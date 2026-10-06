Масло вспыхнуло во время готовки? Вот что нужно сделать в первые секунды

Масло на сковороде может вспыхнуть буквально за несколько секунд, и небольшое возгорание быстро превращается в опасный пожар. Самая распространенная и при этом крайне опасная ошибка - попытаться залить пламя водой. Вода при контакте с раскаленным маслом мгновенно превращается в пар и разбрызгивает его. В результате огонь может резко усилиться и распространиться по всей кухне.

Если масло загорелось, главное - не паниковать и действовать последовательно.

Первое, что нужно сделать

Если до конфорки можно безопасно дотянуться, выключите нагрев. При этом не наклоняйтесь над сковородой и не пытайтесь перенести ее в другое место.

Затем накройте сковороду металлической крышкой подходящего размера или противнем. Так перекрывается доступ кислорода, необходимого для горения, и небольшое пламя обычно удается погасить.

Есть важный нюанс: не снимайте крышку сразу после того, как огонь исчез. Масло внутри остается очень горячим и при контакте с воздухом может снова загореться. Оставьте сковороду накрытой до полного остывания.

Почему не стоит нести сковороду к раковине

Инстинктивное желание убрать горящую посуду подальше от плиты может сыграть против вас. При попытке перенести сковороду раскаленное масло способно выплеснуться, а вместе с ним огонь может перекинуться на мебель, одежду или другие предметы.

По той же причине не стоит пытаться залить пламя водой. Это один из самых опасных вариантов развития ситуации.

Если под рукой есть пожарное покрывало или огнетушитель, предназначенный для такого типа возгораний, их можно использовать при условии, что человек умеет с ними обращаться.

Когда нужно уходить

Если огонь уже вышел за пределы сковороды и перекинулся на вытяжку, шкафы или другие предметы, самостоятельно тушить большой пожар не стоит. В такой ситуации нужно покинуть помещение, по возможности безопасно закрыть за собой дверь и вызвать пожарных.

Самое важное правило здесь простое: горящее масло нельзя тушить водой. Если небольшое возгорание можно безопасно накрыть крышкой, перекройте доступ воздуха и оставьте посуду накрытой до полного остывания.