В квартире холодно, батареи ледяные: простые способы сохранить тепло до начала отопительного сезона

Утром особенно трудно выбраться из-под одеяла, а вечером хочется завернуться в плед и не вставать с дивана. Пока батареи остаются холодными, самый очевидный выход - включить обогреватель, но при ежедневной работе он способен заметно увеличить счет за электричество. Есть способы сохранить тепло в квартире и при этом не превращать каждый холодный вечер в борьбу с расходами.

Сначала найдите места, где квартира теряет тепло

Прежде чем включать обогреватель на полную мощность, стоит проверить окна, балконную и входную дверь. Проведите ладонью вдоль стыков - если чувствуется холодный воздух, вероятно, именно здесь уходит часть тепла.

Изношенный уплотнитель или неплотно закрывающаяся створка могут заметно усиливать сквозняк. Для небольших щелей подойдет уплотнительная лента, но подбирать ее нужно по размеру: слишком толстая помешает закрывать окно, а слишком тонкая не даст нужного эффекта.

При этом нельзя перекрывать вентиляционные решетки и приточные клапаны. Сохранять тепло важно, но нормальный воздухообмен тоже необходим - иначе вместе с холодом можно получить сырость и конденсат.

Днем впускайте солнце, вечером закрывайте окна

Если в комнату попадает солнечный свет, днем лучше раздвигать шторы и поднимать жалюзи. Даже такое естественное тепло помогает немного прогреть помещение.

После наступления темноты плотные шторы, наоборот, стоит закрыть. Они не заменят отопление, зато помогут удержать часть тепла возле окон.

Есть и совсем простые способы сделать холод менее заметным. Коврик под ногами, теплые тапочки или рабочее место подальше от окна не изменят температуру воздуха, зато сидеть за компьютером или отдыхать вечером станет гораздо комфортнее.

Не пытайтесь прогреть всю квартиру

Если большую часть вечера приходится проводить в гостиной, нет особого смысла отапливать все комнаты сразу. Можно сосредоточиться на помещении, где люди находятся чаще всего, и прикрыть межкомнатную дверь, чтобы теплый воздух меньше уходил в другие зоны.

Для такой ситуации удобен обогреватель с термостатом. Он отключает нагрев после достижения заданной температуры и снова включается, когда помещение начинает остывать. Постоянно держать прибор на максимальной мощности не требуется.

Специалисты также советуют подстраивать работу обогревателя под реальные потребности помещения и не тратить электричество на пустующую комнату без необходимости.

Сколько на самом деле стоит вечер с обогревателем

Посчитать расходы можно самостоятельно еще до включения прибора. Мощность в киловаттах нужно умножить на количество часов работы, а затем получившееся потребление - на стоимость одного киловатт-часа.

Например, обогреватель мощностью 2000 ватт потребляет 2 киловатта. Если он непрерывно работает четыре часа, расход составит 8 киловатт-часов. При условной цене 0,25 евро за киловатт-час такой вечер обойдется в 2 евро, десять дней - в 20 евро, а месяц - примерно в 60 евро.

Это только пример, а не действующий тариф. В реальном расчете нужно использовать свою стоимость электричества с учетом платежей и налогов, которые зависят от потребления. Постоянную плату за подключение при подсчете дополнительных расходов на обогрев учитывать не нужно.

Если термостат периодически отключает нагрев, фактическое потребление окажется ниже. При этом прибор мощностью 1000 ватт не обязательно даст двукратную экономию: чтобы добиться той же температуры, ему может понадобиться работать дольше.

Не верьте обещаниям о «чудо-экономичности»

Масляные радиаторы, конвекторы и тепловентиляторы ощущаются по-разному, но обычные электрические обогреватели превращают практически всю потребленную электроэнергию в тепло. При одинаковом потреблении огромной разницы в количестве произведенного тепла между ними не возникает.

Гораздо большее значение имеют режим работы, контроль температуры и то, насколько хорошо помещение сохраняет тепло. Выбирать конкретный тип прибора разумнее исходя из условий использования.

Тепловентилятор быстро создает поток теплого воздуха, но может шуметь. Масляный радиатор медленнее нагревается и дольше остается теплым после выключения, а конвектор без вентилятора работает тихо. При этом тепло, которое радиатор продолжает отдавать после отключения, не является бесплатным - электричество, превратившееся в это тепло, уже было оплачено.

Иногда достаточно согреть не комнату, а человека

Если квартира просто прохладная, а несколько часов предстоит провести на одном месте, может помочь электрический плед. Его задача - согревать непосредственно человека, а не весь объем воздуха в комнате, поэтому энергии требуется значительно меньше.

Для примера: плед мощностью 100 ватт за четыре часа непрерывной работы потребит 0,4 киловатт-часа. При условной цене 0,25 евро это всего 10 центов.

Фактический расход зависит от конкретной модели и выбранного режима. Использовать такой плед нужно в соответствии с инструкцией производителя.

Не пытайтесь превратить кухню в систему отопления

Использовать духовку или газовые конфорки специально для обогрева квартиры не стоит. Кухонная техника предназначена для приготовления еды, а не для отопления помещения, и подобный способ может быть опасным.

После готовки кухня действительно какое-то время остается теплой, но специально держать плиту включенной ради повышения температуры в квартире не нужно.

Если без обогревателя все же не обойтись, лучше начать с небольшого помещения и контролировать время его работы. Простой расчет за один вечер быстро покажет, во сколько обойдется неделя холодных дней, и поможет понять, какие привычки действительно стоит изменить.