Купили органайзеры, а места стало ещё меньше: 5 возможных причин

Так бывает, когда систему хранения выбирают раньше, чем разбираются с содержимым и устройством шкафа. У каждой коробки есть собственный объём, у каждой крышки своя траектория открывания, а у вещей разная частота использования. Проверить пять таких несоответствий полезнее, чем покупать ещё один набор. Часть уже имеющихся органайзеров удастся переставить, а где-то полке вообще не понадобится дополнительная ёмкость.

Толстые стенки и округлённые углы корзинок занимают часть ящика, а промежутки между ними трудно использовать. 1. Коробка подходит по размеру, но только снаружи Ширина полки ещё не говорит о том, какая ёмкость на ней поместится. Проём может быть уже из-за дверцы и петель, задняя стенка иногда выступает, а высокий бортик мешает достать содержимое под следующей полкой. Если коробку можно поставить только боком, затем развернуть и протолкнуть внутрь, ежедневное хранение в ней вряд ли будет удобным. Низкий лоток проходит мимо петли, а свободное место над ним позволяет достать содержимое. Перед покупкой измерьте доступную ширину, глубину и высоту, а затем отдельно проверьте путь, по которому ёмкость придётся вынимать. Учитывайте ручки, крышку и выступающие края. После этого сравните внешние габариты с внутренними: толстое плетение, двойные стенки и сильно суженное дно уменьшают место для вещей. Для небольшого ящика разница особенно заметна. На тесной полке практичнее может оказаться прямоугольный лоток с тонкими стенками. Оставьте столько пространства, чтобы его можно было спокойно захватить и вынуть вместе с содержимым. Проверить будущую расстановку помогает бумажный прямоугольник по внешнему размеру дна; высоту и свободный проход всё равно придётся оценить отдельно. Покупать комплект до такой примерки необязательно. 2. Ради одной вещи приходится разбирать стопку Закрытые контейнеры, поставленные друг на друга, хорошо используют высоту. Но если в нижнем лежат расчёска, зарядное устройство или средства, нужные каждое утро, выигрыш быстро превращается в хлопоты. Сначала нужно освободить место рядом, снять верхние коробки, открыть нижнюю, а затем вернуть всё обратно. В результате нужные мелочи начинают оставлять поверх аккуратной стопки. Выдвижной лоток открывает доступ ко всем ежедневным средствам без перестановки верхних коробок. Для ежедневных вещей попробуйте неглубокий открытый лоток или выдвижную секцию. В ванной так можно собрать несколько средств и щётку, в рабочем шкафу кабели и блокноты. Низкие бортики удерживают предметы, но не закрывают обзор. Лоток, который снимается с полки целиком, удобен там, где содержимое используют в другом месте, а потом возвращают обратно. Выдвижной механизм требует проверки креплений и допустимой нагрузки: случайную корзинку нельзя просто положить на любые направляющие. Если переделывать мебель не хочется, начните с обычного лёгкого лотка с удобным захватом. Закрытые стопки оставьте для того, что достаёте редко, например праздничного текстиля. Крышка здесь оправданна, поскольку защищает содержимое, а открывать её приходится не каждый день. 3. Вещи подгоняют под одинаковые ячейки Набор одинаковых маленьких секций эффектно смотрится в пустом ящике. После заполнения выясняется, что длинная лопатка никуда не входит, венчик лежит по диагонали, а рядом с маленькой овощечисткой пропадает половина отделения. Несколько предметов приходится вынести в соседний ящик, хотя прежний ещё далеко не заполнен Отделения разной ширины вмещают длинные кухонные принадлежности, объёмный венчик и небольшие инструменты. Сначала разложите содержимое без органайзера и посмотрите, какие группы действительно нужны. Длинным кухонным принадлежностям выделите общий продолговатый отсек, мелким инструментам отдельное место. Для объёмного венчика понадобится более широкое отделение, чем для ложек. Когда форма ячеек следует за вещами, пользоваться ими проще и свободное пространство распределяется осмысленнее. Подойдут переставляемые перегородки или несколько лотков разной ширины. Необязательно закрывать ими всё дно: крупному предмету можно оставить самостоятельный участок. Перед окончательной сборкой выньте и верните каждый инструмент, затем осторожно закройте ящик. Высокая ручка, выступающий венчик или перегородка не должны задевать мебель сверху. Проверять это лучше с привычным наполнением. 4. Мягкие вещи упаковали в слишком жёсткую систему Отдельная высокая коробка для каждой стопки свитеров выглядит аккуратно, но добавляет стенки между вещами, которым они не всегда нужны. Если одежда лежит в закрытом шкафу и достаётся регулярно, можно начать с простых разделителей полки. Они удержат небольшие стопки по бокам, сохранив открытый доступ сверху и спереди. Невысокие стопки разделены тонкими перегородками, а сезонный плед убран в отдельный мягкий кофр. Высоту стопки выбирайте по тому, насколько легко вынуть нижнюю вещь. Большой запас воздуха до следующей полки сам по себе ещё не означает, что туда следует добавить ещё пять свитеров. Слишком высокая стопка может разваливаться при каждом движении, и поддерживать порядок станет труднее. Для тонких футболок или белья удобнее могут быть неглубокие ящики с вертикальной раскладкой, когда виден каждый предмет. Закрытые кофры пригодятся для сезонного текстиля и вещей, которым нужна защита от пыли. Подбирайте их под реальное количество содержимого, чтобы полупустая жёсткая коробка не занимала целую полку. Мягкий чехол легче убрать в сложенном виде, когда он освободится. Свитера и пледы перед длительным хранением должны быть чистыми и полностью сухими. 5. Коробки спрятали лишние запасы Когда одинаковые вещи разложены по разным непрозрачным ёмкостям, оценить их количество трудно. Новая упаковка губок отправляется в свободную корзинку, а начатая остаётся в глубине другой. Через некоторое время обе коробки заполнены, и возникает желание купить третью. Внешне запас выглядит организованным, хотя места занимает всё больше. Одна ёмкость позволяет сразу увидеть запас сухих губок, салфеток и перчаток. Соберите одну категорию целиком и решите, сколько её действительно нужно хранить. Для запасных губок, салфеток и перчаток можно выделить одну небольшую ёмкость с видимым содержимым. Объём будет зависеть от того, как быстро расходуются вещи и насколько удобно пополнять запас. Универсальной нормы здесь нет, но границы выбранного места помогут заметить избыток. Запасные вещи держите отдельно от тех, которыми уже пользуетесь. Новые упаковки ставьте позади начатых, если это позволяет их форма. Для средств с указанным сроком годности учитывайте и его, а бытовую химию сохраняйте в оригинальной упаковке. Когда контейнер заполнен, сначала проверьте остатки. Дополнительная корзинка имеет смысл только после этого. Перестройку удобнее начинать с одного ящика, который раздражает чаще остальных. Выньте из него всё, уберите лишнее, разложите оставшееся по частоте использования и попробуйте обойтись теми ёмкостями, которые уже есть дома. Несколько дней обычной жизни покажут, удобно ли доставать вещи и возвращать их на место. Только после этого станет понятно, какой детали действительно не хватает. Свободная полоска полки или незаполненное отделение могут быть полезны: туда помещается рука, временно ставится вынутая коробка, возвращается вещь после использования. Не каждую пустоту нужно заполнять. Удачная система хранения оставляет место и для содержимого, и для привычных движений человека, который пользуется шкафом каждый день.