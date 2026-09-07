Запомните 11 и 26 сентября: сначала Дева наведет порядок, а потом Овен все усложнит

Сентябрь 2026 года словно разделится на две совершенно разные половины. Сначала Новолуние в Деве предложит остановиться, навести порядок и разобраться с повседневными делами. А затем Полнолуние в Овне добавит энергии, эмоций и желания наконец-то действовать.

Оба события способны заметно повлиять на настроение месяца, если смотреть на них с точки зрения астрологии. Новолуние начнет новый лунный цикл 11 сентября, а 26 сентября наступит Полнолуние - один из самых эмоционально насыщенных моментов месяца.

11 сентября: Новолуние в Деве поможет навести порядок

Новолуние в Деве хорошо подходит для перезагрузки повседневной жизни. Это тот самый момент, когда хочется разобраться с накопившимися делами, пересмотреть привычки и понять, что действительно работает, а что давно пора оставить в прошлом.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

На первый план выйдут здоровье, ежедневные обязанности, организация времени и бытовые вопросы. Иногда для перемен вовсе не нужен грандиозный план. Достаточно наконец разобрать шкаф, пересмотреть распорядок дня или отказаться от привычки, которая давно только отнимает силы.

У Новолуния в Деве есть и обратная сторона. Желание все исправить легко превращается в стремление сделать абсолютно все идеально. Но такой подход способен скорее парализовать, чем помочь.

Лучше выбрать несколько действительно важных задач и сосредоточиться на них. Не обязательно за один день превращать всю жизнь в образец порядка.

Особенно сильно влияние этого Новолуния могут почувствовать Дева, Близнецы, Стрелец и Рыбы.

Хороший момент для новых привычек

Новолуние 11 сентября дает повод провести небольшую ревизию. Какие привычки стоит вернуть после летней суеты? От каких давно пора отказаться? И что можно изменить в повседневной жизни, чтобы она стала немного проще?

На эти вопросы стоит обратить внимание именно сейчас. В астрологическом смысле у Новолуния есть всего 24 часа, чтобы задуматься о таких переменах.

Главное - не пытаться переделать себя целиком. Иногда одна небольшая привычка дает гораздо больше результата, чем десять грандиозных обещаний.

26 сентября: Полнолуние в Овне потребует решительности

Через две недели настроение резко изменится. 26 сентября Луна войдет в полнолуние в Овне - знаке, который связан с инициативой, энергией и стремлением действовать.

Сентябрьское Полнолуние традиционно называют Жатвенным. Его символика связана с результатами проделанной работы: наступает время посмотреть, что удалось получить из того, что было сделано раньше.

Есть в этом и вполне современный смысл. Начало осени для многих становится своеобразной точкой перезапуска - почти вторым Новым годом. Хочется поставить новые цели, что-то изменить и наконец сделать шаг, который долго откладывался.

Полнолуние в Овне как раз подталкивает к подобным решениям.

В этот период особенно уместно:

поставить перед собой новые цели и принять решения, даже если до конца года еще далеко;

проявить инициативу и довериться собственным импульсам;

набраться смелости, чтобы сказать «нет», защитить свои интересы или заступиться за другого человека.

Сильнее остальных это Полнолуние могут ощутить Овен, Рак, Весы и Козерог.

Но с эмоциями лучше не переборщить

У Полнолуния в Овне есть особенность, о которой стоит помнить. В астрологии Луна связана с эмоциями, а Овен считается вспыльчивым и огненным знаком. Такое сочетание может сделать настроение гораздо более резким.

Астролог Крис Семет в книге «Планетарные транзиты» связывает этот период с импульсивностью, собственничеством, ревностью, гневом, эмоциональной нестабильностью и напряженной атмосферой.

Иными словами, конец сентября может оказаться гораздо горячее его начала. Если в какой-то момент появится желание немедленно выяснить отношения, принять решение сгоряча или резко поставить кого-то на место, небольшая пауза точно не помешает.

Ведь иногда лучше сначала выдохнуть, а уже потом действовать. Даже если очень хочется списать все на Полнолуние.