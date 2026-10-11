Не красьте гостиную в свой любимый цвет, пока не проверите одну вещь: совет дизайнеров кажется странным, но в нём есть смысл

Любимый цвет обычно окружает нас повсюду. У кого-то половина гардероба синяя, кто-то годами покупает всё зелёное, а кто-то не может пройти мимо бордовых сумок, чашек и пледов. Поэтому во время ремонта кажется совершенно логичным: раз этот цвет так нравится, почему бы не покрасить в него всю гостиную?

Именно здесь дизайнеры предлагают не спешить.

8 октября Good Housekeeping опубликовал материал с неожиданным советом интерьерного дизайнера Блэр Бёртон: любимый цвет человека далеко не всегда стоит превращать в основной цвет стен. Причина не в том, что яркие оттенки «плохие», а в масштабе. То, что прекрасно выглядит на свитере или подушке, может ощущаться совсем иначе, когда занимает десятки квадратных метров вокруг вас.

Любить цвет и жить внутри него - не одно и то же

Представьте насыщенный синий.

Синий шарф, кресло или керамическая ваза могут приносить удовольствие годами. Но четыре синие стены - уже совсем другой визуальный опыт.

Дизайнер Блэр Бёртон объясняет, что большая окрашенная поверхность начинает диктовать практически все остальные решения в комнате: мебель, ковёр, шторы, картины и даже цвет дерева приходится подбирать с оглядкой на стены.

Получается парадокс: любимого цвета становится больше, а свободы использовать его - меньше.

Поэтому дизайнер предпочитает вводить любимый оттенок там, где человек действительно может им наслаждаться: в кресле, текстиле, произведениях искусства, старом ковре или нескольких предметах разных оттенков одного цвета.

Есть ещё одна причина - свет

Даже прекрасно выбранный оттенок в магазине дома может выглядеть неожиданно.

Цвет стены меняется в зависимости от того, куда выходят окна, сколько дневного света получает комната и в какое время суток вы чаще всего в ней находитесь.

Дизайнеры советуют оценивать оттенок не только утром, но и вечером. Одна и та же краска при солнечном свете может казаться мягкой и сложной, а вечером при искусственном освещении неожиданно стать слишком тёмной, холодной или интенсивной.

Поэтому маленький образец краски на веере - далеко не лучший способ принять окончательное решение.

Практичнее выкрасить достаточно большой участок стены и несколько дней посмотреть на него утром, днём и вечером.

А если любимый цвет очень яркий?

Тогда особенно полезен принцип «меньше, но заметнее».

Например, вместо всей красной гостиной можно использовать красное кресло, абажур, картину или одну секцию встроенного шкафа.

Дизайнеры, опрошенные House Beautiful, отмечают, что ярко-красные оттенки способны быть великолепными, но на очень большой поверхности нередко начинают доминировать над всем пространством. Поэтому их часто оставляют для акцентов или небольших комнат.

Это касается не только красного.

Насыщенный изумрудный, кобальтовый синий, яркий розовый или фиолетовый могут великолепно работать в интерьере - вопрос в том, какую долю комнаты им отдать.

Нейтральная стена вовсе не означает скучную комнату

Есть распространённое опасение: если не использовать любимый цвет на стенах, получится безликий бежевый интерьер.

Не обязательно.

Нейтральная поверхность может работать как фон, на котором цветные вещи становятся заметнее.

И это не обязательно белый или бежевый. В 2026 году дизайнеры активно используют приглушённые зелёные, дымчато-голубые, сложные розовые и тёплые белые оттенки - цвета с характером, которые при этом не требуют подчинять себе всю комнату.

Хороший фон позволяет через пару лет заменить синие подушки на бордовые или зелёное кресло на терракотовое, не перекрашивая стены заново.

Можно воспользоваться правилом 60–30–10

Если хочется цвета, но непонятно, сколько его должно быть, дизайнеры часто используют простую схему распределения оттенков.

Примерно 60% пространства занимает основной цвет - обычно стены и крупные поверхности.

Около 30% приходится на дополнительный оттенок - например, диван, шторы или ковёр.

И оставшиеся 10% - акцентный цвет в подушках, вазах, картинах и небольших предметах.

Это не строгая математическая формула, а ориентир, который помогает комнате не выглядеть ни слишком однообразной, ни слишком пёстрой.

И любимый цвет человека вполне может оказаться именно в этих 10 или 30 процентах.

Четыре простых способа использовать любимый цвет без перекрашивания всей комнаты

Если вы любите синий, попробуйте глубокое синее кресло или диван на фоне светлых стен. Добавьте несколько оттенков синего в текстиле и керамике.

Если нравится зелёный, используйте его в шторах, кресле, ковре или одной стене. Особенно естественно зелёные оттенки смотрятся рядом с деревом и тёплыми нейтральными цветами.

Если любимый цвет бордовый или красный, достаточно нескольких крупных акцентов: кресла, картины, абажура или ковра. Такой цвет и без четырёх красных стен способен стать главным героем комнаты.

Если вы любите розовый, вместо чистого яркого оттенка на стенах можно посмотреть в сторону более приглушённых пыльных и землистых вариантов, а насыщенный розовый оставить для деталей.

Но можно ли всё-таки покрасить всю комнату в любимый цвет?

Конечно.

Интерьер - не набор запретов, и современные дизайнеры активно используют так называемый color drenching, когда стены, потолок, двери и другие поверхности окрашиваются в близкие оттенки одного цвета. В некоторых помещениях это даже помогает визуально размыть границы и сделать пространство цельнее.

Поэтому совет «не красьте гостиную в любимый цвет» правильнее воспринимать не как правило, а как повод задать себе несколько вопросов.

Хочу ли я действительно находиться внутри этого цвета каждый день?

Как он выглядит вечером?

Не надоест ли через несколько лет?

Сочетается ли с уже имеющейся мебелью?

И нравится ли этот вариант остальным людям, которые пользуются гостиной?

Если ответы по-прежнему уверенно положительные - возможно, именно этот цвет и нужен.

Но иногда лучший способ сохранить любовь к любимому оттенку - не заливать им всю комнату, а оставить ему несколько мест, где он действительно будет притягивать взгляд.