Водолеи, Козероги, Стрельцы и Львы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 10 сентября

В четверг, 10 сентября, привычные дела могут продвинуться быстрее после нескольких уточнений. Найдётся время для встречи, прояснится стоимость услуги, появится возможность заняться отложенным. Воспользуйтесь этим, оставив часть дня для личных планов, которым обычно достаётся остаток вечера.

В отношениях многое будет зависеть от своевременного внимания. Кому-то понадобится ответ на приглашение, другому захочется поделиться хорошей новостью. Обсудив необходимое, позвольте общению идти своим чередом, особенно с людьми, которых в последнее время видели только на бегу.

♈ Овен

Главный ход: Сегодня может сдвинуться давнее дело, для которого прежде не находилось времени.

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Практично: Перед обращением в мастерскую запишите, когда возникает неисправность и как проявляется.

С людьми: Проясните недоразумение с приятелем, пока оно не испортило следующую встречу.

Деньги: Не оплачивайте срочность, если обычный срок выполнения услуги вас тоже устраивает.

Вечер: Прогулка быстрым шагом поможет переключиться после дня, проведённого преимущественно сидя.

♉ Телец

Главный ход: Четверг пройдёт ровнее, если хлопотные дела удастся закончить до середины дня.

Практично: Рассчитывая продукты на ужины, уточните число домашних и проверьте имеющиеся запасы.

С людьми: Близкий человек может предложить заранее выбрать удобную дату семейного праздника.

Деньги: Проверьте, действительно ли набор дешевле того же количества вещей по отдельности.

Вечер: Прочитайте первую главу отложенной книги, чтобы решить, хочется ли продолжать.

♊ Близнецы

Главный ход: Случайная находка может напомнить о человеке, с которым хочется восстановить связь.

Практично: Подписывайте даты и имена на семейных фотографиях, пока подробности ещё помнятся.

С людьми: Не распространяйте доверенную вам личную новость без разрешения человека, который ею поделился.

Деньги: Для необязательной покупки заранее определите сумму, которую будет удобно потратить.

Вечер: Домашний разговор может затянуться и оказаться интереснее намеченной телепередачи.

♋ Рак

Главный ход: Разговор с организатором поможет выбрать осеннее занятие, которое захочется посещать регулярно.

Практично: Перед записью узнайте продолжительность встречи и что понадобится принести с собой.

С людьми: В семейном споре предложите обсуждать вопрос, который действительно можно решить сегодня.

Деньги: Используя подарочный сертификат, уточните, потребуется ли доплата за выбранную услугу.

Вечер: Для семейного вечера подойдёт знакомая настольная игра, которую все любят.

♌ Лев

Главный ход: Приглашение знакомых может оживить планы на конец недели, если ответите вовремя.

Практично: Выбирая совместный досуг, проверьте, включены ли все части программы в стоимость билета.

С людьми: С новым знакомым разговор легче продолжится за обедом, без спешки.

Деньги: Оплачивая общий заказ, сохраните расчёт долей, чтобы позднее не вспоминать суммы.

Вечер: Фильм с захватывающим сюжетом подойдёт, если хочется увлечённо провести вечер дома.

♍ Дева

Главный ход: После обеда может захотеться сделать дом удобнее, исправив давно замеченную мелочь.

Практично: Переставляя горшки с растениями, проверьте, подходит ли им освещение на новом месте.

С людьми: Чужая забывчивость может расстроить сильнее обычного, поэтому напомните важную договорённость заранее.

Деньги: Перед покупкой для дома снимите нужные размеры, чтобы избежать затратного промаха.

Вечер: Устройтесь поудобнее с журналом или посмотрите любимую передачу вместо новой уборки.

♎ Весы

Главный ход: Подготовка к поездке вызовет приятное предвкушение и поможет определиться с ближайшими планами.

Практично: Перед сборами проверьте багажные ограничения в своём билете и сократите список вещей.

С людьми: Ответьте на приглашение, если человек ждёт вашего решения для заказа билетов.

Деньги: Посчитайте доставку из всех выбранных магазинов, прежде чем сравнивать стоимость покупок.

Вечер: Если захочется поужинать вне дома, знакомое кафе избавит от долгого выбора.

♏ Скорпион

Главный ход: Четверг подходит для возвращения к договорённости, которую обе стороны успели отложить.

Практично: Подготовьте одолженные вещи к возврату, проверив наличие чехлов, проводов и деталей.

С людьми: Необязательно обсуждать чужую личную историю, даже если от вас ждут мнения.

Деньги: Возвращая предмет из проката, уточните порядок и срок получения залога.

Вечер: Плавание или привычная тренировка позволит закончить день с приятной физической усталостью.

♐ Стрелец

Главный ход: Изменение маршрута может привести в приятное место, мимо которого раньше проезжали.

Практично: Перед выездом в редко посещаемую часть города проверьте, нет ли перекрытий.

С людьми: Знакомый может обратиться с небольшой просьбой, которую удобно выполнить по пути.

Деньги: Выбирая способ добраться, сравните стоимость проезда с расходами на парковку.

Вечер: Задержитесь на прогулке в понравившемся месте, сократив при необходимости намеченный круг.

♑ Козерог

Главный ход: Сегодня легче заметить, какая привычная услуга перестала соответствовать вашим потребностям.

Практично: Перед сменой тарифа сопоставьте оплачиваемый объём с реальным использованием за месяц.

С людьми: Для давно обещанной встречи предложите дату, которую сможете сохранить в расписании.

Деньги: Выделите сумму на развлечения выходных, чтобы не решать этот вопрос заново.

Вечер: Ужин в одиночестве может оказаться приятным после дня, наполненного общением.

♒ Водолей

Главный ход: Дома может обнаружиться полезная вещь, забытая после переезда или перестановки.

Практично: Найденному предмету подберите удобное место, чтобы начать им пользоваться уже сейчас.

С людьми: Если случайно перебили собеседника, вернитесь к его незаконченной мысли.

Деньги: Перед оплатой проверьте, не добавилась ли в заказ ненужная платная услуга.

Вечер: Приготовьте любимое блюдо, которое обычно откладываете ради вкусов всей компании.

♓ Рыбы

Главный ход: Небольшая перемена во внешнем виде может поднять настроение и разнообразить четверг.

Практично: Подготавливая осеннюю одежду, прочитайте рекомендации на ярлыках перед стиркой.

С людьми: Со старым знакомым не торопитесь заполнять паузы, если обоим комфортно молчать.

Деньги: Узнайте стоимость подгонки любимой вещи, которая перестала подходить по размеру.

Вечер: Примерьте забытый аксессуар к привычной одежде и оцените, хочется ли снова его носить.

К концу четверга станет понятнее, что дала сегодняшняя подготовка. Решённый бытовой вопрос перестанет влиять на ближайшие планы. Можно будет спокойнее собраться в дорогу или встретиться, зная, что необходимое уже сделано.

Если сегодня удалось приятно поговорить, погулять или заняться собой, это полноценная часть дня. Необязательно оправдывать её количеством выполненных дел и откладывать до момента, когда всё остальное наконец закончится.