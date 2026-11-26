Брэд Питт вернулся, ДиКаприо - нет: что стало с Риком Далтоном в продолжении «Однажды в… Голливуде»

Леонардо ДиКаприо не вернулся к роли актера Рика Далтона в новом фильме Дэвида Финчера «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута». Однако это вовсе не означает, что Квентин Тарантино забыл о своем герое. Зрителям наконец рассказали, как сложилась его карьера и почему знаменитый голливудский тандем распался.

Внимание: материал содержит небольшие спойлеры к новому фильму.

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Финал картины «Однажды в… Голливуде» 2019 года оставлял зрителям надежду на то, что карьера Рика Далтона наконец пойдет в гору. После невероятных событий той ночи угасающая звезда телевизионных вестернов получила приглашение в дом Шэрон Тейт и Романа Полански. Казалось, еще немного - и перед актером вновь распахнутся двери большого Голливуда.

Как выяснилось, двери так и не распахнулись.

Действие нового фильма, снятого Финчером по сценарию Тарантино, разворачивается в 1977 году, спустя восемь лет после событий оригинальной картины.

Как сообщает Entertainment Weekly, Клифф Бут в исполнении Брэда Питта успел сменить несколько профессий: поработать барменом, стать не слишком успешной звездой фильмов для взрослых и заняться решением деликатных проблем голливудских знаменитостей.

Рик Далтон перерос своего дублера. В буквальном смысле

Причина прекращения многолетнего сотрудничества актера и каскадера оказалась весьма прозаической.

По словам Клиффа, Рик настолько располнел, что он больше не мог быть его дублером. Подобрать подходящий костюм, вероятно, было проще, чем подходящего каскадера.

Что касается карьеры Далтона, то после итальянских спагетти-вестернов он отправился покорять очередной континент. Рик перебрался в Сидней, где стал звездой австралийского телесериала Dingo Dan («Динго Дэн»).

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Кроме того, зрители узнают, что в фильмографии Далтона появилась еще одна весьма сомнительная жемчужина - детская картина Salty, the Talking Sea Otter («Солти, говорящая морская выдра»).

Словом, вторым Стивом Маккуином Рик Далтон так и не стал. Но без работы не остался, что для Голливуда уже само по себе неплохое достижение.

Почему ДиКаприо не появился в новом фильме

Как рассказал Брэд Питт в интервью The Hollywood Reporter, возможность возвращения ДиКаприо действительно обсуждалась.

Однако для короткого появления актера потребовался бы сложный пластический грим и несколько недель подготовки. В итоге создатели фильма решили, что затраты ради небольшого камео себя не оправдывают.

Так что лишние килограммы Рика Далтона оказались препятствием не только для его экранного дублера, но и для самого ДиКаприо.

А вот прожил Рик Далтон дольше многих голливудских звезд

Самое забавное, что окончательная судьба вымышленного актера известна уже несколько лет.

В мае 2023 года Квентин Тарантино совершенно серьезно сообщил о смерти Рика Далтона. В социальных сетях его подкаста The Video Archives даже появился полноценный некролог.

Согласно придуманной режиссером биографии, Далтон мирно скончался в своем доме на Гавайях в возрасте 90 лет. Его пережила супруга Франческа - та самая итальянская красавица, с которой он вернулся в Америку в фильме 2019 года.

Так что, несмотря на все профессиональные неудачи, Рик Далтон прожил долгую жизнь, сохранил семью и закончил свои дни на Гавайях.

Пожалуй, не самый плохой финал для актера, который еще в 1969 году был уверен, что его жизнь и карьера катятся под откос.