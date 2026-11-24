Триумф Айвазовского на Sotheby’s: пейзаж из коллекции эстонской семьи продали за 1,4 млн долларов

Картина Ивана Айвазовского «Венеция ночью. Сан-Джорджо-Маджоре», которую в конце XIX века приобрела в Санкт-Петербурге семья эстонского коллекционера. На протяжении нескольких поколений полотно хранилось в частной коллекции, пока не было выставлено на торги Sotheby’s в Лондоне, где его продали за 1,4 млн долларов.

Работа 1862 года стала самым дорогим произведением Айвазовского среди десяти картин художника, представленных на торгах Fabergé, Imperial & Revolutionary Art. Общая выручка от продажи этих полотен составила около 4 млн долларов.

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Другие картины мариниста также нашли покупателей. Полотно «Неаполитанский залив с Капри вдали» продали за 670 тысяч долларов. Долгое время в США его ошибочно считали работой американского художника Эдварда Эмерсона Симмонса.

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Картины «Кораблекрушение при лунном свете» и «Зимний пейзаж на Украине» ушли с молотка по 587 тысяч долларов каждая. За шесть оставшихся полотен Айвазовского заплатили от 26 тысяч до 286 тысяч долларов.