поддержать дело без заранее написанной речи.

Подсказка дня: держите перед собой три основных пункта, которые важно донести.

♒ Водолей

Водолеям лучше удастся работа с объёмным материалом, если появится возможность прочитать его самостоятельно. В общем обсуждении внимание перескакивало между отдельными замечаниями, теперь станет заметна связь между частями. Текст или подробное описание перестанут казаться набором разрозненных сведений. Найденная последовательность поможет быстрее разобраться в основном вопросе.

Своими выводами захочется поделиться, когда они окончательно сложатся. Короткая запись поможет сохранить ход рассуждения и важные детали. Позже к этому материалу будет удобно вернуться. День способен принести удовольствие от понимания темы, которая ещё недавно требовала чрезмерных усилий.

Подсказка дня: отметьте, какое место прояснило смысл всего прочитанного.

♓ Рыбы

Рыбам предстоит содержательный разговор с младшим или менее опытным человеком. Ему понадобится объяснение того, что вы давно делаете почти автоматически. Постарайтесь вспомнить, какая подробность когда-то помогла разобраться вам самим. Именно она позволит собеседнику понять порядок действий и попробовать следующий шаг без постоянной подсказки.

Вы с удовольствием заметите, как растёт его самостоятельность. Разговор получится взаимно интересным: простой вопрос со стороны обнаружит особенность, о которой вы раньше не задумывались. Такое общение принесёт спокойное чувство уважения. Особенно приятно будет увидеть, как человек дальше справляется сам и радуется собственному результату.

Подсказка дня: после объяснения дайте собеседнику самому выбрать, с чего начать.

Впечатление от этой пятницы во многом определит своевременность. Один и тот же разговор складывается по-разному, когда человек торопится или уже готов уделить вам внимание. Удачный момент удастся заметить по простым признакам: собеседник задаёт вопросы, уточняет детали и сам предлагает продолжение.

К вечеру полезно вспомнить, с кем сегодня было легко договариваться и при каких обстоятельствах вы чувствовали себя свободнее. Это пригодится при следующих встречах. Хорошее взаимопонимание часто начинается с удачно выбранного времени, которое позволяет обоим спокойно сказать главное.