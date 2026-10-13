Почему нельзя надолго оставлять батарейки в пульте и детских игрушках

Батарейки способны преподнести неприятный сюрприз даже тогда, когда устройство просто лежит без дела. Со временем элементы питания могут протечь, повредить контакты и вывести прибор из строя. В редких случаях неисправная батарейка может стать причиной перегрева и возгорания. Особенно внимательно стоит отнестись к пультам, детским игрушкам, фонарикам и другим устройствам, которыми пользуются от случая к случаю. Специалисты советуют проверять батарейки в таких приборах как минимум дважды в год.

Какие батарейки могут протечь

Риск касается даже привычных элементов питания форматов AA и AAA. Батарейка может дать течь, если долго остается в устройстве, срок ее годности истек или условия хранения оказались неподходящими. Влажность и экстремальные температуры тоже повышают вероятность повреждения.

Первые признаки проблемы обычно заметны невооруженным глазом. Белесый или сероватый налет в батарейном отсеке, следы коррозии, влага, поврежденная оболочка или вздутие элемента питания - поводы отказаться от его использования.

Чем опасна протекшая батарейка

В большинстве случаев утечка не приводит к пожару, однако последствия для техники могут оказаться неприятными. Вытекшее вещество повреждает контакты и электронные компоненты, а неисправный элемент питания при коротком замыкании способен нагреться.

«Протекшая батарейка может повредить контакты и электронику прибора. Если элемент питания поврежден или происходит короткое замыкание, он может нагреться и в редких случаях даже привести к возгоранию», - говорят специалисты.

Какие устройства нужно проверять в первую очередь

Не стоит забывать о приборах, которые месяцами лежат в ящиках или используются лишь в определенные сезоны. Проверку удобно совместить с генеральной уборкой или подготовкой дома к новому сезону.

Особого внимания требуют устройства, от которых зависит безопасность и доступ в помещение: пульты от ворот и гаража, дополнительные компоненты охранных систем и фонарики из аварийного комплекта. Если прибор не понадобится в ближайшие несколько месяцев, батарейки из него лучше вынуть. Хранить их рекомендуется в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Что делать, если батарейка уже протекла

Поврежденный, вздутый или протекший элемент питания нельзя брать голыми руками, сжимать или сгибать. Не пытайтесь извлечь его силой и избегайте попадания вытекшего вещества на кожу и в глаза.

Если жидкость попала на кожу, промойте пораженный участок большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промывайте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Старые и протекшие батарейки нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Их следует сдавать в специальные пункты сбора: содержащиеся в элементах питания тяжелые металлы и химические вещества могут загрязнять почву и грунтовые воды, вредить источникам питьевой воды и живым организмам.

Иногда достаточно одной простой привычки - периодически проверять батарейный отсек и вынимать элементы питания из ненужных приборов, - чтобы избежать лишних расходов на ремонт и не создавать ненужных рисков.