Спилберг отправляется на Дикий Запад: режиссер снимет первый в своей карьере вестерн

Он снимал фильмы об акулах-людоедах, динозаврах, инопланетянах, Второй мировой войне и даже поставил мюзикл. Однако один из самых американских кинематографических жанров до сих пор оставался за пределами его режиссерской фильмографии. Теперь Стивен Спилберг намерен исправить это упущение.

Как сообщает Variety, следующим проектом знаменитого режиссера станет экранизация романа ирландского писателя Кевина Барри «Сердце зимой» (The Heart in Winter), вышедшего в 2024 году.

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В главных ролях снимутся обладатели премии «Оскар» Киллиан Мерфи, Джесси Бакли и Марк Райлэнс. Сценарий напишет Пол Томас Андерсон - режиссер фильмов «Нефть», «Магнолия», «Призрачная нить» и «Битва за битвой».

Для Андерсона этот проект тоже станет необычным творческим экспериментом: впервые он выступит официальным автором сценария полнометражного фильма, который поставит другой режиссер.

Любовь и бегство через Дикий Запад

Действие романа разворачивается в 1891 году. Ирландский поэт Том Рурк влюбляется в Полли Гиллеспи, недавно вышедшую замуж за управляющего шахтой.

Влюбленные решают бежать в Сан-Франциско, надеясь начать новую жизнь. Однако за ними отправляются вооруженные преследователи, и романтическое путешествие превращается в опасное приключение.

В центре истории - не столько противостояние ковбоев и бандитов, сколько стремление двух людей вырваться из обстоятельств, навязанных им обществом.

По словам Спилберга, именно Мерфи и Бакли он с самого начала представлял в ролях главных героев. Для двух ирландских актеров это будет первый совместный фильм.

Почему именно вестерн?

В декабре Стивену Спилбергу исполнится 80 лет. За свою более чем полувековую карьеру он успел поработать практически во всех основных жанрах кино, но полноценный вестерн так и не снял.

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О желании обратиться к этому жанру режиссер говорил неоднократно. Еще в 2021 году, после создания «Вестсайдской истории», он признавался, что следующим неосуществленным жанровым экспериментом остается именно вестерн.

Готовясь к новому проекту, Спилберг и Андерсон пересмотрели десятки фильмов о Диком Западе, причем исключительно на 35-миллиметровой кинопленке.

В интервью Deadline режиссер объяснил, что его привлекла не только возможность поработать в новом жанре, но и сама история, которая оказалась близка обоим кинематографистам.

При этом Спилберг уже предупредил, что не намерен воспроизводить привычные жанровые штампы. Лошади и оружие в фильме будут, но зрителям не стоит ждать традиционной истории о благородных ковбоях и безжалостных злодеях.

Возвращение жанра, который Голливуд почти забыл

В середине XX века вестерн был одним из главных жанров американского кино. Сегодня его место в массовом кинематографе заняли фантастические франшизы, супергеройские фильмы и дорогостоящие боевики.

Однако вестерн не исчез. В последние годы он стал пространством для авторских экспериментов. К нему обращались Квентин Тарантино в «Омерзительной восьмерке», Джейн Кэмпион во «Власти пса» и Мартин Скорсезе в «Убийцах цветочной луны».

При этом особое значение для Спилберга всегда имела фигура Джона Форда - одного из величайших мастеров вестерна. В автобиографических «Фабельманах» режиссер даже воссоздал свою юношескую встречу с легендарным кинематографистом, которого сыграл Дэвид Линч.

Возможно, собственный вестерн станет для Спилберга еще и своеобразным признанием в любви к классическому Голливуду, на фильмах которого он вырос.

Съемки новой картины планируется начать зимой 2027 года. Выход фильма на экраны ожидается в 2028 году.