Израиль после выборов оказался в политическом тупике

Биньямин Нетаньяху сохраняет преимущество перед соперниками, но пока не получает большинства для формирования правительства. Его противники вместе с арабскими партиями могут собрать достаточно голосов, чтобы сменить власть. Однако для этого им придётся договориться о сотрудничестве, которое многие из них отвергали до выборов.

Парламентские выборы 27 октября не дали Израилю очевидного ответа на вопрос, кто возглавит следующее правительство. По предварительным данным на середину дня 28 октября, блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху мог рассчитывать на 54 места в Кнессете, блок его главного соперника, бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота, - на 49. Ещё 17 мандатов получали два арабских списка.

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Для абсолютного большинства в парламенте из 120 депутатов необходим 61 мандат. Таким образом, Нетаньяху не хватает семи мест, а Айзенкоту - двенадцати. Подсчёт продолжается: позднее учитываются, в частности, голоса военнослужащих, поданные в двойных конвертах, поэтому распределение ещё может измениться.

«Ликуд» Нетаньяху с предварительными 27 мандатами остаётся крупнейшей отдельной партией. «Яшар» Айзенкота получает 22. Но первое место партии не означает автоматического права возглавить правительство: решающим становится способность договориться с другими парламентскими силами.

Именно здесь возникает тупик. Нетаньяху отвергает сотрудничество с арабскими партиями. Айзенкот перед выборами также фактически исключал такую возможность. Теперь эти ограничения мешают обоим лагерям превратить результаты голосования в работающую коалицию.

Арифметически выход существует: 49 мест оппозиционного блока и 17 мест арабских списков дают 66 мандатов. Но это пока сумма голосов разных политических сил, а не договорённость о совместном управлении страной.

По предварительному распределению, Объединённый список получает 11 мест, РААМ - шесть. Одного РААМ оппозиции недостаточно: вместе у них было бы только 55 депутатов. Следовательно, при сохранении этих результатов Айзенкоту потребуется более широкая поддержка - либо со стороны арабских парламентариев, либо за счёт изменения состава противостоящих блоков.

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Первые призывы пересмотреть предвыборные запреты уже прозвучали. Лидер партии «Демократы» Яир Голан предложил оппозиции формировать правительство совместно с арабскими партиями. В свою очередь, представители Объединённого списка заявили о готовности содействовать смене власти. Ахмад Тиби отметил, что оппозиция сможет создать правительство, если проявит политическую смелость.

Однако готовность помочь отстранению Нетаньяху ещё не означает согласия по составу кабинета и его программе. Участие в правительстве и поддержка отдельных решений извне - разные варианты, каждый из которых потребует переговоров.

Парадокс ситуации состоит в том, что отсутствие большинства у Нетаньяху не означает его немедленного ухода. Пока новый кабинет не сформирован, действующее правительство продолжает исполнять обязанности. Затяжные переговоры поэтому позволяют премьеру сохранять пост, даже если восстановить прежнюю коалицию ему не удастся.

После официального опубликования результатов президент Израиля проведёт консультации с парламентскими фракциями и поручит одному из депутатов формирование правительства. На это отводится 28 дней с возможностью продления ещё максимум на 14. Если попытка провалится, процедура предусматривает другие возможности найти кандидата и собрать поддержку. Лишь после их исчерпания страна может вновь отправиться на выборы.

Политически остаются три основных выхода: соглашение оппозиции с арабскими партиями, договорённость между силами из противостоящих лагерей или новые выборы. Ни один из этих вариантов пока не обеспечен необходимыми соглашениями.

Голосование стало первым парламентским после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Явка достигла 77,7%, отразив высокую значимость выборов для общества. Но активность избирателей не устранила раскол между партиями. Теперь главный вопрос - смогут ли противники Нетаньяху договориться о совместной власти или их разногласия снова позволят ему остаться во главе правительства.