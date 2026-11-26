Жерара Депардье снова будут судить: актеру грозит до 20 лет тюрьмы

Парижский апелляционный суд в четверг, 26 ноября, подтвердил решение о передаче дела 77-летнего Жерара Депардье в уголовный суд. Одному из самых известных французских актеров предстоит ответить на обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении актрисы Шарлотты Арну.

Как сообщают AFP и Reuters, суд оставил в силе обвинения, касающиеся событий 7 августа 2018 года. При этом производство по второму эпизоду, который, по словам актрисы, произошел шестью днями позже, было прекращено.

Читайте нас также Google News Facebook

В случае признания виновным Депардье может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы. Актер отрицает предъявленные ему обвинения.

История, которая длится восемь лет

В августе 2018 года Шарлотте Арну было 22 года, Жерару Депардье - 69 лет. Молодая актриса знала знаменитого артиста с детства.

По ее словам, она приходила в парижский особняк Депардье для совместных репетиций театрального текста. В ходе этих встреч, утверждает актриса, она дважды подверглась сексуальному насилию.

Одним из ключевых доказательств в деле стали записи камер видеонаблюдения, установленных в доме актера. Следствие и адвокаты Депардье принципиально расходятся в интерпретации этих кадров.

Следствие считает, что женщина находилась в состоянии психологического оцепенения, которое помешало ей оказать сопротивление. Защита настаивает на отсутствии достаточных доказательств принуждения.

В августе 2025 года, после нескольких лет расследования, было принято решение о передаче дела в уголовный суд. Адвокаты Депардье его обжаловали.

Читайте

Нынешнее решение они назвали промежуточной победой, поскольку одно из двух первоначальных обвинений было снято. Защита сохраняет возможность обратиться в Кассационный суд Франции.

Депардье уже имеет судимость

Предстоящий процесс станет не первым судебным разбирательством по обвинению знаменитого актера в преступлениях сексуального характера.

В мае 2025 года Депардье был признан виновным в сексуальных посягательствах в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

Суд приговорил его к 18 месяцам лишения свободы условно, а также постановил внести его имя в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Первоначально актер обжаловал приговор, однако в ноябре 2026 года отказался от апелляции и принес извинения тем, кто пострадал от его действий.

Кроме того, французские правоохранительные органы расследуют еще одну жалобу, связанную с предполагаемым сексуальным насилием во время съемок фильма «Талассо» в 2018 году.

За свою многолетнюю карьеру Жерар Депардье сыграл в сотнях фильмов, дважды удостаивался премии «Сезар», получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар» за роль в картине «Сирано де Бержерак». Однако в последние годы имя одного из крупнейших актеров французского кино все чаще появляется не в светской и культурной хронике, а в сообщениях из залов суда.

Дата нового судебного процесса пока не объявлена.