Батареи тёплые, а дома прохладно: 5 причин, которые легко упустить

Прежде чем добавлять ещё один плед или менять настройки, полезно посмотреть, как устроено пространство вокруг батареи и где именно вы мёрзнете. У комнат с водяными радиаторами есть несколько уязвимых мест. Часть из них можно проверить самостоятельно, а результат подскажет, хватит ли небольшой перестановки или пора разбираться с окнами и системой отопления

На ощущение тепла влияют и радиатор, и расстановка мебели, и место рядом с окном. 1. Плотные шторы закрывают батарею Длинные портьеры хорошо закрывают окно вечером, но у радиатора под подоконником появляется препятствие. Когда ткань висит перед ним до пола, часть нагретого воздуха остаётся между шторой и стеклом. Батарея тёплая на ощупь, за тканью жарко, а в остальную комнату тепло поступает хуже. Плотная портьера закрывает часть радиатора. Ткань лучше отвести в сторону, чтобы она не мешала выходу тёплого воздуха. Посмотрите на окно при полностью закрытых шторах. Свободны ли верх радиатора и пространство перед ним? Если нет, стоит изменить оформление: оставить длинные портьеры по бокам, а само стекло закрывать подходящей рулонной или римской шторой, расположенной выше батареи. Другой вариант, если он подходит интерьеру, выбрать более короткие занавески. Заправлять плотную ткань за радиатор или укладывать её складками сверху не нужно: это тоже мешает воздуху проходить вокруг прибора. При выборе длины и крепления учитывайте требования производителя отопительного оборудования. Хорошее оформление окна сохраняет вечернюю приватность и оставляет батарею открытой со стороны комнаты. 2. Диван или комод заслонили радиатор Высокая спинка дивана перед батареей кажется удачным способом спрятать прибор. Но радиатору нужен свободный обмен воздухом с комнатой: более прохладный воздух подходит к нему снизу, нагревается и поднимается. Массивная мебель вплотную к батарее затрудняет это движение и закрывает часть её поверхности. Боковой ракурс помогает увидеть, сколько свободного пространства остаётся между мебелью и батареей. Оценивать расстановку удобнее сбоку, а не от входа в комнату. Так заметнее, есть ли между спинкой и радиатором свободное пространство, не закрыт ли выход воздуха сверху и не занято ли место у пола коробками. Маленький просвет над диваном ещё не означает, что тепло распределяется свободно. Лучше всего освободить пространство перед радиатором. Если планировка этого не позволяет, попробуйте отодвинуть мебель и убрать предметы из промежутка. Универсального расстояния для любого дивана и любой батареи нет, ориентируйтесь на инструкцию к своему прибору. После перестановки дайте комнате прогреться, прежде чем оценивать результат. 3. Термоголовка спрятана за шторой или мебелью У термостатической головки на батарее своя задача: реагировать на температуру воздуха рядом с датчиком и менять подачу горячей воды. Если головка спрятана за плотной шторой, мебелью или внутри декоративного короба, вокруг неё может стать тепло раньше, чем в комнате. Клапан начнёт уменьшать подачу, хотя у кресла или рабочего стола всё ещё зя Портьера собрана сбоку и не закрывает термостатическую головку, вокруг которой должен свободно проходить комнатный воздух. Поэтому важно освободить не только переднюю часть батареи, но и сам регулятор. Отодвиньте ткань, уберите стоящую вплотную корзину, проверьте, не перекрыт ли доступ комнатного воздуха. Если радиатор находится в глубокой нише и изменить обстановку нельзя, для некоторых систем подходит выносной датчик. Его совместимость и место установки лучше обсудить со специалистом. Наличие ручки на батарее ещё не означает, что перед вами термоголовка: ручной вентиль не измеряет температуру. Прежде чем менять настройки или снимать детали, найдите инструкцию к установленному устройству. Постоянно выставлять максимум в попытке компенсировать закрытый датчик неудобно и не устраняет причину. 4. Любимое кресло стоит у холодного стекла У большого окна может быть неуютно даже при вполне комфортной температуре воздуха. Тело отдаёт тепло окружающим поверхностям, и рядом с холодным стеклом эта потеря заметнее. Чем ближе человек сидит к окну, тем сильнее его влияние. Похожее ощущение способна создавать и плохо утеплённая наружная стена. Место для долгого чтения или работы удобнее выбирать с учётом холодного стекла, а не только красивого вида. Есть и второй эффект: воздух у холодного стекла охлаждается и опускается вниз. Такое движение можно принять за продувание, хотя створка прилегает плотно. Поэтому ощущение холода у ног само по себе ещё не доказывает, что в окне есть щель. Попробуйте перенести кресло или рабочий стол глубже в комнату, особенно если проводите там несколько часов подряд. Это простой способ понять, связано ли неудобство именно с местом. Если в другом углу заметно комфортнее, стоит отдельно оценить состояние окна и утепление стены. Перестановка поможет пользоваться комнатой удобнее, но не исправит большие теплопотери через окно и стены. 5. Через неплотную створку действительно поступает холодный воздух Если холод особенно чувствуется вдоль одного стыка окна и усиливается в ветреную погоду, проверьте прилегание створки. Для простой проверки поднесите узкую полоску тонкой салфетки к стыку закрытой рамы и створки. Держите руку неподвижно: колебание бумаги может подсказать, где движется воздух. Свеча или зажигалка для этого не нужны. Тонкая полоска салфетки помогает заметить движение воздуха у закрытой створки, но не определяет причину сама по себе. Такая проверка помогает найти подозрительное место, но не заменяет диагностику: рядом со стеклом возможны и обычные конвективные потоки. Осмотрите уплотнитель, нет ли разрывов, заметных деформаций или участков, где он вышел из паза. Если створка перекошена, ручка закрывается с трудом или продувание сохраняется, причину лучше определить со специалистом по окнам. Не наклеивайте первый попавшийся толстый уплотнитель поверх имеющегося: лишний слой может мешать нормальному закрыванию. И не заклеивайте предусмотренные конструкцией приточные клапаны и вентиляционные отверстия. Устранение случайной щели должно сохранять необходимый воздухообмен. Меняйте что-то одно за раз: сначала освободите батарею, затем проверьте регулятор или перенесите место для чтения. Так легче понять, какая мера действительно помогла. Комнатный термометр держите вдали от батареи, прямого солнца и самого стекла, иначе он будет показывать условия возле себя, а не там, где вы обычно сидите. Если после этих проверок вся комната остаётся холодной, дело может быть в мощности и настройке отопления или в теплопотерях здания. Необычный шум, течь или заметно ухудшившийся нагрев радиатора требуют отдельной проверки. Не стоит наугад разбирать клапаны и сливать воду: специалист по отоплению сможет проверить систему и определить, что именно мешает ей работать.