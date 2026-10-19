У вас дома собака и маленький ребенок? Вот как микробы могут защитить здоровье вашего малыша

Исследователи проанализировали домашнюю пыль 368 детей и обнаружили несколько микробов, которые могут частично объяснить их защиту от инфекций.

Многие семьи, у которых есть собаки, замечают, что их дети стали реже болеть. Новое финское исследование предлагает возможное научное объяснение этой связи.

Ранее ученые отмечали, что дети, выросшие с собаками, могут реже болеть инфекциями и реже нуждаться в антибиотиках. Однако причина этой связи оставалась неясной.

Чтобы найти ответ, исследователи наблюдали за 368 детьми с момента беременности их матерей до их первого дня рождения. Родители еженедельно записывали данные о здоровье младенцев, а исследователи анализировали образцы пыли, собранные в их домах, когда детям было около двух месяцев.

Некоторые микроорганизмы, по-видимому, играют особую роль.

Анализ был сосредоточен на бактериях и грибках, связанных с присутствием собак в доме. Результаты, опубликованные в журнале Pediatric Allergy and Immunology , предполагают, что некоторые из этих микробов могут оказывать защитное действие против респираторных заболеваний у младенцев .

Исследователи выявили восемь групп микробов, связанных с собаками, которые объясняют от 10 до 23 процентов наблюдаемого защитного эффекта.

Наиболее сильная связь была выявлена ​​с бактерией Pasteurella , которая оказалась причиной уменьшения количества недель с высокой температурой. Три другие тесно связанные группы бактерий объясняют примерно четверть снижения использования антибиотиков у младенцев, живущих с собаками, сообщает Telegraph.

Дело не только в количестве микробов.

Одним из интересных результатов стало то, что имело значение не только общее количество микробов в доме . Общее богатство и разнообразие бактерий и грибков в пыли не объясняло пользу для здоровья.

Вместо этого, похоже, что более важную роль играют некоторые специфические микробы, которые собаки могут приносить в дом.

Что означают эти результаты?

Исследователи утверждают, что результаты подтверждают идею о том, что микробная среда в первые месяцы жизни может влиять на развитие иммунной системы .

Микробы, которые собаки приносят в дом, могут частично объяснить, почему некоторые дети, выросшие с домашними животными, менее склонны к респираторным инфекциям.

Однако авторы отмечают, что могут действовать и другие факторы. Семьи, имеющие собак, могут проводить больше времени на открытом воздухе, вести другой образ жизни или иметь другие привычки, влияющие на здоровье детей. Эти факторы не были полностью проанализированы в данном исследовании.

Таким образом, полученные результаты указывают на интересную связь между собаками, микробиомом дома и здоровьем младенцев , но это не означает, что наличие собаки гарантирует, что ребенок будет болеть реже.