Умер гитарист Duran Duran Энди Тейлор: он создавал хиты, под которые танцевал весь мир

Британский музыкант Энди Тейлор, гитарист легендарной группы Duran Duran и соавтор ее самых известных песен, умер 23 ноября в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с раком предстательной железы. Об этом сообщает ВВС.

В официальном заявлении музыканты Duran Duran рассказали, что Тейлор мужественно боролся с онкологическим заболеванием и мирно умер у себя дома в окружении семьи.

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Его жена Трейси назвала музыканта опорой семьи и призналась, что близким будет не хватать его каждый день.

Энди Тейлор родился в английском городе Тинмут в семье рыбака. Он самостоятельно освоил игру на гитаре, бас-гитаре и ударных. Уже в 13 лет начал выступать на профессиональном уровне.

Музыкант играл в нескольких группах в разных городах Великобритании, а в апреле 1980 года откликнулся на объявление в музыкальном журнале Melody Maker о поиске энергичного гитариста. Так он попал на прослушивание в Duran Duran в Бирмингеме.

Вскоре группа получила мировую известность. Duran Duran стала одним из главных представителей движения New Romantic («новая романтика»), объединившего мелодичный синти-поп, эффектные видеоклипы и тщательно продуманный сценический образ.

Гитарные партии Тейлора стали важной частью узнаваемого звучания коллектива. Его мощные риффы и характерная манера игры можно услышать в таких хитах, как Girls on Film, Hungry Like the Wolf и Rio.

«Энди был с нами в самом начале нашего пути. С того момента, как он приехал в Бирмингем с северо-востока Англии - с гитарой в руках и непоколебимой верой в то, чего мы можем достичь, - он приносил в нашу музыку невероятный драйв и уверенность», - вспоминают коллеги музыканта Саймон Ле Бон, Ник Роудс, Джон Тейлор и Роджер Тейлор. Несмотря на одинаковые фамилии, Энди, Джон и Роджер Тейлор не являются родственниками.

По словам участников группы, именно игра Энди во многом определила звучание песен, благодаря которым Duran Duran добилась мировой известности. Коллеги также вспоминают его сдержанный юмор и практичный взгляд на жизнь, которые помогали коллективу сохранять связь с реальностью.

Музыканты выразили соболезнования жене Тейлора Трейси, его детям Джорджине, Изабелле, Бетани и Эндрю, а также внуку Элби, попросив поклонников уважать право семьи на частную жизнь.

Слова памяти Энди Тейлору посвятил и Род Стюарт. Вместе они написали пять песен для альбома Стюарта Out of Order, выпущенного в 1988 году.

«Мы создали отличную музыку и при этом от души повеселились», - написал Стюарт в Instagram, назвав Тейлора своим дорогим другом.

Duran Duran была одной из самых популярных поп-групп 1980-х годов. Ее запоминающиеся мелодии и яркие видеоклипы идеально соответствовали формату только что появившегося музыкального телеканала MTV. Это помогло британским музыкантам завоевать огромную популярность в США.

Вместе с такими коллективами, как Spandau Ballet, The Human League и Eurythmics, Duran Duran стала частью так называемого второго британского вторжения в американские музыкальные чарты.

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В 1984 году, во время перерыва в работе группы, Энди и Джон Тейлор создали музыкальный проект The Power Station вместе с Робертом Палмером. Коллектив просуществовал недолго, но добился успеха.

В 1985 году Энди Тейлор покинул Duran Duran. Одной из причин стал неудачный концерт группы на благотворительном музыкальном фестивале Live Aid. Впоследствии музыкант вспоминал, что отношения между участниками коллектива к тому времени серьезно ухудшились.

Позднее он участвовал в записи знаменитой композиции Роберта Палмера Addicted to Love, а в 1987 году выпустил сольный альбом Thunder.

После нескольких лет работы над песнями и продюсирования альбомов других исполнителей Тейлор в 2000 году вернулся в Duran Duran. Однако воссоединение оказалось недолгим: вместе с группой он записал альбом Astronaut, вышедший в 2004 году, после чего музыканты снова разошлись.

В 2022 году Duran Duran включили в Зал славы рок-н-ролла. Энди Тейлор не смог присутствовать на церемонии, хотя ранее планировалось воссоединение первоначального состава группы.

Вместо этого Саймон Ле Бон зачитал письмо гитариста, в котором тот впервые публично рассказал о своем диагнозе - метастатическом раке предстательной железы четвертой стадии. Музыкант сообщил, что болезнь была обнаружена еще в 2018 году.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Тейлор продолжал работать с коллегами. Он принял участие в записи альбома Dance Macabre, выпущенного в 2023 году и посвященного Хэллоуину. Эта работа стала его последней совместной записью с Duran Duran.

После смерти друга Саймон Ле Бон посвятил ему отдельное обращение.

«Энди никогда не выбирал в музыке легкий путь. Его невероятная энергия сделала нас единственной фанк-рок-панк-группой в движении «новых романтиков» - с песнями, которые живут до сих пор, спустя десятилетия», - написал вокалист.

«В моем сердце образовалась огромная пустота - размером с самого Энди Тейлора. Она никогда не заполнится, да я и не позволю ей заполниться. Я буду любить его и скучать по нему всю свою жизнь», - признался Ле Бон.

Трейси и Энди Тейлор познакомились в первые годы существования Duran Duran и поженились в 1982 году. По словам вдовы музыканта, несмотря на все возможности, которые открыла перед ним музыкальная карьера, семья всегда оставалась для него на первом месте.

«Больше всего на свете он любил, когда мы все были вместе. Как бы далеко ни уводила его музыка, его сердце всегда оставалось дома», - рассказала она.

Трейси также отметила, что последние годы жизни Энди провел с невероятным мужеством и решимостью, не теряя любви к жизни даже во время борьбы с болезнью.

Она поблагодарила поклонников со всего мира за доброту и поддержку, которые, по ее словам, давали музыканту силы и утешение.