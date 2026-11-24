Объявлен короткий список первой в истории Детской Букеровской премии. За награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов будут бороться восемь книг для читателей от 8 до 12 лет. В состав жюри, которое определит победителя, войдут и дети.

В списке финалистов пять романов, две графические новеллы и один иллюстрированный сборник рассказов.

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Среди претендентов на премию - бывший лауреат Ирландской детской книжной премии Оуэн Колфер, наиболее известный по серии книг об Артемисе Фауле, а также учительница и детская писательница Кэтрин Брутон.

Одновременно с объявлением короткого списка стали известны имена четырех детей, которые войдут в состав жюри. Их отобрали из более чем 4000 кандидатов со всей Великобритании. Один из них - 12-летний Ибрагим из графства Хэмпшир.

По его словам, о своем назначении он узнал во время телефонного разговора с председателем жюри Фрэнком Коттреллом-Бойсом, для которого его вызвали в школу.

Ибрагим не скрывает радости: «Первый член жюри Детской Букеровской премии! В моем резюме это откроет мне широкие горизонты… Я настолько потрясен, что даже радоваться как следует не могу».

Коттрелл-Бойс рассказал Би-би-си, что участие детей в жюри принципиально важно, поскольку речь идет о премии за детские книги.

«Если детям не понравится книга, она не выиграет», - подчеркнул он.

Помимо четырех детей и самого Коттрелла-Бойса, в жюри войдут актриса Лолли Адефопе, известная по сериалам «Призраки» и «Ужасные истории», а также Санчита Басу Де Саркар, владелица отмеченного наградами книжного магазина для детей на севере Лондона.

Председатель жюри также отметил, что не боится, что взрослые члены жюри будут влиять на решения детей. По его словам, за 20 лет работы детским писателем он убедился, что дети обычно не стесняются высказывать свое мнение, даже в присутствии известных авторов.

Какие книги вошли в короткий список

Восемь финалистов - авторы из Великобритании, Ирландии, Австралии и Италии.

Коттрелл-Бойс назвал подборку «полной сюрпризов».

- «Самое страшное, что только может случиться» Гая Басса, иллюстрации Дэвида Робертса. Читатели Goodreads называют книгу «супер жуткой» и примером того, как должен быть написан детский ужастик.

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- «Война» Оуэна Колфера и Эндрю Донкина, иллюстрации Джованни Ригано. Это третья книга серии графических романов о 14-летней Кэт, которая живет в осажденном городе в неназванной европейской стране.

- «Ночь, когда я одолжил время» Икбала Хусейна. Дебютная детская книга британско-пакистанского автора и бывшего журналиста рассказывает о Зубаире, седьмом сыне в семье, который унаследовал способность путешествовать во времени и пытается изменить к лучшему жизни своих родных.

- «Проклятие странника» Майки Плиза. Фэнтезийная комедия от аниматора студии Aardman, который также выступил иллюстратором книги. Газета Guardian охарактеризовала ее как запутанную историю о неправильно поставленных целях, заставляющую смеяться до слез.

- «Рассказчик небылиц» Лиз Хайдер, иллюстрации Тома де Фрестона. Книга, отмеченная критиками Daily Telegraph, рассказывает о бабушке, которая живет в хижине в глубинке и сочиняет загадочные истории для своего отчужденного внука.

- «Лето головастиков» Кэтрин Брутон. Главная героиня - девочка, которая ищет утешения на природе, когда у ее брата обостряется тяжелая болезнь.

- «Шеймус - почти знаменитый» Джессики Скотт-Уайт, иллюстрации Бекки Мур. Это вторая книга ирландской писательницы о Шеймусе, который мечтает выйти из тени своей семьи. Но добиться этого непросто: даже его младшая сестра случайно стала интернет-сенсацией.

- «Родной город» австралийца Шона Тана. Книга рассказывает о девочке, живущей на далекой планете. Однажды пришелец в скафандре сообщает ей, что на самом деле она родом из очень далекого места. Газета Observer назвала эту книгу «идеальным топливом для неуемного воображения».

Коттрелл-Бойс считает, что детские книги могут затрагивать любые темы, но в их тоне обязательно должна присутствовать надежда.

В качестве примера он привел «Энн из Зеленых крыш»: по его словам, трудно представить более мрачное детство, чем то, которое пережила героиня этой книги, и одновременно более жизнерадостную историю.

Председатель жюри также обратил внимание на тревожную статистику чтения среди детей. Ежегодный опрос Национального фонда грамотности, проведенный в прошлом году, показал, что интерес к чтению у детей и подростков упал до самого низкого уровня за последние 20 лет.

Лишь каждый третий ребенок в возрасте от 8 до 18 лет заявил, что любит читать в свободное время. Это на треть меньше, чем в 2005 году.

«Вот почему мы это делаем! Чтобы вести эту борьбу. Чтобы обеспечить нашим детям как можно больше возможностей открыть для себя, насколько приятным, сближающим, захватывающим, обогащающим и укрепляющим может быть побег из тюрьмы настоящего в бесконечность истории», - заявил Коттрелл-Бойс.