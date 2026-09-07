Гороскоп здоровья на неделю 7-13 сентября: кому следить за собственным весом, а кому за весом своей сумки

В сентябре легко увлечься возвращением к привычной жизни и незаметно набрать дел больше, чем хотелось. Снова находятся причины пообедать за компьютером, задержаться после работы и отправиться на тренировку, хотя вечер мечталось провести совсем иначе. Мы быстро привыкаем к такому расписанию, а потом удивляемся, почему уже в четверг, а то и раньше, так ждём выходных.

На неделе 7-13 сентября попробуйте быть к себе немного внимательнее, особенно в мелочах, на которые обычно жалко времени. Овнам пригодится терпение при возвращении в зал, Тельцам пойдёт на пользу спокойный обед, а Львам стоит разобраться, что они каждый день носят с собой. Рыбам же будет полезно вспомнить, когда у них в последний раз был вечер, которым можно распорядиться по собственному желанию.

♈ Овен

Овнам бывает трудно удержаться от соблазна сразу вернуться к прежним результатам. Вы ведь помните, как легко справлялись с этой нагрузкой, и небольшой перерыв кажется недостаточной причиной, чтобы начинать осторожнее. Но на этой неделе лучше дать себе время освоиться, даже если настроение вполне боевое.

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Пусть первая тренировка окажется чуть легче, чем вы планировали. Спокойная разминка и знакомые упражнения с умеренной нагрузкой помогут вернуться к занятиям без лишней спешки. Если после зала остаются силы на прогулку и приятный вечер, через пару дней прийти снова будет гораздо легче.

Не огорчайтесь, если наутро мышцы почти не болят: болезненность сама по себе не говорит о пользе тренировки. А вот резкую боль во время упражнения или заметный отёк не стоит объяснять тем, что вы просто отвыкли заниматься. В таком случае нагрузку нужно прекратить и обратиться к врачу.

К выходным постарайтесь удержаться от желания наверстать всё, что пропустили летом. У вас впереди достаточно времени, чтобы постепенно вернуть форму и снова получать удовольствие от движения.

♉ Телец

Тельцам на этой неделе стоит позаботиться о собственном обеде с тем же вниманием, с каким они обычно кормят близких. Если вы умеете выбрать хорошие продукты и приготовить что-нибудь вкусное, обидно съедать всё это между письмами, почти не замечая, что лежит в тарелке.

Попробуйте хотя бы днём отложить переписку и спокойно сесть за стол. Так проще распробовать еду, не торопиться с каждым кусочком и заметить, когда вы уже наелись. Даже обычный обед становится приятнее, если не приходится одновременно отвечать на три разных вопроса.

Дома тоже не обязательно вскакивать каждый раз, когда кому-то понадобилась ложка или добавка. Приготовив еду, вы уже немало сделали для остальных. Теперь вполне можно присоединиться к ним и съесть свою порцию, пока она тёплая.

На выходных особенно хорош будет завтрак, после которого не нужно немедленно убегать. Можно приготовить что-нибудь привычное и спокойно посидеть за столом, поговорить с близкими или просто насладиться свободным утром.

♊ Близнецы

Близнецы, обратите внимание, сколько работы за день достаётся вашим рукам. После часов за клавиатурой кажется, что можно наконец отдохнуть с телефоном, но пальцы тем временем продолжают печатать, листать и удерживать экран в одном положении.

Облегчить им жизнь можно без больших перемен. Длинное сообщение иногда удобнее надиктовать, телефон во время просмотра поставить на опору, а мышь расположить так, чтобы за ней не приходилось тянуться. Небольшие перерывы между похожими задачами тоже будут кстати.

Если кисть уже ноет, не нужно растягивать её через боль или снова и снова проверять неприятное движение. Лучше уменьшить нагрузку, которая вызывает дискомфорт, сохранив обычные мягкие движения. Боль, онемение или покалывание, которые не проходят либо усиливаются, стоит обсудить с врачом.

Вечером попробуйте выбрать занятие, для которого не понадобится экран в руках. Возможно, разговор за ужином или прогулка окажутся приятнее, чем ещё полчаса в ленте, после которых трудно вспомнить хотя бы что-то интересное.

♋ Рак

Ракам на этой неделе стоит осторожнее отнестись к привычному уходу за ушами. Желание почистить их поглубже вполне понятно, особенно после душа, однако ватная палочка может протолкнуть серу дальше и оставить после себя ощущение заложенности.

В повседневном уходе достаточно аккуратно очищать ухо снаружи. Внутри не нужно пытаться добиться безупречной чистоты: сера помогает защищать слуховой проход, и регулярно удалять её до последнего следа не требуется.

