Близнецы, Рыбы, Тельцы и Девы в гороскопе Анжелы Перл на четверг 10 сентября

♈ Овен

Овнам могут предложить самостоятельное дело, поначалу кажущееся слишком небольшим, чтобы им заинтересоваться. Однако именно здесь появится возможность показать умение, которое обычно остаётся незамеченным. Вам будет легче действовать, когда результат зависит от собственных решений и не требует постоянного участия других.

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Удачный опыт способен изменить отношение к тому, на что вы готовы претендовать дальше. Возможно, прежняя осторожность объяснялась недостатком практики, хотя вы принимали её за отсутствие способностей. К концу дня станет понятнее, какую часть работы вы охотно взяли бы на себя снова. Сохраните результат первой попытки: позже будет интересно сравнить его с тем, чего удастся достичь.

Подсказка дня: соглашайтесь на дело, в котором сможете действовать самостоятельно.

♉ Телец

Тельцов может заинтересовать непривычный способ выполнять знакомую работу. Поначалу он покажется недостаточно основательным, особенно если позволяет обойти несколько привычных действий. Присмотритесь к тому, как им пользуется человек с опытом: возможно, часть усилий давно стала лишней, а вы продолжаете их прилагать просто потому, что когда-то так научились.

Четверг подходит для небольшой пробы, по которой можно оценить результат. Если новый приём действительно удобнее, освоиться с ним окажется легче, чем ожидалось. Особенно удачно пойдёт дело, которое прежде требовало слишком долгой подготовки. К вечеру вы можете обнаружить, что закончили раньше обычного и успеваете заняться тем, на что в будни редко хватает времени.

Подсказка дня: опробуйте новый способ на знакомой задаче и сравните результат.

♊ Близнецы

Близнецам стоит представить свою идею за пределами привычного круга. Тема, которую друзья уже слышали много раз, может вызвать живой интерес у новой аудитории. Подходящий повод найдётся на общей встрече, открытом обсуждении или среди людей с похожими увлечениями. Вам поможет способность быстро объяснить, чем замысел интересен и кому пригодится.

Неожиданный вопрос собеседника способен подсказать удачное продолжение. Постарайтесь заметить, какая часть предложения привлекла людей сильнее всего. Именно она может оказаться началом будущего сотрудничества. Знакомство, возникшее вокруг общего интереса, обещает больше удовольствия, чем общение, в котором нужно всё время придумывать, о чём ещё поговорить.

Подсказка дня: представьте идею тем, кто ещё ничего о ней не знает.

♋ Рак

Ракам четверг может подарить удачное совпадение личных планов. Человек, с которым давно не получалось встретиться вдвоём, освободится раньше или сам предложит увидеться. В плотном расписании найдётся время для свидания, прогулки или неспешного обеда. Стоит воспользоваться этой возможностью, даже если вы представляли встречу более торжественной.

Разговор, скорее всего, быстро выйдет за пределы повседневных новостей. Вам захочется обсудить общие желания и придумать что-нибудь на ближайшее время. Если знакомство только начинается, непринуждённая обстановка поможет чувствовать себя увереннее. В сложившейся паре будет приятно снова провести несколько часов вместе без привычной череды домашних дел.

Подсказка дня: предложите конкретное время для встречи, которую давно откладывали.

♌ Лев

Львам будет полезно оказаться в роли ученика. Рядом может найтись человек, умеющий делать то, что вам пока даётся с трудом. Возможность понаблюдать за его работой окажется ценнее длинного самостоятельного поиска. Не стесняйтесь уточнить самую простую деталь: нередко именно в ней скрывается приём, от которого зависит всё остальное.

Первый результат вряд ли сразу будет таким, как у наставника, зато станет понятно, чему посвятить дальнейшую практику. В отношениях тоже захочется узнавать друг друга заново. Интерес к увлечению близкого человека поможет провести время вместе с удовольствием, даже если раньше эта тема оставляла вас равнодушными.

Подсказка дня: попросите опытного человека показать один приём и повторите его сами.

♍ Дева

Девам может представиться случай обменяться полезными услугами. Вы хорошо умеете то, что затрудняет другого человека, а он способен помочь в вопросе, на который у вас уходит слишком много времени. Такая взаимность позволит получить хороший результат без лишних расходов, если объём участия понятен обоим с самого начала.

Лучше выбрать небольшое дело, чтобы спокойно оценить, удобно ли вам сотрудничать. Удачный обмен способен продолжиться и позже, но сегодня достаточно выполнить то, о чём договорились. Дополнительным удовольствием станет знакомство с чужим способом работы. Вам может понравиться решение, которое совсем не пришло бы в голову при привычном самостоятельном подходе.

Подсказка дня: предложите конкретную помощь и назовите, какую хотели бы получить взамен.

♎ Весы

Весам хорошо удастся объединить людей вокруг занятия, которое давно хотелось попробовать. У вас может появиться замысел небольшой творческой встречи, совместной подготовки события или общего увлечения. Окружающие охотнее присоединятся, когда поймут, что именно предстоит делать и чем это интересно. Ваша увлечённость придаст предложению необходимую убедительность.

