Сразу три марки красок назвали зелёный цветом 2027 года. Какой оттенок выбрать для маленькой кухни?

На тёмно-зелёной кухне дубовую столешницу замечаешь с порога: светлая полоса тянется от мойки до плиты. С шалфейными дверцами контраст мягче, зато виден рисунок дерева. А бледно-зелёный фасад выглядит по-разному даже с расстояния вытянутой руки: рядом с дубом кажется желтее, рядом с белой посудой заметнее зелень.

Слева направо: шалфейный Soulful Sage, светлый Celery и тёмный Webster Green.

Сразу три производителя красок выбрали зелёный своим цветом 2027 года. Dulux назвал шалфейный Soulful Sage, Sherwin-Williams остановился на светлом Celery, а Benjamin Moore предпочёл насыщенный Webster Green. Для сравнения мы подготовили иллюстрации одной небольшой кухни: окно, плитка и дубовая столешница остаются прежними, меняется цвет нижних шкафов.

Шалфейный: если вам нравится рисунок дуба

Две дверцы сходятся под прямым углом у мойки. На ту, что слева, ложится полоса дневного света, и в краске проступает мягкая зелень. Чуть дальше от окна тот же цвет кажется серее. Дуб над обеими дверцами остаётся тёплым, на повороте столешницы особенно красив рисунок волокон.

Обе стороны угла одного цвета. На дверце ближе к мойке свет от окна ложится широкой полосой.

Так выглядит приглушённый Soulful Sage от Dulux (12GY 39/101). Если выбираете его именно за зелёный тон, дома отнесите образец к шкафу, который дальше всего от окна. Оттенок на солнечном подоконнике может понравиться вам гораздо больше, чем на том месте, где предстоит его видеть.

Светлый жёлто-зелёный: почему рядом стоит поставить белую тарелку

Celery от Sherwin-Williams (SW 6421) напоминает бледную сердцевину стебля сельдерея. Пока ящик закрыт, в глаза бросается тёплое соседство краски с дубом. Стоит выдвинуть ящик, и рядом со светлыми тарелками фасад кажется почти фисташковым. Для такого сравнения дома хватит одной тарелки, которую вы каждый день ставите на стол.

На фоне светлой посуды хорошо видно, насколько зеленее фасад. На столешнице лежит образец плитки для фартука.

Если фартук уже уложен, возьмите в магазин оставшуюся после ремонта плитку. По ней проще понять, понравятся ли вам два светлых оттенка рядом. Особенно полезно это сравнение, когда плитка дома почти белая: то, что в магазине казалось нежно-зелёным, рядом с ней может показаться чересчур жёлтым.

Тёмно-зелёный: как выглядит целый ряд шкафов

Webster Green от Benjamin Moore (HC-130) стоит оценивать с порога. На маленьком образце замечаешь прежде всего глубину зелёного. На целом гарнитуре взгляд идёт вдоль светлой дубовой кромки: хорошо видно, где заканчивается короткая сторона у мойки и начинается длинная, с варочной панелью.

Тёмный цвет занимает только нижний ряд. Над столешницей остаются светлая плитка, открытая полка и свободная стена.

Если сомневаетесь, не окажутся ли тёмные шкафы слишком заметными, посмотрите на свою кухню из двух мест. С порога обычно видны сразу несколько дверец. А когда вы стоите у плиты, перед глазами в основном светлый фартук. Какой из этих видов для вас важнее, зависит в том числе от того, где стоит обеденный стол.

Куда приложить образец перед заказом

На столе удобно сравнить три оттенка разом. Когда останется один, поднесите его к шкафу и приложите вертикально, вплотную к нижней кромке столешницы. Так на него упадёт тот же свет, что и на будущую дверцу. Ещё лучше, если кто-нибудь подержит образец, пока вы отойдёте к двери.

Под столешницей сразу видны и цвет рядом с деревом, и узкая тень от выступающей кромки.

В магазине просите образец с той же поверхностью, какую собираетесь заказать. Матовая и блестящая дверцы по-разному отражают окно. Если будете красить шкафы сами, нанесите краску на обрезок такого же материала и дайте ей высохнуть. Экран годится для первого знакомства с цветом, но окончательный выбор лучше делать дома.

Тот же шалфейный после заката

Для последнего сравнения мы оставили в кадре один шалфейный фасад. Днём его удобно рассматривать чуть ниже ручки: сюда не падает тень от дубовой кромки. Зелень выглядит прохладнее дерева, а светлая чашка на столешнице помогает заметить разницу.

Дневной свет: в шалфейном хорошо виден серый подтон.

При тёплом кухонном свете дуб выглядит золотистым, а зелень под ним кажется оливковой. Посмотрите на середину дверцы чуть ниже ручки. Если вечером вам нравится именно этот оттенок, нет смысла браковать образец только за то, что у окна он кажется сероватым.

Вечерний свет: сравните участок под ручкой с тем же местом на дневном кадре.

Оставьте дома понравившийся образец хотя бы до вечера. И включите именно тот свет, при котором обычно готовите. Если по утрам вы только ставите чайник, а по вечерам подолгу сидите на кухне, выбирать цвет логичнее после заката.