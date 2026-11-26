На надгробии звезды «Друзей» изменили надпись спустя три года после его смерти

Надгробную табличку на могиле звезды «Друзей» Мэттью Перри обновили: новая надпись уже не отсылает к сериалу, в котором актер играл 10 сезонов, пишет Entertainment Weekly.

Прежняя плита содержала слова «Любимый друг».

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Вместо нее установили табличку большего размера - с именем артиста, датами его рождения и смерти, а также надписями «Покойся с миром» и «Мы любим тебя всем сердцем». Свыше двух лет место захоронения Перри не имело постоянного надгробия: временную табличку с упоминанием «Друзей» поставили в январе.

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Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело нашли в джакузи в собственном доме в районе Пасифик-Палисейдс. Причиной смерти позднее признали острую интоксикацию наркотиками. Актер много лет боролся с наркозависимостью и незадолго до смерти проходил терапию с применением наркосодержащего препарата.