Участники добавят собственные идеи. Общий результат может заметно отличаться от первоначального, и в этом будет его привлекательность. Через такое занятие легче сблизиться с человеком, о котором вы пока мало знаете. Появится возможность увидеть его вкус, чувство юмора и отношение к небольшим трудностям, возникающим в процессе.

Подсказка дня: пригласите людей к конкретному занятию, которым увлечены сами.

♏ Скорпион

Скорпионам захочется основательно разобраться в предмете, который прежде привлекал лишь время от времени. Возможно, попадётся содержательная лекция или разговор с человеком, чьи знания вызовут уважение. Возникнет ощущение, что вы готовы продвинуться дальше общего знакомства с темой. Хорошее начало даст материал, рассчитанный на последовательное изучение.

В профессиональных вопросах такой интерес поможет заметить направление для дальнейшего роста. Пока необязательно решать, станет ли оно новой специальностью или полезным дополнением к вашей работе. Важнее понять, нравится ли сам процесс обучения, включая трудные места. Если занятие увлечёт и после первых затруднений, у этого интереса есть шанс оказаться продолжительным.

Подсказка дня: выберите вводное занятие с понятным продолжением.

♐ Стрелец

Стрельцы могут получить признание за дело, в котором особенно важны точность и завершённость. Окружающие заметят подробность, которой вы уделили достаточно внимания, хотя могли бы счесть её несущественной. Результат будет говорить в вашу пользу убедительнее обещаний и общих рассуждений о возможностях. Приготовьтесь показать, как всё устроено.

Хороший отзыв может прийти от человека, обычно довольно сдержанного на похвалу. Тем приятнее будет понять, что ваш вклад заметили. Этот день поможет увереннее оценить собственные сильные стороны: возможно, упорства у вас больше, чем вы привыкли себе приписывать. Вечер подойдёт для небольшого празднования с людьми, которые знают, сколько труда потребовало это достижение.

Подсказка дня: покажите завершённую работу человеку, чьё мнение для вас важно.

♑ Козерог

Козерогам может понравиться непривычный способ провести время с другими людьми. Обсуждение фильма, творческое занятие или небольшая культурная встреча дадут повод высказать мнение, которое обычно остаётся при вас. Здесь пригодятся наблюдательность и личный вкус. Необязательно заранее разбираться в теме, чтобы получить удовольствие от участия.

Знакомый человек способен удивить вас неожиданным увлечением. Заинтересуйтесь им подробнее: разговор может оказаться гораздо живее привычного обмена новостями. Если вы отправитесь куда-то вдвоём, впечатления будут различаться, и это даст ещё одну тему для общения. У четверга есть шанс запомниться открытием, которое захочется позже обсудить или повторить вместе.

Подсказка дня: выберите встречу, посвящённую тому, что вам любопытно попробовать.

♒ Водолей

Водолеи могут увидеть возможность сотрудничества между людьми, которые до сих пор действовали отдельно. У одного есть хорошие идеи, у другого нужное умение, третий знает, кому пригодится результат. Ваше участие поможет им познакомиться и понять, в чём общий интерес. Особенно удачно сложится дело, в котором вы сами заинтересованы.

После знакомства дайте участникам обсудить детали напрямую. Так станет заметно, действительно ли их навыки дополняют друг друга и нравится ли им работать вместе. Вы тоже получите удовольствие от того, что давно знакомые люди обнаружили друг в друге что-то новое.

Подсказка дня: познакомьте людей, чьи умения могут пригодиться в общем деле.

♓ Рыбы

Рыбам может прийти в голову удачная идея для небольшой семейной поездки. Знакомое место окажется удобно по пути, погода позволит задержаться на прогулке или найдётся повод выбраться за привычный маршрут. Ваше предложение охотно поддержат, если вы сразу объясните, сколько времени займёт дорога и что интересного ждёт на месте.

Больше всего порадует возможность побыть вместе в другой обстановке. Даже короткая вылазка даст ощущение, что день вместил больше обычного. Если выбраться в четверг не получится, к вечеру можно договориться о выходных и учесть пожелания каждого. Вам хорошо удастся соединить разные интересы в одном несложном плане.

Подсказка дня: предложите короткую поездку, для которой не нужны долгие сборы.

Четверг, 10 сентября, может оказаться удачным для тех, кто воспользуется возможностью попробовать себя в непривычной роли. При этом заметный результат необязательно будет большим: самостоятельно решённая задача, понятный ответ на трудный вопрос или встреча, для которой наконец нашлось время, тоже изменят впечатление от дня.

К вечеру стоит вспомнить, что получилось легче, чем вы ожидали, и где пригодилось умение, которому прежде не придавали значения. Такая оценка поможет точнее судить о своих возможностях. Уверенность будет опираться на сделанное, и с ней станет проще выбирать следующие задачи.