Есть музыка, которая не нуждается в переводе. В ней любовь соседствует с тоской, радость - с печалью, а нежность - с неудержимым темпераментом. Именно такой музыке будет посвящен концерт «Песни свободной души», который состоится 6 декабря в 18:00 в Большом зале Латвийской еврейской общины на улице Сколас, 6.

На одной сцене встретятся легендарный цыганский коллектив AME ROMA и известный рижский скрипач-виртуоз Алексей Колесников.

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Выразительные голоса, гитарные ритмы и виртуозные скрипичные импровизации сплетутся в музыкальные истории о любви, судьбе, странствиях и свободе.

В программе вечера - давно полюбившиеся публике песни и новые композиции на цыганском, русском и латышском языках. Знакомые мелодии, которым хочется подпевать, и музыкальные открытия, способные тронуть сердце с первых нот.

Музыка, которую наследуют поколениями

История AME ROMA - это не просто история музыкального коллектива, а судьба нескольких поколений двух знаменитых семей латвийских ромов - Копыленко и Рудевичей.

Коллектив был основан еще в 1934 году в Украине Андреем Копыленко. Семейное дело продолжил его сын Артур Копыленко, ставший известным музыкантом в Латвии и далеко за ее пределами. Сегодня коллективом руководит внучка основателя Раиса Копыленко, а на сцену выходит уже четвертое поколение музыкальной династии.

Более девяти десятилетий артисты бережно хранят традиции цыганской музыкальной культуры, передавая из поколения в поколение не только песни, романсы и танцы, но и особую манеру исполнения, в которой искренность и свобода важны не меньше профессионального мастерства.

AME ROMA - участник многочисленных культурных событий, городских праздников, фестивалей и латвийского Праздника песни и танца.

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Скрипка, которая умеет говорить

Особое звучание концерту придаст скрипка Алексея Колесникова - рижского музыканта-виртуоза, лауреата международных конкурсов и мастера импровизации, свободно работающего в самых разных музыкальных жанрах.

С коллективом AME ROMA Алексея связывают многолетняя дружба и многочисленные совместные выступления в Латвии и за рубежом.

Вечер на сцене с вековой историей

Особое место в этом музыкальном событии занимает и сам концертный зал. Историческое здание Латвийской еврейской общины на улице Сколас, построенное в 1913-1914 годах, давно стало частью культурной жизни Риги. В 1926 году здесь начала выступать театральная труппа. В 2026 году этой сцене исполняется сто лет. Сегодня здание, признанное охраняемым государством памятником архитектуры, продолжает объединять людей вокруг искусства. И декабрьский концерт станет еще одной страницей его богатой истории.

В преддверии зимних праздников зрителей ждет вечер живой музыки, душевного тепла и ярких эмоций. Вечер, когда можно ненадолго забыть о повседневной суете и позволить музыке говорить о самом важном - о том, что объединяет людей.

Билеты можно найти здесь.ые цыганские песни, танцы и романсы.