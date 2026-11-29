«„Король Лев“ - мой любимый фильм. Я смотрела его гораздо больше ста раз», - рассказала Джоди Фостер в интервью People. Двукратную обладательницу «Оскара» спросили, какую картину Disney она любит больше всего. Оказалось, что мультфильм 1994 года о львёнке Симбе возглавляет и её личный список любимого кино.

Фостер рассказала, что её сыновья Чарли и Кит росли в годы настоящего бума анимации. Вместе с ними она, по собственным словам, посмотрела практически все мультфильмы, какие только можно вспомнить за те годы. А чаще всего возвращалась к истории Симбы, который после гибели отца покидает дом, взрослеет вдали от семьи и однажды решает вернуться.

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С Disney Фостер знакома с детства. В 1970-х она снялась в приключенческом фильме студии «Наполеон и Саманта», а затем сыграла школьницу, которая меняется телами с матерью, в первой версии «Чумовой пятницы».

Поводом вспомнить любимый мультфильм стала премьера новой анимационной ленты Disney Hexed, вышедшей 25 ноября. На этот раз Фостер озвучила злодейку - королеву Селесту, правительницу мира ведьм. Актриса призналась, что получила от роли особое удовольствие: её героиня прекрасно знает, чего хочет, и совершенно не стесняется говорить вслух вещи, от которых окружающие теряют дар речи.