Музыкальный стриминговый сервис Tidal запретит размещение полностью созданных искусственным интеллектом композиций и удалит такие треки из своего каталога. Компания рассчитывает, что это решение поможет защитить интересы настоящих исполнителей и обеспечить более справедливые условия в музыкальной индустрии. Об этом рассказывает Euronews.

Tidal, крупнейший музыкальный сервис, частично принадлежащий рэперу Jay-Z, объявил, что начнет удалять музыку, полностью созданную с помощью ИИ. Новые правила вступят в силу 9 декабря.

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В компании объяснили решение стремительным ростом количества музыкальных произведений, создаваемых с помощью текстовых запросов к искусственному интеллекту, а также появлением инструментов, меняющих способы создания и распространения музыки.

В публикации в соцсети X Роберт Андерсон, руководитель музыкального направления Tidal в материнской компании Block, сообщил, что несколько месяцев назад сервис начал помечать все полностью созданные ИИ композиции и лишать их возможности приносить доход. Это было сделано для защиты подлинности творчества настоящих исполнителей.

Однако этих мер оказалось недостаточно. По словам Андерсона, за последние 90 дней 43% треков, поступивших на платформу для распространения, были определены как созданные искусственным интеллектом.

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«Нужно предпринять нечто более радикальное», - написал он.

Теперь Tidal намерен полностью удалить такие композиции из своего каталога. По словам Андерсона, к началу следующего года они должны исчезнуть с платформы.

Он также отметил, что 96% всех песен, созданных с помощью ИИ, не набирают ни одного прослушивания. Ожидается, что в результате нового решения Tidal удалит около 29 млн треков. При этом сервис уже сейчас отклоняет от 80 000 до 85 000 песен ежедневно.

Теперь остается увидеть, как отреагируют Apple Music, Amazon и Spotify, отмечает Euronews.