Одна яркая вещь: как оживить комнату без ремонта

Серый диван, светлые стены, деревянный пол: в такой комнате легко менять обстановку, потому что основные цвета допускают множество сочетаний. Но со временем она может надоесть, хотя мебель по-прежнему удобна и ремонт совсем не нужен. Заметно изменить впечатление способна одна яркая вещь: кресло, настольная лампа, ковёр или большой постер.

Выбор удачен, когда предмет подходит комнате по размеру, находится на своём месте и нравится при обычном домашнем освещении. Эти условия полезнее любого списка модных оттенков. Разберём, как найти подходящий акцент и проверить свою идею до покупки. Подпишитесь на нас в Google

На спокойном фоне хорошо заметно даже одно кресло насыщенного цвета.

Выберите вещь, для которой уже есть применение Начать проще с того, чего комнате действительно недостаёт. Если вечером возле дивана темно, подходящим акцентом станет цветная настольная лампа. Если негде удобно сесть с книгой, стоит присмотреться к креслу. Покупка решит конкретную задачу, поэтому для неё будет легче найти место. Крупный предмет заметен издалека. Небольшая красная ваза на заполненной полке может почти потеряться, тогда как абажур того же цвета будет хорошо виден над подлокотником дивана. Для обновления всей комнаты обычно полезнее один отчётливый цветовой акцент, чем несколько мелких украшений, расставленных по разным углам. Проверьте и вещи, которые уже есть дома. Цветной плед можно развернуть на спинке дивана, любимый постер перевесить с узкой стены на более открытое место. Сначала оцените эту перемену. Возможно, покупать что-либо дополнительно вообще не понадобится. Цветной светильник одновременно меняет вид комнаты и добавляет свет там, где читают.

Найдите место и проверьте размер Посмотрите на комнату с порога, затем сядьте на диван. Предмет должен быть заметен из тех мест, где вы обычно находитесь. Кресло, спрятанное за дверью, почти не изменит обстановку. Лампа на краю комода будет видна лучше, если её не закрывают высокие вазы и стопки журналов. До заказа мебели отметьте её ширину и глубину на полу бумажными листами. Пройдите привычным маршрутом, откройте дверцу шкафа, отодвиньте соседний стул. Так обнаруживаются неудобства, которых нет на красивой фотографии: слишком узкий проход, перекрытый доступ к ящику, необходимость постоянно обходить угол. Учитывайте и высоту. Кресло с высокой спинкой, поставленное в середине комнаты, может закрыть часть окна или обзор от входа. Низкий пуф легче разместить возле дивана, но как единственный цветной акцент он будет заметен слабее. Оцените силуэт будущей покупки и то, что окажется за ней: окно, картина, дверь или пустая стена. Кресло хорошо видно от входа, при этом проход к окну остаётся свободным.

Подбирайте цвет к тому, что останется Учитывайте самые большие поверхности: пол, стены, диван и шторы. Если они спокойные по цвету, можно попробовать насыщенный красный, синий или зелёный. В комнате с пёстрым ковром и узорчатыми занавесками удобнее выбрать оттенок, который уже присутствует в одном из рисунков. Тогда новая вещь легче впишется в существующую обстановку. Тёплый красно-оранжевый рядом с дубом и молочными стенами даёт сравнительно мягкое сочетание. Тот же цвет на фоне серо-синего дивана выглядит контрастнее. Выбирайте по тому, сколько яркости хочется видеть каждый день, особенно если предмет окажется прямо напротив любимого места отдыха. Повторять новый оттенок по всей комнате необязательно. Его может поддержать небольшой фрагмент картины, корешок книги или рисунок на уже имеющейся подушке. Прежде чем подбирать комплект аксессуаров в тон креслу, оставьте его на месте на несколько дней. Одного крупного цветного предмета вполне может оказаться достаточно. Небольшого фрагмента того же оттенка в постере достаточно, чтобы связать кресло с остальной обстановкой.

Посмотрите на будущую покупку в домашнем свете Экран телефона плохо подходит для окончательного выбора оттенка: на результат влияют съёмка, обработка снимка и настройки дисплея. Если магазин предлагает образцы обивки, возьмите несколько домой. Положите их возле дивана, пола и штор, посмотрите при дневном свете и вечером с включёнными лампами. Образец ткани поможет оценить цвет и фактуру, но не покажет, как будет выглядеть целое кресло. Для приблизительной проверки можно накинуть плед похожего оттенка на стул в выбранном месте. Станет понятнее, устраивает ли вас такая площадь яркого цвета. Оттенок и реальные габариты всё равно придётся проверять отдельно. Перед покупкой уточните состав обивки, правила чистки и возможность снять чехол. Для ковра важны подходящий размер и устойчивость на вашем полу, для светильника удобство выключателя и расположение розетки. У вещи, которой пользуются ежедневно, внешний вид быстро перестаёт быть единственным критерием. Образцы полезно сравнивать рядом с существующей мебелью, при дневном и вечернем свете.

После первой перемены дайте себе время привыкнуть. Если цвет кажется слишком резким, попробуйте переставить вещь или убрать несколько мелких деталей поблизости. Когда меняется только одна деталь, проще оценить результат.

Удобным креслом или лампой будут пользоваться и после того, как пройдёт удовольствие от новизны. Если выбранный цвет по-прежнему нравится, можно на этом остановиться. Покупать к нему комплект аксессуаров или менять остальную мебель необязательно.