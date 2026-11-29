Люк Бессон представил сцену, ради которой согласился бы взяться за нового «Терминатора». По словам режиссёра, ему очень нравится Арнольд Шварценеггер, но сама идея снять продолжение его знаменитого боевика Бессона не увлекает. «Я снял бы этот фильм, только если бы Терминатор сел и сказал, что скучает по маме», - пошутил он.

Как сообщает Variety, реплика прозвучала на Туринском кинофестивале, где создателю «Леона» и «Пятого элемента» вручили почётную премию Stella della Mole за вклад в кино. Говоря о том, что привлекает его в персонажах, Бессон заметил, что его героев обычно уже успело надломить общество. Ему также интересно исследовать силу женщин и слабость мужчин.

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Для самого Бессона кино началось с желания сбежать от повседневности. Ещё подростком он придумал мир, который годы спустя зрители увидели в «Пятом элементе». Воображение режиссёр считает навыком, который можно развивать. Съёмки по-прежнему дают ему возможность на время исчезнуть из привычной жизни и посмотреть, как устроена другая.

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Куда жёстче Бессон высказался о людях, которые сегодня решают, каким фильмам выходить на экран. По его наблюдениям, за последние двадцать лет всё больше таких решений перешло к студиям и инвесторам. Между тем автором картины, считает режиссёр, в конечном счёте становится тот, за кем остаётся последнее слово. Когда главным мерилом оказываются деньги, с фильмом начинают обращаться как с любым товаром - хоть с йогуртом, хоть с носками.

Среди актёров, с которыми ему хотелось бы продолжать работу, Бессон особо выделил Калеба Ландри Джонса, сыгравшего главную роль в «Догмене». Режиссёр назвал его «гением десятилетия» и признался, что охотно снимал бы его в каждой своей картине. Рассказал Бессон и о ближайших планах: он завершает работу над анимационным фильмом, выход которого ожидается в 2027 году.