Если ухо уже заложено, разумнее посоветоваться с врачом или фармацевтом, чем пробовать всё, что нашлось дома. Ушные свечи здесь тоже не выручат: доказанной пользы от них нет.

А если слух снизился внезапно, лучше обратиться за медицинской помощью срочно, даже когда кажется, что дело всего лишь в пробке. Это тот случай, когда не стоит ждать свободного дня в конце недели.

♌ Лев

Львам стоит заглянуть в сумку, с которой они выходят из дома каждое утро. Наверняка там найдётся несколько вещей, которые путешествуют с вами уже не первую неделю и ни разу не понадобились. По отдельности они почти ничего не весят, но к вечеру плечо может с этим не согласиться.

Попробуйте собрать сумку заново, под сегодняшний день. Возможно, книгу удобнее оставить дома, вторую зарядку держать на работе, а запасную косметичку давно пора разобрать. Вы быстро поймёте, без чего действительно неудобно, а что просто лежало на всякий случай.

С покупками тоже можно обойтись бережнее к себе. Если пакеты тяжёлые, лучше воспользоваться тележкой, сходить дважды или попросить помочь. Поднимая груз, держите его ближе к телу и поворачивайтесь вместе с ногами, без резкого скручивания спины.

К выходным будет приятно обнаружить, что выйти из дома стало легче в самом буквальном смысле. И возвращать в сумку всё вынутое только потому, что появилось свободное место, совсем не обязательно.

♍ Дева

Девам на неделе 7-13 сентября стоит вспомнить, не откладывают ли они визит к стоматологу из-за того, что пока ничего особенно не беспокоит. Кровь на щётке или чувствительные дёсны легко списать на случайность, особенно когда неприятные ощущения быстро проходят.

Если это повторяется, лучше найти время для осмотра. Менять одну пасту на другую можно долго, но по упаковке всё равно не понять, почему дёсны кровоточат. На приёме заодно стоит уточнить, чем удобнее очищать промежутки между зубами: нитью или подходящими ёршиками.

Пока вы ждёте приёма, обычную чистку бросать не нужно. Дважды в день, пастой с фтором, аккуратно и без сильного нажима. Ополаскиватель может казаться более простым решением, но щётку и межзубный уход он не заменит.

Хорошо, если к концу недели этот вопрос перестанет висеть в списке дел. При сильной боли или выраженном отёке, конечно, ждать планового визита не стоит.

♎ Весы

Весам захочется разобраться с домашними мелочами, до которых летом не доходили руки. Осенние вещи пора достать, коробку на верхней полке давно хочется убрать, а лампочка в коридоре всё ещё ждёт замены. Такие дела кажутся настолько простыми, что на подготовку к ним обычно жалко времени.

И всё же за устойчивой стремянкой лучше сходить, даже если стул стоит гораздо ближе. Особенно когда у стула колёсики, а нужная вещь находится чуть дальше, чем удаётся дотянуться. С тяжёлой коробкой наверху тоже лучше попросить помощи.

Заодно можно освободить проход от проводов и сумок, которые приходится каждый вечер обходить почти на ощупь. Хороший свет и свободная лестница особенно пригодятся, когда вы несёте вещи и не можете внимательно смотреть под ноги.

Пусть на выходных получится сделать чуть меньше, зато спокойно. Домашние дела приятнее заканчивать с ощущением, что стало удобнее, без усталости от попытки успеть всё за одно утро.

♏ Скорпион

Скорпионам, которые снова собираются в бассейн или спортзал, стоит заранее подумать о комфорте после занятия. Форму и купальник обычно помнят все, а вот сухие носки и шлёпанцы легко остаются дома, особенно если сумка собирается в последнюю минуту.

В общей душевой лучше ходить в своей сменной обуви, а после воды тщательно промакивать стопы, уделяя внимание коже между пальцами. Личное полотенце тоже пригодится: делиться им, как и обувью, не стоит.

Вернувшись домой, постарайтесь сразу достать влажные вещи из сумки и оставить обувь просыхать. Завтра будет гораздо приятнее собираться, если всё уже сухое и чистое.

Если между пальцами появился стойкий зуд, шелушение или трещинки, посоветуйтесь с фармацевтом или врачом. А горячая, покрасневшая и болезненная стопа требует более быстрого обращения за помощью, особенно при диабете.

♐ Стрелец

Стрельцам стоит оставить в планах место для прогулки за городом, если погода и настроение располагают. В начале осени особенно приятно пройтись по знакомому лесу, посидеть у воды и вернуться домой без ощущения, что весь выходной прошёл между магазином и уборкой.

