Под собором Айя-Софии в Стамбуле обнаружили древние туннели: часть могут открыть для туристов

Под собором Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле во время реставрационных работ обнаружили шесть подземных помещений и девять туннелей. Археологи расчистили уже 420 метров подземных ходов, вывезя почти 3000 тонн грунта. Турецкие власти рассматривают возможность открыть часть сооружений для посетителей. Об этом сообщает Euronews.

Работы ведутся в рамках масштабной программы реставрации Айя-Софии, которую турецкие власти называют крупнейшей за всю историю Турецкой Республики.

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Отмечается, что вместе с учеными, участвующими в исследованиях, подземные сооружения посетил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Следы более раннего строительства

Одна из наиболее интересных находок сделана в подземном погребальном сооружении - гипогее, расположенном в районе Визирьского сада.

Во время расчистки археологи обнаружили архитектурные слои на глубине около 1,5 метра ниже прежнего уровня пола. По словам Эрсоя, находка может свидетельствовать о более раннем этапе строительства.

Ученые выясняют, относятся ли эти конструкции к периоду до возведения нынешнего собора. Точная датировка пока не установлена.

Напомним, нынешняя Айя-София была построена при императоре Юстиниане в 532–537 годах на месте более ранних христианских церквей. Поэтому обнаруженные под землей остатки могут иметь особое значение для изучения истории памятника.

Девять туннелей и 420 метров подземных ходов

В Западном саду собора обнаружили шесть подземных помещений, соединенных девятью туннелями. По предварительной оценке специалистов, три помещения могли быть подземными частями старого атриума - двора, связанного с церковным комплексом.

Семь туннелей уже расчищены от грунта и засыпного материала, в двух остальных продолжаются исследования и документирование. Общая протяженность расчищенных участков составляет 420 метров. Ширина некоторых коридоров достигает 4–4,8 метра.

Самый длинный из обнаруженных туннелей протянулся на 180 метров. Он проходит параллельно фасаду собора - от площади перед медресе Фатих до входа для посетителей. Уклон галереи составляет около 3%.

Ученые изучают, мог ли этот туннель быть связан с так называемой Римской дорогой Константинополя. Однако его первоначальное назначение пока не установлено.

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Для чего использовались подземные сооружения

Исследователи предполагают, что туннели могли входить в систему водоснабжения и водоотведения древнего Константинополя. Некоторые из них, вероятно, использовались для распределения воды и отвода дождевых стоков.

Таким образом, находки позволяют изучить не только архитектуру самого собора, но и инженерную инфраструктуру, которая обеспечивала функционирование всего комплекса.

Реставрация и планы открыть подземелья для туристов

Работы под собором не ограничиваются расчисткой туннелей. Специалисты также ремонтируют своды, укрепляют каменную кладку и восстанавливают поврежденные конструкции.

В одном из подземных помещений длиной 56 метров уже отремонтировали поврежденный участок протяженностью 18 метров. Для укрепления других туннелей используют элементы из нержавеющей стали.

Турецкие власти рассматривают возможность открыть некоторые подземные помещения и галереи для посетителей. По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, для этого разрабатывается специальный план. Главные условия - сохранность исторического памятника и безопасность туристов.

Пока не определено, какие именно участки станут доступными для публики и когда это произойдет.

Еще одно направление исследований связано с вентиляцией собора. Специалисты изучают, можно ли использовать исторические подземные галереи для улучшения воздухообмена в здании.

Согласно техническим оценкам, существующие подземные проемы обеспечивают лишь 3,6% от необходимого объема вентиляции. Ученые намерены выяснить, можно ли задействовать часть подземной сети в современной системе подачи свежего воздуха, не повредив исторические конструкции.

Подземные сооружения Айя-Софии могут помочь исследователям лучше понять различные этапы строительства знаменитого памятника и устройство древнего Константинополя.