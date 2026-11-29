Вечером 28 ноября в возрасте 85 лет умер Майк Лав, вокалист американской группы The Beach Boys. По словам его представительницы Кэти Альтман, в последние часы рядом с музыкантом были родные. Причину смерти семья не назвала.

В 1961 году Лав вместе с двоюродными братьями Брайаном, Карлом и Деннисом Уилсонами основал The Beach Boys. Начинали с репетиций в гараже Уилсонов. Через несколько лет голос Лава уже знали по обе стороны Атлантики - он пел «Surfin’ USA» и «California Girls». apnews.com

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У «California Girls» оказалось неожиданное продолжение в истории The Beatles. В 1968 году в Индии Пол Маккартни сыграл Лаву на гитаре будущую «Back in the U.S.S.R.». Как вспоминал Лав, он предложил Полу спеть о девушках, как это сделали The Beach Boys в «California Girls».

В последние месяцы состояние здоровья Лава вызывало беспокойство: его выступления с группой становились все слабее, а летом были отменены гастроли, чтобы он мог восстановиться. Последнее шоу с The Beach Boys он отыграл 10 октября в Нэшвилле, где сидел на сцене в течение всего концерта.

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Лав основал The Beach Boys в 1962 г. в Хоторне (штат Калифорния) вместе со своими двоюродными братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами и школьным другом Элом Джардином.

Совместно с Брайаном Уилсоном Лав написал ряд главных ранних хитов коллектива, включая Surfin’ Safari, Fun, Fun, Fun, California Girls, Wouldn’t It Be Nice и возглавившую чарты Good Vibrations. В 1988 г. он вместе с группой был включен в Зал славы рок-н-ролла.

В 1988-м Лав также стал соавтором и исполнителем сингла Kokomo, который стал первым синглом The Beach Boys, достигшим первого места в чартах после Good Vibrations в 1966 г. В 1998 г., после смерти Денниса и Карла Уилсонов, Лав получил эксклюзивные права на гастроли под именем The Beach Boys от корпоративной структуры группы Brother Records.