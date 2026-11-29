«Я не хочу работать больше десяти часов». Дэвид Финчер объяснил, почему фильм с Брэдом Питтом может стать для него последним

Дэвид Финчер, режиссёр «Семи» и «Бойцовского клуба», допустил, что «Новые злоключения Клиффа Бута» могут стать его последним фильмом. Финчеру 64 года, снимает он с двадцати. За это время, признался режиссёр в подкасте The Big Picture, у него появились другие приоритеты, а терпения стало меньше.

На съёмках «Клиффа Бута» рабочая смена длилась 12 часов. «Я не хочу работать больше десяти часов», - сказал Финчер. По его словам, к восьми вечера ему уже хочется спать. Особенно жаль режиссёру тех часов, когда вся группа на площадке, а до съёмки актёров дело так и не доходит.

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Финчер видит в этом давнюю проблему Голливуда. Он считает, что одна из худших услуг, которые киноиндустрия оказала кинематографу, - попытка поставить съёмки на конвейер. Рассказывать истории, по его словам, - дело очень личное.

Сценарий «Новых злоключений Клиффа Бута» написал Квентин Тарантино. Брэд Питт вернулся к роли каскадёра из «Однажды в… Голливуде». Действие происходит в 1977 году, восемь лет спустя после событий той картины.