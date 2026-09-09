Козероги, Весы, Скорпионы и Раки в гороскопе Джорджии Николс на четверг 10 сентября

В четверг, 10 сентября, Джорджия Николс советует внимательнее отнестись к разговорам, которые могут повлиять на ближайшие планы. Козерогам стоит подготовить свои предложения руководству, Весам будет легче выразить себя, а у Скорпионов начинается период, когда расположить к себе людей окажется проще обычного.

Многие тенденции этого прогноза охватывают несколько недель. При этом приближающееся новолуние астролог предлагает использовать для вполне конкретных решений. Близнецам стоит выбрать одну перемену в домашней жизни, Рыбам подумать об отношениях, а Стрельцам проверить, насколько нынешние занятия соответствуют их представлениям о будущем.

Новолуние в Деве по времени CEST наступает 11 сентября в 05:27, поэтому четверг проходит накануне новолуния. Ниже советы Николс приведены с учётом этого события.

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Оценки дня по шкале Николс: 5 - динамичный, 4 - благоприятный, 3 - обычный, 2 - так себе, 1 - сложный.

Овен · 21 марта - 19 апреля

★★★☆☆ · 3 из 5

В ближайшие недели разговоры с партнёром и близкими друзьями станут более насыщенными. Особенно удачно, по прогнозу Николс, могут складываться обсуждения денежных вопросов. Возможны и финансовые поступления. Приближающееся новолуние астролог советует посвятить заботе о здоровье. Подумайте, что именно вы хотели бы улучшить в своём самочувствии и какую полезную привычку готовы поддерживать регулярно.

Телец · 20 апреля - 20 мая

★★★★☆ · 4 из 5

Отношения с самыми близкими людьми в следующие несколько недель обещают стать теплее и уютнее. В рабочих разговорах тоже появится больше толка: будет легче обсуждать задачи и приходить к полезным решениям. Николс советует находить возможности для творчества и общения. Сейчас стоит уделить время занятиям, в которых можно выразить себя, и людям, с которыми вам приятно быть рядом.

Близнецы · 21 мая - 20 июня

★★★★☆ · 4 из 5

В этом месяце особое удовольствие могут приносить занятия, в которых нужна подвижность ума. Головоломки, чтение для себя и интеллектуальные игры помогут провести свободное время с интересом. С новолунием Николс связывает домашнюю тему. Выберите одно решение, способное улучшить жизнь семьи или обстановку дома. Именно одно: здесь астролог отдельно подчёркивает, что размах пока ни к чему.

Рак · 21 июня - 22 июля

★★★★☆ · 4 из 5

В ближайшие недели семейные обсуждения и домашний ремонт могут занять заметное место в ваших планах. Одновременно станет больше возможностей для романтики и приятных встреч. Это новолуние Николс считает лучшей в году возможностью задуматься о ясности общения. Насколько точно вы выражаете то, что хотите сказать? Полезно обратить внимание на формулировки, из-за которых собеседнику приходится догадываться о ваших намерениях.

Лев · 23 июля - 22 августа

★★★★☆ · 4 из 5

В следующие несколько недель захочется обновить обстановку дома и чаще приглашать гостей. При этом и за его пределами найдётся немало интересного: встречи, короткие поездки, возможность чему-то научиться. В четверг Николс советует отдельно подумать о деньгах. Сформулируйте решение, которое поможет улучшить ваше финансовое положение. Чем понятнее будет цель, тем легче определить, с чего начать.

Дева · 23 августа - 22 сентября

★★★★☆ · 4 из 5

Приближается единственное в этом году новолуние в вашем знаке. Николс предлагает воспользоваться этим моментом, чтобы спокойно оценить впечатление, которое вы производите. Посмотрите на себя со стороны и подумайте, что хотели бы изменить в своём образе или манере держаться. Внешний вид играет заметную роль в первом знакомстве, и сейчас полезно понять, насколько он соответствует тому, как вы хотите себя представить.

Весы · 23 сентября - 22 октября

★★★★☆ · 4 из 5

Меркурий переходит в ваш знак на несколько недель. Николс связывает этот период с живым умом, занятостью и возможными поездками. В ваших словах будет больше индивидуальности, а выразить собственную позицию станет легче. Пользуйтесь возможностью высказаться. Кроме того, в ближайшие недели может усилиться желание покупать красивые вещи. В хорошем вкусе астролог вам не отказывает.

Скорпион · 23 октября - 21 ноября

★★★★☆ · 4 из 5

Венера входит в ваш знак примерно на шесть недель, а затем вернётся в декабре. По прогнозу Николс, этот период добавит вам обаяния и дипломатичности. Знакомиться, договариваться и располагать к себе окружающих будет проще. Астролог также считает это удачным временем для обновления гардероба. Можно присмотреть вещи, которые вам особенно идут и которые приятно носить.

Стрелец · 22 ноября - 21 декабря

★★★★☆ · 4 из 5

Приближающееся новолуние станет единственным за год в верхней точке вашей астрологической карты. Николс предлагает посмотреть на общее направление своей жизни. Вы движетесь туда, куда действительно хотите прийти? Есть ли у вас представление о ближайших двух или пяти годах? Сейчас полезно сформулировать, чего вы ждёте от будущего и насколько нынешние планы с этим согласуются.

Козерог · 22 декабря - 19 января

★★★★☆ · 4 из 5

В следующие несколько недель станет легче находить общий язык с родителями, руководителями, преподавателями и влиятельными людьми. Николс считает это хорошим поводом представить своё предложение или обсудить повышение. Подумайте, чего вы хотите добиться, и подготовьтесь сказать об этом прямо. Чтобы получить ответ на своё предложение, его сначала придётся озвучить.

Водолей · 20 января - 18 февраля

★★★☆☆ · 3 из 5

Венера перемещается в верхнюю часть вашей астрологической карты примерно на шесть недель. Николс связывает это с благоприятными обстоятельствами в карьере и профессиональной жизни. Люди, от которых зависят решения, могут видеть в вас особенно способного и привлекательного человека. Это поможет произвести хорошее впечатление. Астролог допускает и романтическое развитие событий, в том числе роман с руководителем.

Рыбы · 19 февраля - 20 марта

★★★☆☆ · 3 из 5

Новолуние в противоположном вам знаке Николс предлагает посвятить самым близким отношениям. Подумайте об одном простом действии, которое могло бы сделать их лучше. Возможно, его стоит повторять каждый день. Астролог особенно подчёркивает доступность такой перемены: выберите то, что действительно можете делать регулярно, без необходимости сразу пересматривать весь привычный уклад жизни.

Если 10 сентября ваш день рождения

Николс описывает родившихся 10 сентября как терпеливых, организованных и практичных людей. Вы умеете реалистично оценивать положение дел и замечать, что можно улучшить. Предстоящий личный год, по её прогнозу, пройдёт в более спокойном темпе. Уделите время восстановлению сил, деловым и личным отношениям. Чаще бывайте с людьми, которые искренне желают вам добра и учитывают ваши интересы.

В советах Николс на этот четверг несколько раз повторяется мысль о конкретной перемене. Для одного человека ею станет разговор о работе, для другого домашнее решение или небольшой ежедневный жест в отношениях. Полезно заранее понять, какого результата вы ждёте от своего первого шага.

При этом многие описанные возможности относятся к ближайшим неделям. Необязательно пытаться вместить все планы в 10 сентября. Можно начать с выбора задачи и подготовки к разговору, которому вы хотите уделить достаточно внимания.