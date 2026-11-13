У дивана или у стены: где поставить торшер в маленькой гостиной

Днём с дивана видны книги у окна и картина над комодом. Вечером под торшером удобно читать, но стоит поднять глаза от страницы, и дальний конец гостиной почти не различить. Посмотрим, куда поставить ту же лампу, если хочется видеть всю комнату, и что при этом станет со светом у дивана.

Торшер у комода освещает участок стены рядом с картиной. С дивана видна и полоса паркета за журнальным столом.

Почему днём места как будто больше

При дневном свете мы без труда различаем, где заканчивается ковёр, сколько пола остаётся до комода и насколько глубоко в стену утоплены книжные полки. Вечером под лампой выделяются диван и ближайший край стола. Если за ними трудно различить даже плинтус, из дверей кажется, будто гостиная там и заканчивается.

Дневной вид для сравнения: деревянный пол виден от края ковра до комода, а на полках можно различить отдельные ряды книг.

В октябрьском опросе 41% участников рассказали, что в тёмное время года ставят дома дополнительные светильники или подсвечивают отдельные участки комнаты. В опросе участвовали более тысячи человек. Все они живут в городах с населением от 100 тысяч жителей и за последний год делали ремонт или обустраивали жильё.

Начать можно с торшера, который у вас уже есть. Для сравнения мы подготовили иллюстрации одной гостиной с одним и тем же светильником. У него светлый тканевый абажур, поэтому часть света проходит в стороны. Если у вашего торшера непрозрачный металлический плафон, направленный вниз, под ним будет хорошо видно книгу, а на стену попадёт гораздо меньше света.

1. У дивана: когда хочется почитать

Лучшее место для чтения проще найти с книгой в руках. Сядьте как обычно: если любите читать, поджав ноги, проверять свет надо именно в этой позе. Поставьте торшер сбоку, возле подлокотника. Свет должен попадать на обе страницы, даже когда вы откинетесь на спинку. Если посреди разворота лежит тень от головы, передвиньте лампу чуть в сторону.

У подлокотника свет достаётся тому, кто сидит на диване. Картина и комод в глубине комнаты заметны гораздо меньше.

Теперь посмотрите туда, где сидит собеседник или стоит телевизор. Видна ли из-под абажура сама лампочка? Чем ниже сиденье, тем важнее посмотреть на абажур снизу, а не оценивать его высоту стоя. Если лампочка попадает прямо в поле зрения, попробуйте сдвинуть стойку немного за плечо и снова открыть книгу.

Обе страницы остаются в свету, и рука почти не затеняет разворот. Так удобнее проверять лампу, чем по яркости самого абажура.

2. У дальней стены: чтобы лучше видеть комнату с порога

Перенесите торшер к той стене, которая первой теряется в сумерках. В нашей гостиной это место у комода. Свет ложится на штукатурку над ним, на край картины и на пол возле плинтуса. Из дверей теперь видно, сколько пола остаётся за диваном. Прежде этот участок сливался с тёмной стеной.

Ориентир здесь внизу, справа от комода: виден стык стены с полом. Для этого необязательно освещать всю стену до потолка.

Между торшером и стеной лучше оставить немного места. Если взгляд упирается в маленькое яркое пятно, отодвиньте основание и посмотрите снова с порога. В экспериментах с макетами комнат более яркая дальняя стена в одном из сравнений даже казалась ближе. Дома полезнее проверить простую вещь: различимы ли теперь углы или вы видите только светящийся абажур.

3. У стеллажа: когда дальнему углу не хватает света

Если у дальней стены стоит шкаф с открытыми полками, можно осветить сами книги. Поставьте торшер сбоку от стеллажа и чуть перед ним. Свет пройдёт поперёк корешков, а под кромкой каждой полки останется тень. Теперь, даже сидя на другом конце дивана, вы видите не просто светлый прямоугольник стены, а знакомые вещи в дальнем углу.

Ближайшие к абажуру светлые переплёты хорошо видны, тёмные книги слева остаются в полутени. Под верхней полкой заметна полоска тени.

Часто торшер хочется задвинуть в узкую щель рядом со шкафом, чтобы под ногами осталось больше места. Посмотрите, куда в таком случае попадает свет. Если освещена в основном наружная боковина, достаточно вынести абажур немного вперёд. У полок торшер пригодится, пока вы беседуете или выбираете, что почитать. Когда устроитесь с книгой на диване, свет снова понадобится рядом.

Как выбрать место именно у себя

Пройдите от двери к дивану, когда за окном уже темно. Даже понравившийся вариант отпадает, если основание приходится огибать, а шнур тянется через проход. Оставьте стойку у мебели, а шнур проложите вдоль стены. Проверьте заодно, легко ли теперь дотянуться до выключателя.

Перед тем как оставить торшер на новом месте, проверьте, не попали ли основание или шнур на привычный путь к дивану.

Для сравнения можно снять по одному кадру от двери, каждый раз с той же точки. На телефоне зафиксируйте экспозицию, если есть такая возможность: иначе камера сама высветлит тёмный угол. По этим снимкам легко выбрать вид, который нравится с порога. А место для чтения всё-таки выбирайте с дивана, с книгой на коленях.

Куда переставить торшер: сравните три места