После прогулки по траве и кустарникам не забудьте осмотреть одежду и кожу. Клеща можно встретить и в парке, поэтому такая проверка пригодится не только после долгого похода. Внимательнее посмотрите под коленями, в области талии, подмышками и за ушами.

Если клещ присосался, его нужно как можно скорее удалить чистым тонким пинцетом. Захватите его близко к коже, не сдавливая тело, и тяните ровно, без вращения и рывков. Масло и прижигание не нужны; после удаления вымойте руки и место укуса. Если самостоятельно справиться не получается, обратитесь за помощью.

Дату укуса лучше запомнить. При сыпи, увеличивающемся пятне или повышении температуры в последующие дни и недели сообщите врачу, что был контакт с клещом. Характерного кольца на коже для обращения ждать не нужно.

♑ Козерог

Козерогам стоит понаблюдать за привычкой трогать кожу вокруг ногтей. За чтением документа или во время непростого разговора пальцы сами находят заусенец, а через несколько минут маленькая неровность уже превращается в ранку, которая мешает весь день.

Попробуйте заметить, в какие моменты это происходит чаще. Возможно, достаточно убрать руку от ногтя, когда вы только начинаете его теребить, или держать рядом предмет, который можно спокойно перебирать пальцами.

Если кожа сохнет, пригодится привычный крем для рук. Заусенцы не стоит отрывать или обкусывать, а на маникюре лучше обойтись без срезания и грубого отодвигания кутикулы: она защищает область у основания ногтя.

Если возле ногтя нарастают боль, краснота или припухлость, появляется гной, нужен врач. Самостоятельно вскрывать такой участок не следует. Лучше заняться им вовремя, пока повседневные мелочи вроде застёгивания пуговиц не стали болезненными.

♒ Водолей

Водолеям на этой неделе будет полезно разобрать косметичку без обычного «это ещё пригодится». У любимой туши может давно закончиться срок использования, а подводка иногда хранится так долго, что уже трудно вспомнить, когда вы её открыли.

Проверьте сроки на упаковках и состояние средств. Подсохшую тушь не нужно оживлять водой или слюной, даже если жалко выбрасывать остаток. Кисточки и аппликаторы стоит держать чистыми, а косметику для глаз лучше оставлять только для себя.

Если после средства появляется раздражение, не уговаривайте себя потерпеть ради удачного оттенка. Использование нужно прекратить. После инфекции глаз косметику, которой вы пользовались в этот период, тоже следует заменить.

К концу недели, собираясь на встречу, оставьте себе время спокойно закончить макияж дома. Подкрашивать ресницы в машине или автобусе неудобно и небезопасно: одного неожиданного толчка достаточно, чтобы поранить глаз.

♓ Рыбы

Рыбам стоит внимательнее посмотреть на своё расписание. Когда в нём почти не остаётся свободных вечеров, даже встреча с дорогим человеком может вызывать усталость ещё до того, как вы вышли из дома. И от этого бывает неловко: вроде бы вас ждут, а хочется просто никуда не идти.

Попробуйте заранее оставить один вечер свободным. Не обязательно придумывать для него особенный отдых. Можно приготовить ужин, пройтись по знакомой улице или остаться дома, не поглядывая на часы и не собираясь через полчаса снова куда-то бежать.

На необязательную просьбу вполне можно ответить: «Сегодня не получится, давай выберем другой день». Близким гораздо легче понять конкретный ответ, чем догадаться, почему вы согласились, но весь вечер молчите и раздражаетесь.

Если же напряжение постоянно мешает спать, работать и общаться, а свободные дни почти не приносят облегчения, стоит поговорить с врачом или психологом. Обратиться за помощью можно и тогда, когда внешне вы справляетесь, но всё даётся с большим трудом.

Главное на неделю 7-13 сентября

К воскресенью вспомните, что вам особенно понравилось в этой неделе. Возможно, спокойный обед оказался приятнее, чем казалось, после умеренной тренировки захотелось прийти ещё раз, а без половины содержимого сумки вы прекрасно обошлись. Теперь вы знаете, что можно оставить дома и ради чего стоит сделать перерыв в работе.

Постарайтесь сохранить хотя бы одну из этих привычек, когда неделя закончится. И, составляя новые планы, вспомните о том свободном вечере, который так не хотелось отдавать очередному делу. Хорошо, если в следующем расписании для него тоже найдётся место.

Гороскоп носит развлекательный характер. Советы по самочувствию подходят людям любого знака; астрология не определяет медицинские риски и не заменяет консультацию врача.