Козий сыр, мед и орехи на хрустящем хлебе: бутерброды, которые исчезают со стола первыми

Козий сыр и мед - сочетание, которое сначала может показаться неожиданным. Но стоит добавить хрустящий хлеб и горсть орехов, и обычный бутерброд превращается в интересную закуску с совершенно другим характером.

Здесь сразу несколько оттенков вкуса: нежный козий сыр, сладость меда, ароматные орехи и хрустящая корочка. А свежий тимьян добавляет легкую травянистую нотку. Получается просто, но совсем не скучно.

Что понадобится

4 ломтика цельнозернового хлеба или багета

150 г козьего сыра

2 ст. л. меда

50 г грецких орехов или пекана

несколько веточек свежего тимьяна - по желанию

немного оливкового масла для обжаривания

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Как приготовить

Сначала нужно сделать хлеб хрустящим. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла и подрумяньте ломтики с двух сторон. Если не хочется использовать сковороду, подойдет и тостер.

На еще теплый хлеб нанесите козий сыр. Не обязательно делать слишком толстый слой - его нежной текстуры вполне достаточно, чтобы почувствовать вкус.

Теперь самое интересное. Полейте каждый ломтик примерно чайной ложкой меда, а сверху щедро посыпьте измельченными орехами. Несколько листочков свежего тимьяна добавят аромата и сделают сочетание еще интереснее.

Подавать такие бутерброды лучше сразу, пока хлеб остается теплым и хрустящим. А если хочется добавить свежести и легкой кислинки, сверху можно положить немного ягод или тонкие ломтики инжира.

Несколько минут - и готова закуска, которая выглядит гораздо сложнее, чем готовится.