Не оставляйте их пустыми: какой привычный предмет в доме фэншуй связывает с утечкой денег и удачи

Красивую вазу поставили на полку, цветы давно завяли, а сама она так и осталась стоять пустой. Кажется, мелочь. Но в фэншуй таким вещам традиционно придают символическое значение.

Согласно популярным трактовкам этой практики, пустой сосуд, который постоянно находится на виду, может ассоциироваться с отсутствием, незаполненностью и упущенными возможностями. Особенно нежелательной такую символику считают там, где речь идет о достатке и благополучии.

Звучит мистически, но избавиться от всех ваз в доме никто не предлагает.

Почему именно пустая ваза

В фэншуй предметы рассматриваются не только с точки зрения красоты или пользы, но и как символы.

Сосуд предназначен для того, чтобы что-то содержать: цветы, воду, растения или другие предметы. Поэтому наполненная ваза ассоциируется с изобилием, жизнью и движением, а давно забытая пустая - с нехваткой и застоем.

Отсюда и появилось популярное правило: если ваза выставлена как заметный элемент интерьера, лучше не оставлять ее надолго пустой.

В некоторых школах фэншуй особенно осторожно относятся к пустым сосудам в тех частях дома, которые связывают с достатком и отношениями.

Разумеется, это именно традиционное представление, а не доказанный способ улучшить финансовое положение. Нет никаких научных данных о том, что пустая ваза способна уменьшить доход или отпугнуть удачу.

Но сама идея имеет вполне понятную бытовую сторону: заброшенные предметы действительно могут создавать ощущение незавершенности и визуального беспорядка.

Что положить или поставить в вазу

Самый очевидный вариант - свежие цветы. В фэншуй живые растения традиционно связывают с ростом, обновлением и активной энергией.

Но покупать букет каждую неделю совсем не обязательно.

Большую декоративную вазу можно использовать для веток, сухих декоративных композиций или другого подходящего наполнения. Небольшой сосуд - превратить в место для красивых камней, памятных мелочей или предметов, которые лично у вас ассоциируются с достатком и приятными событиями.

А вот если речь идет именно о цветочном горшке, логика еще проще: посадите в него растение или уберите горшок до тех пор, пока он не понадобится.

Особенно практичен такой подход на кухне: в небольших горшках можно выращивать базилик, мяту, петрушку или другую зелень.

А если пустая ваза сама по себе красивая?

Здесь даже специалисты по фэншуй не всегда едины.

Современные трактовки часто делают акцент не столько на самом факте пустоты, сколько на отношении к предмету. Если дизайнерская ваза стоит как самостоятельный арт-объект, содержится в порядке и действительно украшает комнату, воспринимать ее как обязательный источник «плохой энергии» не стоит.

Совсем другое дело - ряд горшков после погибших растений, пыльные вазы на шкафу или сосуды, которые годами ждут своего часа.

Именно такие предметы легче всего воспринимаются как символ того, что в доме что-то осталось недоделанным.

Еще один важный момент: увядшие растения не лучше пустых ваз

Не стоит пытаться соблюдать правило буквально и держать в вазе букет только ради того, чтобы она не была пустой.

В фэншуй увядающие и погибшие растения обычно тоже не считаются хорошим символом. Поэтому старый букет лучше убрать, воду вылить, вазу вымыть - а затем либо поставить новые цветы, либо убрать сосуд на хранение.

То же самое касается комнатных растений: живой ухоженный цветок выглядит гораздо гармоничнее, чем растение, которое давно пытаются безуспешно спасти.

Простое правило вместо суеверия

Верить в способность пустой вазы влиять на банковский счет совсем необязательно.

Но у правила фэншуй есть любопытная практическая версия: вещи, которые постоянно находятся перед глазами, должны либо радовать, либо выполнять какую-то функцию.

Посмотрите на полки, подоконники и шкафы. Если там стоит пустой горшок, забытая ваза или другой предмет, который месяцами «ждет своего часа», есть три простых варианта: наполнить его, найти ему применение или убрать.

Возможно, денег от этого автоматически больше не станет. Зато дом почти наверняка будет выглядеть более собранным, живым и продуманным.